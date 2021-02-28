حجاج: تمْزيغ المغرب هدف منشود .. ومطلب تعريب "تيفيناغ" تحوير للنقاش

يكشف محي الدين حجاج، منسق جبهة العمل السياسي الأمازيغي، في الحلقة الثالثة من برنامج “نقاش في السياسة”، أسباب التحاق أعضاء الجبهة بحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في سنة انتخابية، نافيا وجود أي هاجس انتخابي للجبهة من وراء العمل الحزبي رغم السعي للتواجد بالمؤسسات وعدم البقاء خارجها.
وقال الناشط الأمازيغي في الحوار المصور إن “الجبهة لا تتفاوض باسم الحركة الأمازيغية، لكنها جزء من الحركة الأمازيغية وليست بديلا لحقول الاشتغالات الأخرى”، مشيرا إلى أن “وزن الجبهة الانتخابي يكشفه تواجدها في 46 إقليما بالمغرب، واستثمارها في المقاطعين للانتخابات، لأن 90 في المائة منهم لم يشاركوا في الانتخابات”.
وعاد حجاج الذي اكتسب عضوية المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، في هذا الحوار، إلى الاتفاق الذي عقدته الجبهة التي يرأسها مع هذا الحزب، مؤكدا أن “عملية الالتحاق تمت بعد عدد كبير من اللقاءات”، نافيا ما وصفه البعض بوجود هرولة نحو المناصب والمنافع المالية.
ورفض الناشط الأمازيغي “المزايدة باسم النضال على جبهة العمل الأمازيغي، لما راكمه عدد من أعضائها داخل إطارات جمعوية وسياسة”، موردا: “في النضال لا يوجد شيء اسمه السبق النضالي أو الشرعية التاريخية، لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا هامشيا لن يقدم شيئا للقضية الأمازيغية”.
حجاج رد على الانتقادات التي توجه إلى الجبهة باستغلال الأمازيغية في مصالح شخصية، بالقول: “هدفنا أن تكون الأمازيغية ملكا للمغاربة جميعا، ونحن لم نحفظ القضية باسم الجبهة”، مضيفا: “من حقنا خدمة الأمازيغية من موقعنا، ولا أحد وصي علينا، كما أننا لسنا أوصياء على أحد”.
منسق جبهة العمل السياسي الأمازيغي أبرز أن الأحزاب هي من طلبت الحوار مع التنظيم الذي يرأسه، وعندما قرر أعضاء المجلس الفيدرالي الالتحاق بحزبين، تم الأمر بالأغلبية، كاشفا أن حزبا فشلت معه المفاوضات بسبب رغبته في أن تكون الجبهة تابعة له لوحده وتصبح قطاعا حزبيا له.
وضمن رده على الانتقادات التي تعرض لها بسبب اختيار حزب التجمع الوطني للأحرار، قال حجاج إن “فلسفة الجبهة هي إقحام الأمازيغية في الأحزاب التي لا توجد ضمن أولوياتها”، مسجلا أن “الهدف هو تمْزيغ الدولة وليس خلق حزب أمازيغي”.
وعلاقة بإعادة موضوع حرف “تيفيناغ” إلى الواجهة ومطالب البعض باعتماد الحرف العربي، أورد المتحدث أن “النقاش في البداية لم يطرح فقط تيفيناغ والحرف الأرمي، بل هناك شريحة كبيرة داخل الحركة الأمازيغية كانت تنادي باعتماد الحرف اللاتيني”، مضيفا أن “إعادة النقاش إلى الصفر يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل التراكم الذي حققه الحرف، وهدفه جعل الأمازيغية تدور في حلقة مفرغة”.
وشدد الناشط الأمازيغي على أن إثارة هذا النقاش من جديد سيدفع الحركة الأمازيغية إلى طرح كتابة اللغة بالحرف اللاتيني، معتبرا أن “الذين طالبوا بالحرف اللاتيني إذا أعيد النقاش سيطالبون به وهو ما سيضيع على الأمازيغية تراكما”.
أخنوش أعطى قيمة كبيرة للامازيغية في المشهد السياسي المغربي
Nous sommes heureux que vous nous ayez rejoint avec l’amazigh, une langue et une civilisation qu’il faut promouvoir et préserver. En effet, votre choix du Rassemblement national des indépendants est un bon choix
القيادة ديال الأحرار هيا اللي خلات بزاف ديال القوانين تخرج بسرعة لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية
Bienvenue aux dirigeants du mouvement amazigh au Rassemblement national des indépendants
التجمع بهذه التحركات يبشر بالخير الأمازيغية محتاجنها لي ماعرفش للعربية و مزال ناس محتاجين لغتهم الأصلية من حق المواطن القا في كل الإدارات الاريحية في الكلام
الامازيغية كانت و مازالت و ستظل في قمة الاهتمامات ديال جميع المغاربة
من حقنا كل امازيغ ان نتكلم الأمازيغية و ان تكون في كل مناحي الحياة بشكل عادي
Le Parti libéral est le seul parti qui défend la cause amazighe. Bravo, Amazigh
الامازيغية هي لغتنا و هويتنا.. هي الأصل ديال المغاربة للأحرار
الامازيغية تحتاج الى رجال ونساء اقوياء مثل اخنوش، لعل الشعب يستيقظ ويعي بأن البداية هنا تكمن فلا كرامة ولا تقدم ولا قوة بدون التسلح بهذا باللغة الامازيغية التي هي علم قبل كل شيئ.
كاينين أحزاب سياسية مقدموش للامازيغية و لو 10 فالمية مما قدموه الأحرار لهذه الثقافة و اللغة
Bonne chance au mouvement amazigh pour son bon choix de rejoindre le parti du RNI , qui a toujours été farouchement défendu par lui
القضية الامازيغية قضية و طنية و خاصنا نديرو يد في يد باش صوتنا يتسمع
يجب على كل مواطن ازداد في هذا البلد الأمين ان يعترف بوطنه ويفعل الامازيغية في حياته اليومية
القضية الأمازيغية قضية جد مهمة ويجب معالجتها من داخل المؤسسات.
الأحرار من نهار اللول خذا شعار اغراس اغراس لعمله السياسي و هذه إشارة قوية على ان الامازيغية هي الأصل
القضية الامازيغية قضية وطن ، الامازيغ اليوم اكثر وعي في خطورتكم على الهوية و الحضارة المغربية , موقف مسؤول من حزب الاحرار الله ووفقكم
الثقافة الامازيغية هي هوية وطنية يجب الاحتفال بها فشكرا حزب الاحرار على اهتمامه بالثقافة الامازيغية و الدفاع عنها
مرحبا بالحركة الامازيغية لالتحاقها بحزب التجمع الوطني للاحرار ايوز
النضال من داخل المؤسسات لدفاع عن أي قضية و لحزب التجمع الوطني للاحرار خير مؤسسة لدفاع عن القضية الامازيغية بحكم الاهمية التي اعطاه حزب الحمامة لهذه القضية
Bienvenue dans les rangs du Rassemblement National des Indépendants, et nous sommes très heureux de vous rejoindre
العمل من داخل المؤسسات و الأحزاب السياسية امر مهم و ضروري في صالح الامازيغية
نعام ياسادة هذا هو الحزب الذي بنظره كل المغاربة عرب وأمازبيغ التفاعل مع كل القضايا التي تهتم بالمواطن هي السياسة الحقيقية
الف سهلا بالحركة الامازيغية تحت جناح حزب التجمع الوطني للأحرار ،فعلا خاصنا نديرو يد ف يد باش ندافعو على القضية الأمازيغية.
و اخيرا القضية الامازيغية وجدت المنفذ الصحيح للدفاع عنها
تاريخ الامازيغ هو جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب و احتفال به من قبل حزب التجمع الوطني للاحرار يجعلنا نحن كأمازيع نحس بأن هناك حزب سياسي في المغرب يهتم بقضاينا ، فشكرا حزب الحمامة على هذا الاهتمام
الامازيغية مزال مخداتش حقها.. على التجمع الوطني للأحرار مواصلة النضال من أجل تحقيق المزيد المكاسب لهذه القضية
حزب الاحرار كانو داىما من المدافعين على اللغة الأمازيغية وهذه المبادرة جد رائعة
القضية الامازيغية كانت و لاتزال اكبر هم حزب التجمع الوطني للاحرار و انخراط قادات القضية الامازيغية في حزب الاحرار قرار صائب
En effet, le RNI a défendu la cause amazighe à tous égards, contrairement à certains partis politiques dont nous n’avons vu aucune réaction
حزب التجمع الوطني للاحرار دائما ولا زال سندا للقضية الامازيغية والتحاق قادة الحركة الامازيغية بالحزب سيعزز من موقف الحزب او القضية الامازيغية
الأمازيغية ليست فقط ثقافة بل هي شعب وأرض وتاريخ. و ليست هناك في المغرب مناطق أمازيغية ومناطق عربية، بل كل شبر من المغرب هو أمازيغي وبإسم أمازيغي منذ آلاف السنين. و نحن كأمازيغ نشكر جزيل الشكر حزب الحمامة على مجهوداته الكبيرة في الدفاع و الحفاظ على الثقافة الامازيغية
كل الشكر و التقدير لهذا الحزب الذي لطالما كان مساندا و داعما للقضية الأمازيغية و بقوة.
كلنا شهدنا كيف تفاعل حزب التجمع الوطني للاحرار مع القضية الامزيغية وهده مبادرة طيبة لقيادات الحركة الامازيغية متمنياتي لكم بالتوفيق
عندما يتعلق الأمر بالقظية الوطنية ينبغي توحيد الجهود والدفاع عن حق كل المواطنات والمواطنين و هذا ما أكده السيد عزيز اخنوش في عدة مناسبات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والعمل على تسهيل عملية التواصل مع جعل الادارة قريبة من المواطن و تكافؤ الفرص و العمل الجاد
برافووو لقيادات الحركة الامازيغية لقد اخترتم الرمز الصحيح و نتمنى كل التوفيق
حزب التجمع الوطني للاحرار يعطي دائما قيمة للامازيغية وهدفنا واحد فمرحبا لكم
اختيار قيادات الحركة الامازيغية التحاقها بحزب التجمع لم تأتي من فراغ وانما تابعت كيف حزب الاحرار كانو دائما من المدافعين على اللغة الأمازيغية.
حزب الاحرار كانو دائما من المدافعين على اللغة الأمازيغية وهذه المبادرة جد رائعة
انضمام قيادات الحركة الامازيغية لحزب التجمع الوطني للأحرار قرار سيعزز من قوة القضية الامازيغية
الثقافة الامازيغية تشكل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها، و على جميع الاحزاب السياسية ان تسير على نهج حزب التجمع الوطني للاحرار للحفاظ على هذه الهوية و المورث الوطني
اختيار رموز وقيادات الحركة الامازيغية لحزب التجمع الوطني للأحرار اختيار موفق نظرا لما قدمه الحزب من مواقف لصالح اللغة والثقافة الامازيغية.
التجمع الوطني للأحرار يمارس سياسة جريئة للنهوض بالامازيغية
اللغة الامازيغية او الهوية الامازيغية جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المغربية ، هدفنا واحد الا و هو اعتماد اللغة الامازيغية كما يتم اعتماد غيرها في وطننا الحبيب
Une très bonne initiative et la question amazighe doit être abordée au sein des institutions
حزب التجمع يعمل بكل ما اوتي من قوة من اجل تنزيل سليم للامازيغية
الي امزيغي يعيش تمازيغت اديالو بكل حرية ونشاط الي عربي كذلك ومثال مالنا شنو واقع الفرق فالتقوى لا في اللغة ولا في الاصل
اكبر خطإ ارتكبه المتطرفون الامازيغ هو اختيارهم لتلك الرموز الطلاسمية لكتابة الامازيغية عوض الخط العربي الذي يتعلمه جل المغاربة.. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنانية اولئك حتى لا يتعلم تلك اللهجة المغربية أي شخص دون الذي يخرج من رحم ام امازيغية…
قيادة الحركة الامازيغية اختارت الطريق الصحيح من اجل الدفاع عن الامازيغية موفقين يا رب
الامازيغية مورث مغربي قديم و التحاق قادات الحركة الامازيغية بحزب التجمع الوطني للاحرار هو قرار شجع يستحق التشجيع لأن هذا يحسب لهذا الحزب عودنا دائما الدفاع عن ثقافتنا الامازيغية كهوية وطنية.
لطالما كان حزب التجمع الوطني للأحرار مساندا للهوية الأمازيغية، ف الرجوع للأصل أصل.
نريد استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم والادارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نتعاون جميعا لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية كما أكد صاحب الجلالة في خطاب أجدير
تحية لحزب التجمع الوطني لاحرار لدعمه للثقافة الامازيغية
الامازيغية كرصيد ثقافي مشترك لكل المغاربة اضحت بامس الحاجة لخدمتها من داخل المؤسسات تفعيلا لطابعها الرسمي
إلى الأمام حزب التجمع الوطني للأحرار هذا العمل سيخلده التاريخ
التحاق قيادات الحركة الامازيغية بحزب الاحرار سيعطي نفس جديد للقضية الامازيغية
الحمد لله ظهرتم على حقيقتكم تريدون الحرف اللاتيني وترفضون الحرف العربي تخدمون مصالح فرنسا وتهيؤوننا لاستعمار غربي اروبي جديد لمسح الهوية الاسلامية
اختياركم لحزب التجمع الوطني للأحرار جد مهم ، فهو أول من داافع عن القضية الأمازيغية رغم العنصرية ضدهم و تهميشهم و إلغاء لغتهم و هويتهم فقد كان و لازال حزب الحمامة المسااند و المداافع
حزب التجمع الوطني للاحرار يعطي دائما قيمة للامازيغية وهدفنا واحد فمرحبا لكم
العودة إلى الأصل اصل فحزب التجمع الوطني لاحرار فى شخصه عزيز أخنوش حاضر وبقوة لدفاع عن أصوله الامازيغية
هاد ناس ما يتهناو حثى اشوفو شي مشكل عرقي فالمغرب هادشي علاش تي قلبو. انا اصلي شلح زياني ولكن لمغاربة من اصل عربي كان رحماني اولا صرغيني اولا شياضمي اولا غرباوي ووووووو تبقا خويا او حنا كلنا مغاربة من بلاد وحدة لاش يا ناس تتلعبو على هاد وثر عرقي راه غادي تشتتو غير شمل المغرب و مغاربة. او من بعد تيبقا لبكا من مورا ميث خصارة. الله يهدي الانسان.
القضية الامازيغية قضيتنا جميعا كمغاربة أحرار و غيورين على هوياتهم.
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحتاج لكفاءات قادرة مثل حزب التجمع على تنزيل هذا الورش الوطني الى ارض الواقع
حزب التجمع الوطني للاحرار اعطى الكثير للقضية الامازيغية و دائما يدافع عنها و اليوم التحاق قيادات الحركة الامازيغية بالحزب سيعزز من قوة هذه القضية
كل مرة كيبانو لينا بعض النكرات التي تلعب على وتر العرق واللغة .يا اخي كلنا اخوة مغاربة وكلنا مسلمون ا.التضال الدي يجب ان يكون الآن هو التأزر والتضامن بين جميع اطياف الشعب وبقيادة محمد السادس ضد اعداء الوطن الديت يتربصون بنا من كل جانب.
مليون مرحباا بقيادة الحركة الامازيغية أسعدناا توجدكم ضمن صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار ، فعلا قراركم في محله
الأمازيغية هويتنا الوطنية الضاربة بجذورها في عمق الوطن
التحاق قيادات الحركة الامازيغية بحزب التجمع الوطني للاحرار سيعزز من مواقف الحزب حول هذه القضية
ونعم المناضلين من أجل القضية الأمازيغية، و زاد تألقا تحت جناح حزب التجمع الوطني للأحرار.
احسنتم الاختيار بالتحاقكم لحزب التجمع الوطني للاحرار واختياركم هاذا لم يأتي من فراغ بل بعد تفكيركم ومشاهداتكم للعمل والمعقول
تمزيق وليس تمزيغ ، النعرات الطائفية كانت ولاتزال رهان جهات خارجية للهيمنة ، الثقافة الأمازيغية للأسف مطية البعض وانتهزها آخرون والأغلبية الساحقة من شباب مغرور فارغ صدق
Nous sommes très fiers de vous, et aussi de notre identité amazighe.
الامازيغية ارث مشترك بين كل المغاربة.. برافو لقيادات الحركة الامازيغية احسنتم الاختيار
لا لتمزيغ ولا تعريب المغرب بل تكون هنا تنويع بين الامازيغية والعربية ومن يقول غير ذلك فهو شاد في رأيه ومتعصب اما كتابة الامازيغية باللغة العربية فليس بالحل الواقعي لان الامور ستلتبس علينا ولن يعرف المغاربة اهي كلمة امازيغية ام عربية وكفى تعصب للرأي والرأي الآخر للن المغرب ملك للجميع والمغاربة قد يكون دمهم اختلط مع مرور الزمنظ
المناضلين الأمازيغ تمكننوا من تأسيس خطاب قوي في وسط الطلاب الأمازيغ في كل الجامعات المغربية و إستطاعوا تأسيس خطاب أمازيغي عقلاني يؤمن بنسبية الحقيقة… الآجيال القادمة ستكون محصنة من أوهام الأفكار المشرقية و محصنة من الإستلاب التقافي و الأمازيغ سيلعبون دور مهم لإعادة التوازن لشخصية المغربية التي حاولت الحكومات المغربية السابقة تدميرها و خلق هوية مصطنعة و متخلفة.
كلكم تألق و شجاعة يا شباب حزب التجمع الوطني للأحرار ،فعلا كلام السيد محي كله في المستوى.
اضنصوط خ الحزب ادافعن خ الهوية ني مغرابيين.. واه اسي عزيز اخنوش تمازيغت نتات الهوية ذ اللغة نمارا نيودان نشعب نلمغرب
كلنا امازيغين و كلنا أحرار ونحن فخورون بكم و بالانضمام الى حزب التجمع الوطني للاحرار
يجب عفى الكل ان يؤمن بالتعددية اللغوية و ان الامازيغية جزء لا يتجزأ من المكون الهوياتي للبلاد
لطالما دافع حزب التجمع الوطني للاحرار عن القضية الامازيغية في مختلف التظاهرات و التحق قيادات الحركة الوطنية بحزب الاحرار سيعطي للقضية نفس جديد و قوي
بركات دارنح ايمازيغن في حزب الاحرار ونعم الاختيار مرحبا بكم في صفوف الاحرار
تبارك الله عليكم، فعلا الحزب الوحيد اللي كايدافع على القضية الأمازيغية هو هذا الحزب العتيق الغيور على هويته.
مرحبا بيكم او الف مرحبا بيغينا كلشي يفهم بلي الامازيغية لغة مهمة بحالها بحال جميع اللغات تحياتي لكم ✌️
الدفاع عن القضية الامازيغية من داخل حزب التجمع الوطني للاحرار هو قرار صائب و نحن كامازيغ راضين 100% عن حزب الحمامة
Nous vous souhaitons chers Rnistes tous le courage pour protéger notre identité amazighe. Bravoooo
الامازيغية ملك لكل المغاربة؛ هي ثرات وحضارة وهوية المغاربة….يجب الاعتزاز بها بعيدا على الايديلوجية الاقصائية والعنصرية التي تجري في كثيرين من المغاربة
انا موطن مغربي لا يهمني من اي عرق أنت ولكن المهم عندي هو العيش الكريم لك المغاربة وابناء المغاربة وتعليم ابناء الوطن وصحتهم وسكنهم وجميع الضروريات الحياتية الثي من حق كل موطن كونك امازيغي او عربي مسلم يهودي لا يهمني في شيء
كشفت ايها الأمازيغي العنصري عن نواياكم . نحن عرب و مغاربة رغما عنك وعن أمثالك . الآن أصبحت الاحزاب التي يتحكم فيها أشخاص من اصل امازيغي يستقطبون الأمازيغ عوض فتح المجال لدوي الكفاءات . أليست هذه عنصرية ؟؟؟
في سبيل الدفاع على القضية الامازيغية لي اشعر اني في بلادي الأصلي يعني ان اتكلم لغتي بدون أن يفرض علي احد لغته في المحاكم وفي المستشفيات وفي الإدارة.
نحن جد فخورين بكفاءات هذا الحزب الغيورين على هوياتهم و وطنيتهم، مزيدا من التألق.
القضية الامازيغية قضية و طنية و خاصنا نديرو يد في يد باش صوتنا يتسمع
هناك من يعتقد ان سكان المغرب الاولون ليس امازغ، اعترفو لعلكم تفلحون المغرب امازغي قبل كل شيئ، لا لتعريب، لا تطميس الهاوية، لا لتهميش الثقافة الامازغية؟
الامازيغية قضية وطنية يجب علينا كمغاربة ان نعطيها المزيد من الاهتمام
من حقنا كمغاربة ان نتحدث بلغتنا الام كمت يتم اعتماد اللغة العربية يجب اعتماد الامازيغية
هاد صاحبنا ف الصورة فوطوكوبي لواحد اليمني صاحبي بميريكان سبحان الله ..
بغيت نعرف جواب امازيغي علي هاد السوال:
كم استغرق العرب مت الوقت لتعريب مصر ودول شمال افريقيا قبل ان يدخل الامازيغي طارق ابن زياد الي واندلوسيا (الاندلس) ليعزبها ثقافيا وحضاريا عن اخرها !؟!؟!؟
هكذا عناوين وقضايا ستفرق اكثر مما تجمع
انا كمغربي عربي لن ارضى بإقصاء اي طرف او نسب المغرب لأي أصل كفانا من الفتنة
مامحل أهل حاحا من الإعراب وكيف يمكن لهذا المشروع أن يعوضنا على الاضطهاد الذي كان لنا الهامش الأكبر منه؟
“الهدف هو تمْزيغ الدولة”أخاف أن يصبح الهدف هو تمزيق الدولة بدل تمزيغها ،الأمازيغية ثقافة ولغة وإثنية مكون أساس من مكونات الأمة المغربية وبالتالي الدولة المغربية ،لا نريد لها أن تُستغلّ لخلق الطائفية والعشائرية التي تنخر كيانات العديد من الدول المشرقية.فاللهم احفظ بلدنا وأمتنا ودولتنا بكل مكوناتها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
انا أمازيغي و لا يكفيني تعليم الأمازيغية بل اطلب بتجريم اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة أو تقليص عدد العرب في إدارات الدولة و يجب إرغام الدولة لتعويض الأمازيغ بمبالغ ضخمة لمدة 40سنة !!!!!
Notre fierté en tant que marocaines et marocains relève de la diversité de notre peuple et le composant arabo-andalus dont nous
sommes fière est un composant qui a créé une grande civilisation depuis les idrissides jusqu’à l’état cherifienne Alaouit actuel
التعريب حرام! التمزيغ حلال! نحن أمازيغ؛ لا داعي للتمزيغ! نخاف أن يقع الخلط بين التمزيغ و الصَّهْيَنَة أو تمرر الصَّهْيَنَة بالمَزْغَنَة! في مصر هناك رفض تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين في إسرائيل! خوف من الاختراق الجاسوسي الإسرائيلي! رأفت الهجان المعكوس! اليوم توفي محسن ممتاز؛ يوسف شعبان! في الماضي، كان الهدف التجسس على إسرائيل و اختراقها؛ الآن الهدف هو التجسس لصالحها! انقلب و مسخ الوعي! مات “الوعي”؛ عاش الوعي! التطبيع مسخ و كي للوعي! مسخ و كي بطعم الخيبة و الهزيمة!
اللغة ماهي إلا وسيلة تكون جد مطلوبة حسب الاختراعات و الاقتصاد و الطب صاحب هذه اللغة
الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.القوة في الوحدة وليس في الفرقة.ومن يغرد خارج الصرب مصيره العقاب
الثقافة المغربية هي ملك لكل المغاربة لا يحق لأي كان ان ينصب نفسه وصيا عليها….. يا سيدي ابحث عن شغل آخر…… الثقافة هي موجودة طيلة قرون طويلة بدونك…… فنحن اليوم مشغولون في البحث عن الخبز….. ولهذا على الأحزاب ان يعطون برامج توفر الخبز…….. بأي لغة كانت……
الامازيغية لا تصلح لأي شيئ لهجة تصلح الناطقين بها
اللغة العربية هي الأولى بين جميع اللغات وهي اللغة الوحيدة التي نزل بها الوحي على رسول الله وهي اللغة الخالدة فلا تحاول أن تملي على هرطاقتك ايها لاشي
الامازيغية لغة وطنية وهي ملك لجميع سكان المغرب..يجب الاحتفاظ عليها لانها لغة تميزنا على الشعوب الاخرى و هي من اللغات القديمة التي لم تختفي في حين اختفت لغات اخرى كانت تجورها في التاريخ القديم كالفرعونية.. .عوض تهميش الامازيغية وطمسها و ونهج سياسة التعريب يجب العناية بها و تطوريها…كل شعوب العالم تقتخر بلغاتها الام ونحن يجب ان افتخر بالامازيغية …..
الامازيغية يحي ان تكون في جميع المؤسسات الوطنية ….
قبل التعصب لأي عرق يجب البحث في التحول العرقي لسكان المغرب. و عدم الارتكاز على النصوص التاريخية لأنها غير دقيقة. هناك أدوات علمية حديثة تحدد بشكل قاطع اصل السكان و هو التحليل الجيني. و على ما يبدوا فالغالبية امازيغ تم تعريبهم على مدى قرون و قد ساهم الإسلام في انتشار التعريب. العروبيين ليسوا اقل أمازيغية من الشلوح. وربما تأكيد هذا الاحتمال سيعطي القضية زخما اقوى. انا عروبي و لدي ايمان راسخ ان أصولي أمازيغية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود و لأسود على أحمر إلا بالتقوى”.
“تمزيغ ” على وزن تفعيل . تمزيغ كلمة غير موجودة في قاموس اللغة اللغة العربية . الشلوح هم من صنعوا كلمة الامازيغ هم من عربوا تامزغا لتصبح الأمازغية وبعد ذلك استخرجوا كلمة تمزيغ لتوافق الاوزان العربية .
وبعد كل هذا يبكون ويشتكون من التعريب .
التمزيغ وكأن المغاربة قبل قرون كتبوا المراسلات وألفوا الكتب وألقوا الدروس والمحاضرات في الجامعات العتيقة بالامازغية
على من ينشد التمزيغ ان يبدأ باسمه واحيانا لقبه . اضعف الايمان استعمال اسم امازيغي لكتابة المقالات والتعاليق. ولو أن كتابة المقال او التعليق حتما ستكون باللغة العربية