حامل سلاح أبيض يواجه الأمنيين بسلا الجديدة

تدخلت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن سلا الجديدة لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه، رفقة أشخاص آخرين، بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة سلا الجديدة؛ مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.