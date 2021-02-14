حجز 1350 كيلوغراما من مخدر الشيرا في زاكورة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات، اليوم الأحد، وحجز طن و350 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أنه تم حجز هذه الكمية من المخدرات في عملية أمنية تم تنفيذها بمنطقة “بوربيعة” بقيادة تينزولين ضواحي زاكورة، حيث تم ضبط سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة وعلى متنها 50 رزمة من مخدر الشيرا يناهز وزنها طنا و350 كيلوغراما.

وأضاف المصدر أن مصالح الأمن تواصل إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف مستعملي هذه السيارة المستخدمة في التهريب، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.