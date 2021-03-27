حديقة ابن زيدون تحظى بتهيئة شاملة في أكادير

أعطى والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، الجمعة، الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنتزه الحضري “حديقة ابن زيدون”، وهو المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024، الذي أشرف الملك محمد السادس على توقيع الاتفاقية الإطار المتعلقة به في الرابع من فبراير سنة 2020 خلال زيارته إلى جهة سوس ماسة.

المشروع الذي بلغت تكلفته المالية الإجمالية 25 مليون درهم، يرمي إلى الارتقاء بهذا الفضاء العمومي المركزي ذي البعد التاريخي بأكادير، من أجل تعزيز جاذبية المدينة وتحويله إلى حديقة حضرية لفائدة الساكنة والزوار؛ إذ سيكون لكل فضاءات المنتزه، المكون من جزأين، الخط التوجيهي نفسه المتمثل في الهوية المعمارية المستوحاة من تاريخ جهة سوس ماسة وأصالتها الثقافية، مع تنزيل الموضوعات الخاصة المرتبطة بتطورها الذاتي.

ووفقا للمعطيات التقنية المقدمة خلال حفل إعطاء انطلاقة المشروع، فإن الجزء السفلي للمنتزه، الذي تبلغ مساحته 4,67 هكتارا، سيحتفظ بتصميمه الأصلي وهندسته الطبيعية وعناصره التزيينية وموروثه النباتي، وسيشهد إعادة تهيئة للأرصفة وممرات الراجلين، وتجديد ساحاته ونافوراته وأثاثه الحضري وما به من علامات التشوير، فضلا عن إحداث مداخل وممرات خاصة بالأشخاص محدودي الحركة. كما ستستضيف هذه الحديقة قريبا تمثالا يرمز إلى الشاعر الأندلسي الشهير الذي تحمل اسمه.

أما الجزء العالي، الممتد على مساحة 6,85 هكتارا، فسيستفيد من إعادة تهيئة شاملة مع إصلاح ممرات الراجلين وإحداث مداخل للأشخاص محدودي الحركة وتجديد الأثاث الحضري وإدماج ساحات مخصصة لاسترخاء الزوار. كما ستتم إعادة تهيئة البحيرة الطبيعية الحالية ومحيطها بالكامل، مع ضمان حمايتهما بوضع سياج حولهما.