حجز 500 كيلوغرام من "الميكا" لدى بقال بوزان

حجزت السلطة المحلية بمدينة وزان حوالي 500 كيلوغرام مِن الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال داخل محل للبقالة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت على هامش جولة روتينية للسلطة المحلية رفقة اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار، وأسفرت عن حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية (الميكا) المحظور استعمالها.

وجرى تحرير مخالفة في حق التاجر في أفق سلك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.