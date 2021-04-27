حبل ينهي حياة سيدة ستينية نواحي تارودانت

وضعت امرأة، في الستينات من العمر، حدا لحياتها شنقا، الثلاثاء، بدوار “المديور”، جماعة مشرع العين، نواحي إقليم تارودانت.

وحسب مصدر هسبريس، فقد عثر على جثة الهالكة، التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية، معلقة بحبل مربوط مشدود إلى عمود في منزل مهجور مملوك لعائلتها.

ونُقل جثمان الهالكة، وهي أم لخمسة أبناء، صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتارودانت، في انتظار إخضاعه للتشريح الطبي وتحديد ظروف وملابسات الوفاة.