حديث في ذكرى 11 يناير

يخلد الشعب المغربي قاطبة الذكرى 77 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944)، وهي ذكرى مجيدة ترصع قلادة الذاكرة النضالية الوطنية، قد تكون بالنسبة للبعض فرصة للنبش في حفريات تاريخ المقاومة المغربية لوضع الحدث في سياقاته التاريخية الوطنية والدولية، وقد تكون مناسبة بالنسبة للبعـض الآخر لاستعراض ما تحمله الذكرى من دلالات ودروس وعبر، تتقاطع شوارعها في مدارة المواطنة الحقة وما يرتبط بها من تضحية ووفاء وصبر وتحمل ومسؤولية ونكران للذات واستحضار للمصالح العليا للوطن، وقد يستغلها البعض الثالث للترحم على شهداء الوطن من أعضاء المقاومة وجيش التحرير وكل المغاربة الشرفاء والأحرار الذين قضوا دفاعا عن الوطن في سبيل الظفر بنعمة الحرية والاستقلال.

لكن مهما تباينت الميولات أو اختلفت الاتجاهات والاختيارات، فالذكرى المجيدة هي أكبر من حدث تاريخي شكل منعطفا حاسما في مسار الحركة الوطنية، التي اقتنعت وقتها بخيار “الاستقلال” مستثمرة المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، بعدما مالت خلال فترة الثلاثينيات إلى خيار “المطالبة بالإصلاحات”، وهي أيضا أكبر من موعد سنوي تتعطل فيه الإدارات والمؤسسات، هي محطة مشرقة في مضمار النضال من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية، ومرآة عاكسة، كغيرها من المناسبات والأعياد الوطنية، لما يجمعنا كمغاربة من ذاكرة جماعية وتاريخ وطني وهوية مشتركة، ومن ثوابت وطنية تؤسس على قيم الوفاء والتضحية والإخلاص والتلاحم القوي بين العرش والشعب.

حب الوطن والارتباط القوي بالتراب وحدا المغاربة بكل أطيافهم وانتماءاتهم في كل محطات مسلسل النضال ضد الاستعمار، بدءا باندلاع المقاومة العسكرية في الأرياف تحت قيادة زعماء كبار لا يزال التاريخ يخلد ذكراهم، مرورا بتوحيد الجبهة الداخلية للتصدي لمؤامرة ما بات يعرف بالظهير البربري (16 ماي 1930)، وانتهاء بالتفاف العرش والشعب حول مطلب الاستقلال الذي قوّى جرعات المقاومة، وزاد من شحنات الفداء التي بلغت مداها باندلاع ثورة الملك والشعب (20 غشت 1953) التي شكلت آخر منعرج في اتجاه نيل الحرية والاستقلال.

وما أحوجنا اليوم إلى روح وقيم ذكرى 11 يناير، وغيرها من المناسبات والأعياد الوطنية، لتصحيح المسارات وتجويد الممارسات وتقويم التصرفات، في ظل ما نعيشه من مشاهد الصراع والصدام والعناد والأنانية المفرطة والعبث والتهور، وما بات يعتري سلوكاتنا الفردية والجماعية من مفردات الانحطاط والتفاهة والسخافة، واعتبارا لما وصلت إليه القيم الوطنية من تراجع وإفــلاس، بشكل يجعلنا “بؤساء جدا” اعتبارا لما طبع حياة الأجداد والآباء من سلوكات مواطنة وما رسموه من لوحات التضحية والنضال والمسؤولية ونكران الذات دفاعا عن الوطن، وبفضل صنيعهم نعيش اليوم تحت ظلال نعمة الأمن والاستقلال.

القيم الوطنية باتت اليوم مطلبا ملحا لاعتبارين اثنين: ما تعيشه القضية الوطنية الأولى من متغيرات حاسمة عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وما نترقبه من “نموذج تنموي جديد” نعول عليه من أجل المــرور الآمن إلى مرحلة “المسؤولية” و”الإقلاع الشامل” كما ورد في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد، وهذا يفــرض تعبئة الجبهة الداخلية وتعزيز العروة الوثقى التي انفصام لها بين العرش والشعب، والقطع مع كل مشاهد العبث والتفاهة والأنانية، واستحضار ما يواجه الوطن من تحديات آنية ومستقبلية، والرهان على التربية والتعليم لبناء الإنسان/ المواطن، الذي تتحقق معه غايات المواطنة الحقة ومقاصد التنمية والارتقاء، موازاة مع الرهان على محاصرة كل صناع العبث والفساد والانحطاط، وتضييق الخنـــاق على كل من يضع “العصا فالرويضة” أمام الوطن ويعيقه من كل فرص التحرك والنهوض والإقــلاع، وهذا لن يتأتى إلا بالتطبيق الأمثل للقانون، وإعلاء صوت العدالة والمساواة، وإعطاء نفس جديد لدولة الحق والقانون، والتطبيق الأمثل لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتفعيل مبدأ “عدم الإفلات من العقاب”. وبهذه الرؤى والرهانات يمكن أن نحمي “بيضة الوطن” من أن تطالها أيادي العابثين والحاقدين، كما حماها الأجداد والآبــاء عبر التاريـخ، كما يمكن أن نكسب قضايا التنمية والإقلاع الشامل…