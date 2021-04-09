حجز 500 كيلوغرام من "الميكا" لدى بقال بوزان

حجز 500 كيلوغرام من "الميكا" لدى بقال بوزان
صورة: هسبريس
الجمعة 9 أبريل 2021 - 17:52

حجزت السلطة المحلية بمدينة وزان حوالي 500 كيلوغرام مِن الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال داخل محل للبقالة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت على هامش جولة روتينية للسلطة المحلية رفقة اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار، وأسفرت عن حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية (الميكا) المحظور استعمالها.

وجرى تحرير مخالفة في حق التاجر في أفق سلك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الأكياس البلاستيكية مدينة وزان مراقبة الأسعار مراقبة الجودة

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‫تعليقات الزوار

6
  • عبد المنعم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:52

    ما ذنب البقال شوفو بلاصة فين كتصنع ليعارفها المكلف بالحي

    5
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  • zero mika
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57

    أين الغريب في هذا الخبر أينما وليت وجهك تجد الميكا

    4
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  • الكراوي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:03

    وا كريثة هذهي الجريمة لا تغفر ابدا بركا من تخربيق او خلي الناس تخدم على رسها شنو زعما حتى الميكة دخلتها في الممنوعات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    4
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  • said
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:19

    انجاز كبير في عهد حكومة العثماني . اقبضوا على لصوص المال العام والمفسدين في الارض وكفانا استحمارا

    3
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  • مغربي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:26

    واش هاد الميكة كتصب بها الشتاء من السماء او هاد البقال كيحفر عليها في الارض

    1
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  • رأي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:27

    إن كانت هذه الميكا مضرة بالصحة ،فماذا عن الخمر و التبغ

    0
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