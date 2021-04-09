حجز 500 كيلوغرام من "الميكا" لدى بقال بوزان

حجزت السلطة المحلية بمدينة وزان حوالي 500 كيلوغرام مِن الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال داخل محل للبقالة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت على هامش جولة روتينية للسلطة المحلية رفقة اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار، وأسفرت عن حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية (الميكا) المحظور استعمالها.
وجرى تحرير مخالفة في حق التاجر في أفق سلك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ما ذنب البقال شوفو بلاصة فين كتصنع ليعارفها المكلف بالحي
أين الغريب في هذا الخبر أينما وليت وجهك تجد الميكا
وا كريثة هذهي الجريمة لا تغفر ابدا بركا من تخربيق او خلي الناس تخدم على رسها شنو زعما حتى الميكة دخلتها في الممنوعات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
انجاز كبير في عهد حكومة العثماني . اقبضوا على لصوص المال العام والمفسدين في الارض وكفانا استحمارا
واش هاد الميكة كتصب بها الشتاء من السماء او هاد البقال كيحفر عليها في الارض
إن كانت هذه الميكا مضرة بالصحة ،فماذا عن الخمر و التبغ