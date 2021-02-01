حجز سلاح ناري وأطنان من المخدرات نواحي وزان

تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بوزان من حجز 18 طنا من المخدرات وسلاح ناري خلال عمليتين بنواحي زومي، مع توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وأسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من القنب الهندي كانت مخزنة بعناية بأحد الدواوير التابعة للجماعة القروية زومي، كان أصحابها ينوون ترويجها قبل أن تتمكن مصالح الدرك الملكي إحباط العملية.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.