حبل ملفوف على العنق ينهي حياة شخص أربعيني

حبل ملفوف على العنق ينهي حياة شخص أربعيني
الصورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 23:22

أقدم شخص أربعيني على وضع حد لحياته، مساء السبت، بعدما لف حبلا حول عنقه وربطه بشجرة بمنزل عائلته الكائن بدوار أولاد عامر، منطقة مليتة جماعة الثوالث قيادة بني يكرين، دائرة سطات الجنوبية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك من مواليد سنة 1975 بمنطقة الثوالث، كان يسكن مؤقتا بمدينة الدار البيضاء، أب لطفل، حل مؤخرا ببلدته حيث عثر عليه جثة هامدة معلقة إلى شجرة وسط منزل العائلة من قبل أخته، لأسباب شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك مشرع بن عبو سرية سطات.

وانتقل إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبو وممثل السلطة المحلية ببني يكرين، وتمت معاينة الجثة قبل توجيهها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بعاصمة الشاوية قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة بسطات.

انتحار جماعة الثوالث قيادة بني يكرين مستودع الأموات

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‫تعليقات الزوار

4
  • المغرب بلد المنتحرين
    السبت 13 مارس 2021 - 23:29

    لم ينتحر احد منذ ثمانية ايام،….. ماهو السبب ياترى؟!!!

    -9
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  • نورالدين المعتدل
    السبت 13 مارس 2021 - 23:32

    نسأل الله العفو والسلامة كما نسأله اللطف بعباده وليس الرد لقضاءه .الله يرحمو ويلهم أسرته الصبر والسلوان،وانا لله وانا اليه راجعون،واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات كن كل ذنب اقترفناه عمدا أو سهوا أو خطأ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

    15
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  • abdou_magicien
    السبت 13 مارس 2021 - 23:58

    ” { ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } اللهم إن نسألك حسن الخاتمة…! “

    1
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  • ابن الجزائر
    الأحد 14 مارس 2021 - 00:28

    الى صاحب رقم 1
    من قال لك منذ ثماني ايام لم ينتحر احدا تابع الاخبار في هذه الجريدة وسوف تعرف عدد الحقيقي تقريب انتحرات كل يوم وهذه الجريدة أكيد لا تتكلم على كل الانتحرات أكيد هناك ربمى انتحرات جماعية اما فاليابسة او البحار ولن يتكلمون عليها باءسباب ما

    2
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