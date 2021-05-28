حجز كميات قياسية من الحشيش منذ بداية 2021

حجز كميات قياسية من الحشيش منذ بداية 2021
صورة: و.م.ع
الجمعة 28 ماي 2021 - 19:19

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأسبوع، عن إحباط عمليتين لتهريب أكثر من 7 أطنان من مخدر الحشيش، بكل من الناظور والبيضاء؛ ما يرفع الكم الإجمالي للمحجوزات إلى مستوى قياسي يفوق 127 طنا خلال 5 أشهر، مقابل 56 طنا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتم حجز هذا الحجم القياسي خلال الفترة ما بين مطلع العام وحتى 27 ماي، كانت 80 في المائة منها موجهة إلى التهريب نحو أوروبا والباقي نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أفاد لوكالة فرانس برس، الجمعة، بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف سبيك أن الحجم القياسي للمحجوزات خلال الأشهر الأخيرة يرتبط “بتقييد التنقل في إطار حالة الطوارئ الصحية؛ ما سهل عمليات المراقبة الأمنية”، و”تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية ووسائل المراقبة التكنولوجية”.

وشدد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني أيضا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، “خصوصا فرنسا؛ ما يمكن من ضبط الارتباطات الدولية لشبكات التهريب في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة تهريب الكوكايين على الخصوص”.

ولفت سبيك إلى تراجع تهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا عبر سواحل إفريقيا الغربية والمغرب، مشيرا إلى ضبط 6 أطنان من هذا المخدر ما بين سنتي 2015 و2020.

في المقابل، ارتفع حجم المحجوزات من الأقراص الطبية المخدرة خلال الأشهر الستة الأولى العام الجاري إلى “أكثر من مليون و89 ألف وحدة؛ 95 في المائة منها قادمة من أوروبا” وفق سبيك، الذي أكد أن “مكافحة تهريب هذه الأقراص يماثل في أهميته مكافحة الإرهاب”.

التهريب الدولي للمخدرات المخدّرات المديرية العامة للأمن الوطني تهريب الكوكايين

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