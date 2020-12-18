حجز مشروبات كحولية مغشوشة نواحي إقليم سطات

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، مساء الخميس، من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة؛ للاشتباه فيهم بتصنيع مشروبات كحولية من نوع “الويسكي” بطريقة مغشوشة في مخزن سري بالحوازة نواحي سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الدرك الملكي انتقلت، الخميس، إلى كل من الحوازة إقليم سطات ومدينة الدار البيضاء، إذ أوقفت ثلاثة أشخاص نواحي سطات؛ في حين جرى إيقاف المشتبه فيه الرابع بمدينة الدار البيضاء، في انتظار إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالموضوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك تمكّنت من اقتحام مخزن سري لتصنيع مشروبات كحولية مغشوشة بعد استئذان النيابة العامة المختصة، وحجزت معدات ومواد تستعمل في عملية التصنيع، فضلا عن ما يفوق ألف قنينة من نوع “الويسكي”، كانت معدة للترويج بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

واقتادت عناصر الضابطة القضائية المشتبه فيهم الأربعة نحو مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد، قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات في حق كل واحد منهم.