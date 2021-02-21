حدة المنافسة تخفض أسعار الأنترنيت إلى مستوى غير مسبوق في المغرب

حدة المنافسة تخفض أسعار الأنترنيت إلى مستوى غير مسبوق في المغرب
صورة: أرشيف
الأحد 21 فبراير 2021 - 11:00

احتدمت المنافسة بين الفاعلين العاملين في قطاع الاتصالات الهاتفية بشكل متزايد؛ وهو ما ساهم في خفض أسعار خدمة الجيل الرابع للإنترنت فائق السرعة إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفض سعر الأنترنيت النقال، الذي يوفره المتعهدون العاملون في القطاع للمستهلكين المغاربة، إلى مستويات تبتدئ من 2.38 درهما للـ”جيغا” الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على باقات تبتدئ من 50 درهما.

وساهم الإقبال الكبير للمغاربة على استهلاك الأنترنيت خلال فترة الحجر الصحي على رفع مساهمة هذه الخدمة في رقم معاملات شركات الاتصالات بالمغرب، مقابل انخفاض مساهمة خدمة المكالمات الصوتية في معاملات متعهدي قطاع الاتصالات.

وخصصت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المجال، وهي اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، باقات تشمل خدمتي الأنترنيت والاتصالات الهاتفية، بأسعار تفضيلية وبطريقة تعاقدية غير ملزمة للزبناء.

وتتراوح أسعار باقات الأنترنيت النقال والمكالمات الصوتية ما بين 49 درهما و149 درهما، إلى جانب باقات أخرى والتي ساهمت في خفض أسعار كلفة الأنترنيت بالمغرب إلى أقل من 2.4 دراهم للـ”جيغا” الواحدة.

وفي ظل استمرار تلكؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إصدار بيانات قطاع الاتصالات في المغرب خلال السنة الماضية، تظل البيانات الخاصة بسنة 2019 هي المتوفرة في الوقت الراهن، التي تتيح رصد تطور استعمال الأنترنيت بالمغرب.

ففي نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب حوالي 25.38 مليون مشترك. ويشكل الأنترنيت المتنقل الحصة الأكبر بحوالي 23.68 مليونا؛ منها 15.72 مليون استفادة من خدمة الاتصالات من الجيل الرابع 4G.

ويلجأ المغاربة بشكل أكبر إلى الأنترنيت المتنقل بنسبة تصل إلى 93.27 في المائة، يليها الأنترنيت الثابت ADSL بنسبة 5.81 في المائة. أما خدمة الأنترنيت بالألياف البصرية فنسبتها لا تتجاوز 0.48 في المائة.

الأنترنيت النقال تراجع الأسعار سوق المغرب شركات الاتصال

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

32
  • توناروز
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:04

    المهم هو الشعب رابح و خصوصا الطبقة الفقيرة .اما المنافسة فهي ف مصلحة الشعب

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • simo
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:04

    إنخفضت الأسعار وانخفاض الصبيب وازدادت الأعطاب. فهل منكم من يراقب الصبيب؟.

    34
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • samir
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:05

    لكن رداءة وانقطاع الانترنت لم تتحسن خصوصا من طرف اتصالات المغرب. رداءة الخدمة عنوان المرحلة

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salmaoui
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:05

    اودي الله يهديكم اشمن تخفيض …

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:06

    يجب أن يكون الأنترنت بدرهم للجيكا الواحدة كما هو الحال بالنسبة لدول أوروبا.

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أين هي التنافسية
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:08

    عن اي خدمة تتحدثون عنها وعن أي تنافسية
    عند الاشتراك في الشهر الأول يكون صبيب الإنترنت جيد وفي الشهر الموالي تبدأ المشاكل

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:09

    هل هذا التقرير عن انخفاض أثمنة الانترنيت يتعلق بالمغرب ام السينيغال ؟ لأن الانترنيت بالمغرب مازال مرتفعا ولم ينقص منه ولو سنتيم

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yassine
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:09

    لبت هذه المنافسة تعمم في باقي القطاعات فنرى سلعا انخفضت أسعارها عما سبق ،أما الاحتكار والاتفاقيات لاقتسام السوق فيضعفا من المنافسة وبالتالي تظل الأسعار كما هي .

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من المغرب
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:11

    و ماذا عن جودة الخدمات ، الويفي adsl ثقيل بحال السلحفاة من نهار دارو أنترنيت الألياف البصرية قضاو على adsl و المواطن البسيط و متوسط الدخل لا يقدر على أنترنيت fibre optique لي أقل ثمن هو 500 درهم ناهيك عن مصاريف الخدمة الأولية، و إلا كانت أنترنيت كيما كتقولو رخيصة فما جدواها إلا كانت السرعة ضعيفة و كل مرة كتقطع.

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبعة
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:12

    للأسف انخفض سعر الانترنت لكن بالمقابل تراجعت الجودة، بمجرد ما تصبح مشتركا معهم يقل صبيب للانترنت شيئا فشيئا او يتم أحيانا التحايل لذا يجب تشديد الرقابة الصارمة لهذه الشركات، أتذكر يوما أن قمت بتعبئة 50 درهم لكن سرعان ما نفذت بمجرد الظق على رقم دون ان أتكلم حتى.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من جنيف
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:12

    “ففي نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب..”
    لا أدري من أين تأتون بهذه المصطلحات،، أين هو الخطأ إذا قلتم : ففي نهاية 2019، بلغ عدد المشتركين في الأنترنيت بالمغرب،،؟؟!!!!

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مسفيوية
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:13

    و لكن خاص تشوف هاد جيغا شحال فيها ديال الوقت.. تفرج في فيديو فيه دقيقة…. ها هي مشات جيغا… القوالب بالعلالي و الخيل تشالي

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متضرر
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:13

    عندي اشتراك إنترنيت تابث 20 ميغا (ADSL) عند اتصالات المغرب ولا أحصل في أحسن الأحوال إلا على 14 ميغا لكن المعدل الملاحظ لا يتجاوز 5 ميغا وقد يتزل الصبيب إلى ميغا واحد مع أخذ الاستعمالات المتعددة في المنزل بعين الاعتبار. أنتظر أن يصل اشتراك الألياف البصرية 300 درهم للشهر كي أنخرط. هذا هو الحل. عندي أيضا اشتراك مسقف في إنترنيت الهاتف المحمول بمجموع 30 جيغا لكنه يحترق قبل منتصف الشهر عند اتصالات المغرب. أما إنترنيت الويفي فلا أنصح به أحدا عند الشركات المغربية الثلاثة لأنه مضيعة للمال وقتل للأعصاب.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي قح
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:13

    وتبقى الاثمنة المعروضة جد مرتفعة مقارنة مع جيراننا الاوربيين مع العلم ان اجور العاملين باوربا مرتفعة على الاقل 4 مرات .اغلب الشركات الاوربية ب 10 اورو شهريا على الاقل 25 جيكا والمكالمات بلا حدود .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منير
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:13

    مازالت أسعار الانترنت و الويفي مرتفعة في المغرب و الجودة حذث و لا حرج .. يجب إصلاح هده المنظومة و تحسين جودة الخدمات

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • moha
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:15

    ثمن 10 جيغا يباع بأقل من 1درهم مغربي في الهند.

    جودة وسرعة الأنترنت في تونس احسن من المغرب بكثير.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد المنعم
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:16

    وانخفض سعر الأنترنيت النقال، الذي يوفره المتعهدون العاملون في القطاع للمستهلكين المغاربة، إلى مستويات تبتدئ من 2.38 درهما للـ”جيغا” الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على باقات تبتدئ من 50 درهما. واش هادشي عندنا فالمغرب ولا شي دولة اخرى

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:17

    هل انت تتكلم عن المغرب أو كوريا الجنوبية؟؟؟؟؟؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أطلسي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:17

    كذب في كذب الناس وصلو للجيل الخامس أين نحن وهؤلاء من الخدمة والوعود الكاذبة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:19

    لا أظن أن الأنترنيت في المتناول، الغلاء باق، والتامر على القدرة الشرائية للمواطن بين الشركات متواصل، ولهذا فالولوج للشبكة لا زال محدودا جدا مقارنة مع الدول الأخرى، ولكم ببحث بسيط على غوغل لتروا تذيل المغرب ولوج خدمات الانترنت عالميا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:21

    الله الله على الكذوب على الصباح أو مع هاد الشتاء ههه

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • oukhayi
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:24

    كولشي هاااا الكذوب، الشفرة بالعلالي ، ديما صبيب الانترنت أقل ب10 مرات من الصبيب الحقيقي ليتايخلصو المغربي مسكين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lamy
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:25

    عندي اشتراك 250 درهم لكن الجودة 0

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قوليلي وين نلقاك
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:25

    سحر الأمكنة وجماليات الابداع في (أنامل الأمكنة ) للشاعر عادل الياسري مقاربة قرائية

    قدم الشاعر ديباجته ورؤيته الفلسفية في مجموعته الشعرية ( سلك ، جمال ، درب) او السلوك في دروب الجمال على النهج الصوفي للسالكين في دروب العشق والاستغراق في سحر الجمال2
    يظل المكان مرتبطاً بالشعر والشاعر، ويظل ارتباط الشاعر بالمكان شيئاً هاماً في كتابة النص الشعري .
    الشعراء القدامى هم من أبدع في تصوير الأمكنة التي بها ذكرياتهم لتلامس وجداننا وتسكن في داخلنا، لا لشيء ولكن لكونها حقيقة يبثها أولئك الشعراء الذين استطاعوا وبكل قوتهم الشعرية أن يصلوا إلينا ويتغلغلوا في خيالهم العذب الذي يجسد روعة حياتهم ومعاناتهم العاطفية والوجدانية .

    طالب عمران المعموري

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:27

    ما كاين لا تخفيض ولا هم يحزنون!
    كاين تواطؤ بين الشركات التلاث لكي تضمن أرباحها وحتى الوكالة ANRT التي من المفروض أن تحمي المواطن بتقنين ومراعات صبيب الانترنيت لكل شركة لا تقوم بهذا العمل.
    هاذ الكلام ماشي ديالي لوحدي بل لأغلية المستهلكين!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Said
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:29

    Adsl حالتها حالة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Zakaria Maouhoub
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:31

    و أين هي جودة الانترنيت بحيث انك تؤدي ثمن 250درهم من أجل 12 ميغا فتحصل على 8 ميغا و عند حلول الليل و اجتماع جميع المغاربة على نفس سرفور حتى تلك 8 ميغا لا تبقى فتصبح مطرا لكي تشتغل ب4G هذا بالنسبة لاحد الشركات التي ان احد زبنائها كارثة بكل المعايير .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • م المصطفى
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:32

    كل ذلك يمكن تصديقه باستثناء اللوحات الإشهارية التي تتسم “بالحموضية” إلى حد كبير. فما أجمل لو تم اختيار أساليب جديدة تحبب للمشاهد رؤيتها وبالتالي التأثير بها …

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هاديك ديالنا خليها دوز
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:32

    إيطاليا…توقيف مهاجرة مغربية تحمل تحاليل” كورونا” مزيفة

    وثبت من خلال البحث المنجز للأجهزة الأمنية، وفق المصادر ذاتها، أن الشهادة “تثبت” خلوها من فيروس كورونا المستجدّ من شخص داخل المطار.

    عبد اللطيف الباز \ ايطاليا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mohammed
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:33

    للاسف عجاجة بدون غبار
    اي انترنت هذه عندنا والله عيب ان نتكلم في هذا الموضوع يجب ان نستحي
    انظروا الى جارتنا الشمالية اسبانيا ولا اتحدث عن فرنسا والله أنه شيئ يحز في انفس الدخل الفردي عالي والانترنت رخيصة جدا وخدمات ومميزات مغرية جدا ومهمة ونحن لا زلنا في DSL السلحفاة والتغطية التي لا ترقى الى المستوى الأفضل واسعار لا تقارن مع الخدمات المقدمة بالله على مقدمين الخدمة عندنا ان يطلعوا على المميزات الممنوحة للمشتركين عند جيراننا في الشمال والله شيئ بعيد كل البعد على الذي يقدمونه لنا هنا هذا عيب وعار يجب أن يستحيون

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • gogol
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:34

    Le cout d’internet au Maroc reste très cher. Il faut obliger les operatrurs a investir dans le tres haut debit filaire (la fibre optique)

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موحا
    الأحد 21 فبراير 2021 - 11:40

    في جميع الأحوال الثمن يزيد عن ثلاثة دراهم عند الأشتراك أو الباقة، أما بتقسيط فثمن واحد جكا GO عشرة دراهم وهده هي قمة الجشع و السرقة…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منع "وقفة 20 فبراير" بالرباط
السبت 20 فبراير 2021 - 19:28 25

منع "وقفة 20 فبراير" بالرباط

صوت وصورة
الخلفي يرفض حقد الجزائر
السبت 20 فبراير 2021 - 17:38 17

الخلفي يرفض حقد الجزائر

صوت وصورة
توظيف مغاربة في وضعية إعاقة
السبت 20 فبراير 2021 - 16:33 7

توظيف مغاربة في وضعية إعاقة

صوت وصورة
تلقيح أطر طبية ببني ملال
السبت 20 فبراير 2021 - 15:35

تلقيح أطر طبية ببني ملال

صوت وصورة
توأم يعيش بقلب واحد
السبت 20 فبراير 2021 - 14:31 11

توأم يعيش بقلب واحد

صوت وصورة
غضب شعبي بالفنيدق
السبت 20 فبراير 2021 - 13:30 36

غضب شعبي بالفنيدق