المنافسة بين الشركات تخفض سعر الاتصال الهاتفي إلى مستوى قياسي

ساهمت المنافسة بين الفاعلين الثلاثة العاملين في قطاع الاتصالات بالمغرب في خفض سعر المكالمات الهاتفية إلى مستويات غير مسبوقة، موازاة مع توجه المستهلك المغربي إلى الاعتماد على الأنترنيت كنمط استهلاكي بديل، من خلال الاعتماد بشكل متزايد على التطبيقات الذكية واسعة الانتشار والموجهة إلى التواصل بين الأفراد.
وطرحت شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب، خلال السنة الماضية، عروضا ساهمت في تطبيق مزيد من التخفيضات على سعر المكالمات الهاتفية، حيث بلغ معدل السعر الفعلي لهذه المكالمات ما يقارب 13 سنتيما للدقيقة، ونحو 20 سنتيما كمعدل عام بدون احتساب العروض الترويجية.
وساهم إقبال المستهلكين المغاربة على التواصل مع أقربائهم في فترة الحجر الصحي، الذي طبقته السلطات المختصة في المملكة من أجل محاصرة تفشي جائحة “كورونا”، في زيادة حجم الاستهلاك الفصلي للمكالمات الهاتفية، خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وكشفت البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن زيادة كبيرة في الحجم الإجمالي الذي استهلكه المغاربة من المكالمات الهاتفية النقالة، والذي بلغ ما يقارب 14.72 مليون دقيقة في الربع الثالث من سنة 2020، مقابل 13 مليون دقيقة في الربغ الثاني من السنة نفسها، مسجلا ارتفاعا بما يزيد عن 1.72 مليون دقيقة إضافية من المكالمات.
وسجل معدل استهلاك المغاربة من المكالمات الهاتفية النقالة زيادة قياسية في الفصل الثالث من العام الماضي، حيث بلغت 100 دقيقة شهريا، مقابل 97 دقيقة في الفصل الثاني من السنة نفسها.
كما سجل معدل استهلاك الرسائل الهاتفية القصير زيادة كبيرة في الفصل الثالث من سنة 2020، بلغت نسبتها زائد 18.58 في المائة؛ فقد تبادل المستهلكون المغاربة خلال الربع الثالث من العام الماضي ما يناهز 713 مليون رسالة قصيرة عبر هواتفهم النقالة، مقابل 600 مليون رسالة في الربع الثاني من العام نفسه.
خدمات رديئة جدا تقدمها شركات الاتصال..
اتمنى ان تكون المنافسة في باقي المجالات والمنتزهات. على راسها المحروقات
ثلاث شركات للاتصالات فقط، وهناك منافسة. كيف لا توجد منافسة بين شركات توزيع الوقود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صراحة كتبقى التكلفة جد مرتفعة ، زيادة على مشكلة الشبكة من حين لاخر تتدهور وتضطرب
ملي كتسول شي أحد من افراد اسرتك في فرنسا او بلد اوربي كيقوليك عدنا الاتصالات رخيصة بزاف على المغرب
فرنسا مرخصة لهيه وكتعوض على دك الشي بالرفع من قيمة الاتصالات في المغرب
نقص حتى في سرعة صبيب مثل السلحفاة لله يرحم ايام adsl 128 بثمن 199 درهم
ولكن سعر الأنترنت الثابت مبالغ فيه و يلزمون المشترك بالهاتف الثابت
هذا غير صحيح. فلتجرب جوال مع 50درهم تعبة وستستنتج أن سعر الكالمة مازال كما هو درهم للدقيقة منذ بدء خدمة جوال حوالي عام 2000 عندما كان الدبوز يقوم بإشهارها حتى ولو كانت التعبة ×10 لايوجد من هو قادر على مراقبة Iam.
مزال انترنيت غالي بزاف 50 درهم فيها 5 جيغا فقط..انا في ايطاليا 100 جيغا و مكالمات غير محدودة بي 9 اورو فقط
سعر المكالمة مزال غاليا بالمقارنة مع الدول الأخرى
المستفيد الواحيد في هذه الجائحة هو شركة الاتصال والشركة الكمامة والكوحول ومنضف الأيدين
والموطن دائماآ المستهدف الأول في أي مصائب حلة على الارض
اتصالات المغرب تبقى غالية من ناحية سعر المكالمات العادية حيث تعبئة المكالمات عند اتصالات المغرب تنتهي بسرعة مقارنة مع اورونج او اينوي و أتكلم عن تجربة وليس من فراغ ومن لم يصدق كلامي فليقوم بتجربة
Le WiFi reste toujours tres chere et inaccessible pour beaucoup . De meme son Prix n’a jamais ete revu a la baisse depuis une descenie.
الشركات المتنافسة في هذا المجال بمتابة وجهان لعملة واحدة. الاتمان مرتفعة مقارنة مع الدخل الأدنى للأجور. وحبيب الانترنيت ربما العب صبيب في العالم التالت .على العموم المواطن العادي لم يلمس ايي تغيير في المحتوى. لابد من إصلاحات وإدخال التحسينات على الانترنيت وتخفيض السعر لأن مبلغ 199 درهم كحد أدنى يعتبر أعلى لدى الأغلبية من المواطنين .100 درهم كافية لهذا الحبيب المنخفض.
50 درهم 5 جيكا هذا راه اسمه الطنز البلدي في اوروبا 5 اورو لشهر 70 جيكا والمكالمات الوطنية فابور آحمادي . خاصهم مقاطعة واحد الاسبوع سيأتون راكعين
صراحة شركتين هما لي فيهم المنافسة أما شركة الاتصالات منين تنعقل عليها تتغير غير الإشهار وتزينو كثر من لزوم
ليست هناك منافسة شريفة ..المنافسة عبارة عن اتفاقية بين الشركات تتولى تقديم العروض للمواطن فيما بينها حسب ما اتفقت عليه الشركات عبر جدول زمني
لو هناك منافسة حرة شريفة شفافة ونزيهة دعوا فودافون تدخل الى المغرب …وستصبح الشركات الثلات في خبر كان