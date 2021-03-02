حجر صحي إجباري لبعثة الوداد يمتد خمسة أيام

دخلت بعثة الوداد الرياضي البيضاوي، أمس الاثنين، حجرا صحيا، يمتد لخمسة أيام، أي إلى غاية موعد مباراة الفريق أمام حورويا كوناكري الغيني السبت المقبل، بتوصية من السلطات المحلية، كإجراء احترازي عقب مواجهة كايزر شيفس الجنوب إفريقي الأحد الماضي ببوركينافاسو والسفر لأكثر من دولة في مدة زمنية قصيرة.

والتحقت الأسماء التي رافقت الفريق، من لاعبين وأطقم تقنية وطبية وإدارية، بأحد فنادق الدار البيضاء، بتوجيهات من إدارة “الفريق الأحمر”، التي توصلت بدورها بتعليمات من الجهات الصحية لتجميع البعثة لفترة معينة حتى يتم التأكد من خلو مكونات الفريق الأحمر من الإصابة بـ”كوفيد 19”.

ومنح فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، يوم راحة للاعبي الفريق، بعد أيام من السفر والإعداد والتركيز بين أنغولا وبوركينافاصو لخوض مباريات الجولتين الأولى والثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وسرّح مدرب الوداد اللاعبين للالتحاق مباشرة بعائلاتهم بعد خوضهم صباح أمس الاثنين حصة تدريبية خفيفة بمركب بنجلون لإزالة العياء، والتي خاضتها المجموعة ساعات قليلة بعد الوصول إلى المغرب، عقب رحلة خاصة ومباشرة قادمة من واغادوغو، علما أن أفراد بعثة الفريق كانوا قد غادروا صوب منازلهم في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عقب الوصول إلى مطار محمد الخامس، قبل أن يتوصلوا مساء اليوم ذاته بمكالمات للالتحاق بالفندق.

ويعود لاعبو الوداد للتدرب غدا الأربعاء، تحضيرا لمباراة الجولة الثالثة بدوري الأبطال والمقررة السبت المقبل بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي يعول عليها النادي لوضع قدم في الدور المقبل من المنافسات الإفريقية، علما أن “الفريق الأحمر” سيواجه الخصم ذاته بعد 10 أيام من المواجهة الأولى بين الفريقين.

ويحتلّ الوداد الرياضي صدارة مجموعته بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط؛ بينما يحتل حورويا الغيني المركز الثاني بأربع نقاط، ويحل كايزر شيفس الجنوب إفريقي ثالثا بنقطة واحدة، ثم بيترو أتلتيكو الأنغولي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط، بعد هزيمتين أمام حورويا والوداد.