حدة المنافسة تخفض أسعار الأنترنيت إلى مستوى غير مسبوق في المغرب

احتدمت المنافسة بين الفاعلين العاملين في قطاع الاتصالات الهاتفية بشكل متزايد؛ وهو ما ساهم في خفض أسعار خدمة الجيل الرابع للإنترنت فائق السرعة إلى مستويات غير مسبوقة.
وانخفض سعر الأنترنيت النقال، الذي يوفره المتعهدون العاملون في القطاع للمستهلكين المغاربة، إلى مستويات تبتدئ من 2.38 درهما للـ”جيغا” الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على باقات تبتدئ من 50 درهما.
وساهم الإقبال الكبير للمغاربة على استهلاك الأنترنيت خلال فترة الحجر الصحي على رفع مساهمة هذه الخدمة في رقم معاملات شركات الاتصالات بالمغرب، مقابل انخفاض مساهمة خدمة المكالمات الصوتية في معاملات متعهدي قطاع الاتصالات.
وخصصت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المجال، وهي اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، باقات تشمل خدمتي الأنترنيت والاتصالات الهاتفية، بأسعار تفضيلية وبطريقة تعاقدية غير ملزمة للزبناء.
وتتراوح أسعار باقات الأنترنيت النقال والمكالمات الصوتية ما بين 49 درهما و149 درهما، إلى جانب باقات أخرى والتي ساهمت في خفض أسعار كلفة الأنترنيت بالمغرب إلى أقل من 2.4 دراهم للـ”جيغا” الواحدة.
وفي ظل استمرار تلكؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إصدار بيانات قطاع الاتصالات في المغرب خلال السنة الماضية، تظل البيانات الخاصة بسنة 2019 هي المتوفرة في الوقت الراهن، التي تتيح رصد تطور استعمال الأنترنيت بالمغرب.
ففي نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب حوالي 25.38 مليون مشترك. ويشكل الأنترنيت المتنقل الحصة الأكبر بحوالي 23.68 مليونا؛ منها 15.72 مليون استفادة من خدمة الاتصالات من الجيل الرابع 4G.
ويلجأ المغاربة بشكل أكبر إلى الأنترنيت المتنقل بنسبة تصل إلى 93.27 في المائة، يليها الأنترنيت الثابت ADSL بنسبة 5.81 في المائة. أما خدمة الأنترنيت بالألياف البصرية فنسبتها لا تتجاوز 0.48 في المائة.
المهم هو الشعب رابح و خصوصا الطبقة الفقيرة .اما المنافسة فهي ف مصلحة الشعب
إنخفضت الأسعار وانخفاض الصبيب وازدادت الأعطاب. فهل منكم من يراقب الصبيب؟.
لكن رداءة وانقطاع الانترنت لم تتحسن خصوصا من طرف اتصالات المغرب. رداءة الخدمة عنوان المرحلة
اودي الله يهديكم اشمن تخفيض …
يجب أن يكون الأنترنت بدرهم للجيكا الواحدة كما هو الحال بالنسبة لدول أوروبا.
عن اي خدمة تتحدثون عنها وعن أي تنافسية
عند الاشتراك في الشهر الأول يكون صبيب الإنترنت جيد وفي الشهر الموالي تبدأ المشاكل
هل هذا التقرير عن انخفاض أثمنة الانترنيت يتعلق بالمغرب ام السينيغال ؟ لأن الانترنيت بالمغرب مازال مرتفعا ولم ينقص منه ولو سنتيم
لبت هذه المنافسة تعمم في باقي القطاعات فنرى سلعا انخفضت أسعارها عما سبق ،أما الاحتكار والاتفاقيات لاقتسام السوق فيضعفا من المنافسة وبالتالي تظل الأسعار كما هي .
و ماذا عن جودة الخدمات ، الويفي adsl ثقيل بحال السلحفاة من نهار دارو أنترنيت الألياف البصرية قضاو على adsl و المواطن البسيط و متوسط الدخل لا يقدر على أنترنيت fibre optique لي أقل ثمن هو 500 درهم ناهيك عن مصاريف الخدمة الأولية، و إلا كانت أنترنيت كيما كتقولو رخيصة فما جدواها إلا كانت السرعة ضعيفة و كل مرة كتقطع.
للأسف انخفض سعر الانترنت لكن بالمقابل تراجعت الجودة، بمجرد ما تصبح مشتركا معهم يقل صبيب للانترنت شيئا فشيئا او يتم أحيانا التحايل لذا يجب تشديد الرقابة الصارمة لهذه الشركات، أتذكر يوما أن قمت بتعبئة 50 درهم لكن سرعان ما نفذت بمجرد الظق على رقم دون ان أتكلم حتى.
“ففي نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب..”
لا أدري من أين تأتون بهذه المصطلحات،، أين هو الخطأ إذا قلتم : ففي نهاية 2019، بلغ عدد المشتركين في الأنترنيت بالمغرب،،؟؟!!!!
و لكن خاص تشوف هاد جيغا شحال فيها ديال الوقت.. تفرج في فيديو فيه دقيقة…. ها هي مشات جيغا… القوالب بالعلالي و الخيل تشالي
عندي اشتراك إنترنيت تابث 20 ميغا (ADSL) عند اتصالات المغرب ولا أحصل في أحسن الأحوال إلا على 14 ميغا لكن المعدل الملاحظ لا يتجاوز 5 ميغا وقد يتزل الصبيب إلى ميغا واحد مع أخذ الاستعمالات المتعددة في المنزل بعين الاعتبار. أنتظر أن يصل اشتراك الألياف البصرية 300 درهم للشهر كي أنخرط. هذا هو الحل. عندي أيضا اشتراك مسقف في إنترنيت الهاتف المحمول بمجموع 30 جيغا لكنه يحترق قبل منتصف الشهر عند اتصالات المغرب. أما إنترنيت الويفي فلا أنصح به أحدا عند الشركات المغربية الثلاثة لأنه مضيعة للمال وقتل للأعصاب.
وتبقى الاثمنة المعروضة جد مرتفعة مقارنة مع جيراننا الاوربيين مع العلم ان اجور العاملين باوربا مرتفعة على الاقل 4 مرات .اغلب الشركات الاوربية ب 10 اورو شهريا على الاقل 25 جيكا والمكالمات بلا حدود .
مازالت أسعار الانترنت و الويفي مرتفعة في المغرب و الجودة حذث و لا حرج .. يجب إصلاح هده المنظومة و تحسين جودة الخدمات
ثمن 10 جيغا يباع بأقل من 1درهم مغربي في الهند.
جودة وسرعة الأنترنت في تونس احسن من المغرب بكثير.
وانخفض سعر الأنترنيت النقال، الذي يوفره المتعهدون العاملون في القطاع للمستهلكين المغاربة، إلى مستويات تبتدئ من 2.38 درهما للـ”جيغا” الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على باقات تبتدئ من 50 درهما. واش هادشي عندنا فالمغرب ولا شي دولة اخرى
هل انت تتكلم عن المغرب أو كوريا الجنوبية؟؟؟؟؟؟
كذب في كذب الناس وصلو للجيل الخامس أين نحن وهؤلاء من الخدمة والوعود الكاذبة.
لا أظن أن الأنترنيت في المتناول، الغلاء باق، والتامر على القدرة الشرائية للمواطن بين الشركات متواصل، ولهذا فالولوج للشبكة لا زال محدودا جدا مقارنة مع الدول الأخرى، ولكم ببحث بسيط على غوغل لتروا تذيل المغرب ولوج خدمات الانترنت عالميا.
الله الله على الكذوب على الصباح أو مع هاد الشتاء ههه
كولشي هاااا الكذوب، الشفرة بالعلالي ، ديما صبيب الانترنت أقل ب10 مرات من الصبيب الحقيقي ليتايخلصو المغربي مسكين
عندي اشتراك 250 درهم لكن الجودة 0
سحر الأمكنة وجماليات الابداع في (أنامل الأمكنة ) للشاعر عادل الياسري مقاربة قرائية
قدم الشاعر ديباجته ورؤيته الفلسفية في مجموعته الشعرية ( سلك ، جمال ، درب) او السلوك في دروب الجمال على النهج الصوفي للسالكين في دروب العشق والاستغراق في سحر الجمال2
يظل المكان مرتبطاً بالشعر والشاعر، ويظل ارتباط الشاعر بالمكان شيئاً هاماً في كتابة النص الشعري .
الشعراء القدامى هم من أبدع في تصوير الأمكنة التي بها ذكرياتهم لتلامس وجداننا وتسكن في داخلنا، لا لشيء ولكن لكونها حقيقة يبثها أولئك الشعراء الذين استطاعوا وبكل قوتهم الشعرية أن يصلوا إلينا ويتغلغلوا في خيالهم العذب الذي يجسد روعة حياتهم ومعاناتهم العاطفية والوجدانية .
طالب عمران المعموري
ما كاين لا تخفيض ولا هم يحزنون!
كاين تواطؤ بين الشركات التلاث لكي تضمن أرباحها وحتى الوكالة ANRT التي من المفروض أن تحمي المواطن بتقنين ومراعات صبيب الانترنيت لكل شركة لا تقوم بهذا العمل.
هاذ الكلام ماشي ديالي لوحدي بل لأغلية المستهلكين!
Adsl حالتها حالة
و أين هي جودة الانترنيت بحيث انك تؤدي ثمن 250درهم من أجل 12 ميغا فتحصل على 8 ميغا و عند حلول الليل و اجتماع جميع المغاربة على نفس سرفور حتى تلك 8 ميغا لا تبقى فتصبح مطرا لكي تشتغل ب4G هذا بالنسبة لاحد الشركات التي ان احد زبنائها كارثة بكل المعايير .
كل ذلك يمكن تصديقه باستثناء اللوحات الإشهارية التي تتسم “بالحموضية” إلى حد كبير. فما أجمل لو تم اختيار أساليب جديدة تحبب للمشاهد رؤيتها وبالتالي التأثير بها …
إيطاليا…توقيف مهاجرة مغربية تحمل تحاليل” كورونا” مزيفة
وثبت من خلال البحث المنجز للأجهزة الأمنية، وفق المصادر ذاتها، أن الشهادة “تثبت” خلوها من فيروس كورونا المستجدّ من شخص داخل المطار.
عبد اللطيف الباز \ ايطاليا
للاسف عجاجة بدون غبار
اي انترنت هذه عندنا والله عيب ان نتكلم في هذا الموضوع يجب ان نستحي
انظروا الى جارتنا الشمالية اسبانيا ولا اتحدث عن فرنسا والله أنه شيئ يحز في انفس الدخل الفردي عالي والانترنت رخيصة جدا وخدمات ومميزات مغرية جدا ومهمة ونحن لا زلنا في DSL السلحفاة والتغطية التي لا ترقى الى المستوى الأفضل واسعار لا تقارن مع الخدمات المقدمة بالله على مقدمين الخدمة عندنا ان يطلعوا على المميزات الممنوحة للمشتركين عند جيراننا في الشمال والله شيئ بعيد كل البعد على الذي يقدمونه لنا هنا هذا عيب وعار يجب أن يستحيون
Le cout d’internet au Maroc reste très cher. Il faut obliger les operatrurs a investir dans le tres haut debit filaire (la fibre optique)
في جميع الأحوال الثمن يزيد عن ثلاثة دراهم عند الأشتراك أو الباقة، أما بتقسيط فثمن واحد جكا GO عشرة دراهم وهده هي قمة الجشع و السرقة…