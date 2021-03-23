حبل التنافر يشتد بين أمرابط ومدرب نادي فيورنتينا

لازم الدولي المغربي سفيان أمرابط دكة الاحتياط في المباراة التي خسرها فريقه فيورنتينا الإيطالي أمام ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، لحساب مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن أمرابط يُعاني من إصابة على مستوى الظهر قد تكون سبب غيابه عن مباراة ميلان، فإن تقارير إعلامية إيطالية أكدت أن العلاقة بين “الأسد الأطلسي” وبين مدربه برانديلي تشيرازي ليست على ما يرام منذ فترة، لذلك يتعمد المدرب الإيطالي إبقاءه في كرسي الاحتياط.

ويرى العديد من المتابعين للـ”كالتشيو” أن مدرب “الفيولا” يبدو وكأنه لا يزال غاضبا من أمرابط، على الرغم من أنه لما سئل عن هذا الموضوع خلال الندوة الصحافية التي سبقت مباراة ميلان عن الموضوع نفى ذلك؛ لكنه أكد بنبرة قوية قائلا: “لا ينبغي لأي لاعب أن يسمح لنفسه بالطعن في قراراتي”.

من جانبها، أكدت صحيفة “كوريير فيرونتينو” أن العلاقة بين أمرابط وبين مدربه ليست على ما يرام منذ أن أبدى الدولي المغربي تذمره من تغييره في المباراة التي كسبها فيورنتينا على حساب سبيزيا بثلاثية نظيفة، برسم الجولة الـ23 من منافسات “السيري أ”.

يُشار إلى أن الدولي المغربي سفيان أمرابط قد يضطر إلى تغيير الأجواء في “الميركاتو” الصيفي المقبل، في حال لم تعد المياه إلى مجاريها فيما يخص علاقته بمدربه في فيورنتينا.