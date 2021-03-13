حبل ملفوف على العنق ينهي حياة شخص أربعيني

أقدم شخص أربعيني على وضع حد لحياته، مساء السبت، بعدما لف حبلا حول عنقه وربطه بشجرة بمنزل عائلته الكائن بدوار أولاد عامر، منطقة مليتة جماعة الثوالث قيادة بني يكرين، دائرة سطات الجنوبية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك من مواليد سنة 1975 بمنطقة الثوالث، كان يسكن مؤقتا بمدينة الدار البيضاء، أب لطفل، حل مؤخرا ببلدته حيث عثر عليه جثة هامدة معلقة إلى شجرة وسط منزل العائلة من قبل أخته، لأسباب شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك مشرع بن عبو سرية سطات.

وانتقل إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبو وممثل السلطة المحلية ببني يكرين، وتمت معاينة الجثة قبل توجيهها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بعاصمة الشاوية قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة بسطات.