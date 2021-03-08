حجز طنّين من مخدر "الشيرا" في مدينة العيون

حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حوالي طنين من مخدر الشيرا، وأوقفت شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة العيون، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة السمارة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكشف البلاغ أن عمليات التفتيش مكنت من العثور على 56 رزمة من مخدر الشيرا مطمورة تحت الرمال، بلغ مجموع وزنها حوالي طنين من المخدرات، كما تم حجز مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض مرتبطة بتهريب المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.