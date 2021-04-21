حجز كميات مواد فاسدة في الفقيه بن صالح

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة بإقليم الفقيه بن صالح من حجز أزيد من 500 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال حوالي 20 عملية مراقبة للمنتجات الغذائية جرى تنفيذها إلى غاية زوال اليوم الثلاثاء على صعيد الإقليم.

وفي هذا الصدد، أوضح مسالم نورالدين، عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الفقيه بن صالح، أن عمليات المراقبة التي تروم حماية المستهلك وضبط المنتجات غير الصالحة للاستهلاك طالت حوالي 460 نقطة بيع إلى حدود 21 أبريل الجاري.

وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة من أطر قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، والمكتب البلدي للصحة، ومديرية الصحة والسلطات المحلية وعناصر من القوات المساعدة والشرطة، وفق ما أورده المسؤول ذاته.

وأبرز المتحدث أن “اللجنة المختصة سجلت خلال عملياتها استقرارا في الأثمان وتجاوبا ملحوظا من طرف التجار، الذين عبروا عن إدراكهم جسامة المرحلة وتفاعلهم مع كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية لتفادي انتشار عدوى كورونا”.

وأضاف مسالم أن المنتجات المحجوزة خلال العمليات المنجزة تهم بشكل عام التمور والطحين ومشتقاته، والخبز والحلويات والمشروبات والعصائر والزبدة والزيتون، وزيوت المائدة بمختلف أشكالها وأنواع الشكولاتة والحليب ومشتقاته، والقهوة والخميرة والشاي والكسكس والأرز والمعجنات ومواد أخرى معلبة، فضلا عن اللحوم والأسماك.

يشار إلى أن اللجنة ذاتها تقوم بزيارات تفقدية للأسواق ومختلف نقاط البيع على صعيد الإقليم لمراقبة التموين وأسعار المنتجات الأساسية ومحاربة الاحتكار والغش، خاصة خلال هذا الشهر المبارك، كما تنهض بالاطلاع على تموين الأسواق.