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تعليقات الزوار7
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سؤالي فقط للناس اللي ضد التطبيع مادا استتفدنا من جارة عربية مسلمة تجمعنا معهم الأخوة و الدين و التقاليد و الحدود و حتى المصاهرة ؟ و بالنسبة للقضية الفلسطينية اجب ان أعرف هل السلطة الفلسطينية تعترف بمغربية الصحراء ؟ !!!!!!! باراكا من بلا بلا بلا
جدورنا تابتة في عمق الأدغال الإفريقية والحمد لله
كاريكاتور في محله ومعبر جدآ، الشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجارة. اللهمّ بارك في المغرب والمغاربة، وعاش الملك وعاش المغرب. السلام عليكم.
لا المغرب يريد قطع العلاقات ولا كوريا الشرقية تريد قطعها.. ويستمر العداء في ظل “الإخاء” حتى نرحل إلى دار البقاء.
الى التعليق الأول يا اخي القضيه الفلسطينيه هي قضيه امة قضيه المسلمين كلهم و ليس الفلسطينيون فقط. اما التطبيع مع إسرائيل فهذه أكبر جريمه ارتكبتها الدوله المغربيه و أنتم الذين تفرحون بالتطبيع أقول لكم تبا لكم تبا لكم تبا لكم خذلتم الإسلام.
و بعيدا عن الدين و السياسه ….فمن باب الانسانيه فقط انظروا كم اغتصب بنو صهيون و قتلوا و شردوا و دمروا و طردوا،،،لكن للاسف قلوبكم مظلمه فلا ترون الحقيقه و لا تشعرون بها و لا تنسوا دماء الشهداء و أموالهم التي صرفوها لاسترجاع القدس تاريخيا رحم الله كل اموات المسلمين و السلام
الدولة الفلسطينية هي أول من تطبع مع إسرائيل بإرسال مستخدميها لجلب الدولار من دولة الصهيوني نتانياهو… وأنت مازلت متشبت بالسب والتعصب الغير النافع.. فبدوري أقول لك تبا لك عن تعنتك ومستواك المنحط
إسرائيل أقدم من الجزائر إسرائيل تأسست 1948 بينما الجزائر تأسست 1962 للتذكير فقط