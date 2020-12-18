حجز مشروبات كحولية مغشوشة نواحي إقليم سطات

حجز مشروبات كحولية مغشوشة نواحي إقليم سطات
هسبريس
الجمعة 18 دجنبر 2020 - 06:11

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، مساء الخميس، من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة؛ للاشتباه فيهم بتصنيع مشروبات كحولية من نوع “الويسكي” بطريقة مغشوشة في مخزن سري بالحوازة نواحي سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الدرك الملكي انتقلت، الخميس، إلى كل من الحوازة إقليم سطات ومدينة الدار البيضاء، إذ أوقفت ثلاثة أشخاص نواحي سطات؛ في حين جرى إيقاف المشتبه فيه الرابع بمدينة الدار البيضاء، في انتظار إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالموضوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك تمكّنت من اقتحام مخزن سري لتصنيع مشروبات كحولية مغشوشة بعد استئذان النيابة العامة المختصة، وحجزت معدات ومواد تستعمل في عملية التصنيع، فضلا عن ما يفوق ألف قنينة من نوع “الويسكي”، كانت معدة للترويج بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

واقتادت عناصر الضابطة القضائية المشتبه فيهم الأربعة نحو مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد، قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات في حق كل واحد منهم.

أولاد سعيد الدرك الملكي سطات مشروبات كحولية ويسكي مغشوش

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‫تعليقات الزوار

7
  • وحيد
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 07:18

    حرام عليهم الغش ، الله لا يحب الغشاشين
    من غشنا فليس منا

    6
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  • لاهاي
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 10:42

    هل هناك مشروب مخدرات صحية ما نعرفه ان المخدرات كلها غير صحية وتسبب في الكوارث وامراض سرطانية ولهذا ان مشروب الخمور غير صالحة وفاسدة

    2
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  • بن عزيزو
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 11:02

    واش المشكل في “كحولية” أم في “مغشوشة”؟

    3
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  • دندني
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 12:02

    الويسكي من التهريب منتهي الصلاحية الى الغش في مكوناته لتسميم وقتل الابرياء المساكين الذين يشترون باموالهم الخاصة ما يعتبرونه مشروبات روحية

    3
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  • حفيظ نجاري
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 13:46

    اول مرة في حياتي اعرف بأن هناك خمور مغشوشة

    -4
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  • صديقي
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 14:50

    شكرا درك اولاد سعيد علي مجهودات وتدخلات
    أولادسعيد تحتاج إلى ترميم. شباب اولاد سعيد كلو عاطل سبب جماعة فاسدة رئيس لا علاقة له بالجماعة يجب على مسؤلين في دولة مراقبة هذه جماعة وشكرا

    3
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  • فريد
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 20:50

    واش المشروبات الكحولية المغشوشة حرام ؟! و اللي ما مغشوشة حلال ؟؟؟؟!!!

    4
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