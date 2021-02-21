حدة المنافسة تخفض أسعار الأنترنيت إلى مستوى غير مسبوق في المغرب

احتدمت المنافسة بين الفاعلين العاملين في قطاع الاتصالات الهاتفية بشكل متزايد؛ وهو ما ساهم في خفض أسعار خدمة الجيل الرابع للإنترنت فائق السرعة إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفض سعر الأنترنيت النقال، الذي يوفره المتعهدون العاملون في القطاع للمستهلكين المغاربة، إلى مستويات تبتدئ من 2.38 درهما للـ”جيغا” الواحدة بالنسبة إلى المستهلكين الراغبين في الحصول على باقات تبتدئ من 50 درهما.

وساهم الإقبال الكبير للمغاربة على استهلاك الأنترنيت خلال فترة الحجر الصحي على رفع مساهمة هذه الخدمة في رقم معاملات شركات الاتصالات بالمغرب، مقابل انخفاض مساهمة خدمة المكالمات الصوتية في معاملات متعهدي قطاع الاتصالات.

وخصصت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المجال، وهي اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، باقات تشمل خدمتي الأنترنيت والاتصالات الهاتفية، بأسعار تفضيلية وبطريقة تعاقدية غير ملزمة للزبناء.

وتتراوح أسعار باقات الأنترنيت النقال والمكالمات الصوتية ما بين 49 درهما و149 درهما، إلى جانب باقات أخرى والتي ساهمت في خفض أسعار كلفة الأنترنيت بالمغرب إلى أقل من 2.4 دراهم للـ”جيغا” الواحدة.

وفي ظل استمرار تلكؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إصدار بيانات قطاع الاتصالات في المغرب خلال السنة الماضية، تظل البيانات الخاصة بسنة 2019 هي المتوفرة في الوقت الراهن، التي تتيح رصد تطور استعمال الأنترنيت بالمغرب.

ففي نهاية 2019، بلغت حظيرة المشتركين في الأنترنيت بالمغرب حوالي 25.38 مليون مشترك. ويشكل الأنترنيت المتنقل الحصة الأكبر بحوالي 23.68 مليونا؛ منها 15.72 مليون استفادة من خدمة الاتصالات من الجيل الرابع 4G.

ويلجأ المغاربة بشكل أكبر إلى الأنترنيت المتنقل بنسبة تصل إلى 93.27 في المائة، يليها الأنترنيت الثابت ADSL بنسبة 5.81 في المائة. أما خدمة الأنترنيت بالألياف البصرية فنسبتها لا تتجاوز 0.48 في المائة.