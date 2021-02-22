حراك الجزائر يرفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"

تظاهر آلاف الجزائريين في مسيرة سلمية، اليوم الاثنين وسط العاصمة، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع يوم 22 فبراير 2019.
وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة في مناطق رئيسة وسط العاصمة، وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي؛ التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين.
وقال شهود عيان إن مئات المتظاهرين يتقدمون من ساحتي الوئام والشهداء باتجاه ساحة البريد المركزي، وردد المتظاهرون الشعارات المعروفة في المسيرات السابقة؛ كإسقاط النظام وبناء الدولة المدنية.
ودعا نشطاء سياسيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع، حيث كتب الناشط الحقوقي عبد الغني بادي :”في انتظار السيول البشرية إلى حين تحرير الوطن، كل الوطن”.
وكانت مسيرات شعبية جرت بمدينة خرّاطة، التابعة لولاية بجاية على بعد 230 كيلومترا شرق عاصمة البلاد، عرفت رفع المتظاهرين عددا من الشّعارات الرّافضة الفساد؛ مردّدين الهتافات المطالبة بإسقاط النّظام.
وبادرت السلطة في البلاد بإجراءات قبيل عودة الثورة الشعبية، حيث أعلن الرئيس عبد المحيد تبون حل الغرفة السفلى للبرلمان؛ تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة والقيام بتعديل حكومي .
ويرى الجزائريون التعديل الحكومي سطحيا وغير مفيد، وأنه “مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات أخرى وتشكيل حكومة جديدة بعدها”.
ودفع الحراك الشعبي، في عام 2019، إلى استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً أمضاها في الحكم، غير أن الجزائريين يؤكدون أنهم غير راضيين على الوضع ولا يزالون يرفعون مطالب إرساء دولة الحق والقانون وإسقاط النظام.
وقادت مجموعة من النشطاء، منذ فترة، حملات تعبئة واسعة من أجل استئناف المسيرات الشعبية؛ وإطلاق نسخة ثانية من الحراك تطالب برحيل النظام الحالي عن البلاد.
نفاق جنرالات الجزائر هاهو ما تدعونه شعب يريد تقرير مصيره فاعطوه حقه وارحلوا عنه .
انشاء لله لنجاح للشعب الجزائري ، نحن اخوة في دم و العقيدة ، انشاءلله العقبة لنا في المغرب و كل دول الاسلامية
ليس في القنافذ أملس. لا يوجد في الأمة حاكم واحد يستحق أن يكون قائدا لشعبه، كلهم من طينة واحدة وللشعوب اللهُ الذي ندعوه أن يرفع عنا هذه الغمة وبأن يخلصنا من الجبري الذي يعيث في الأرض فسادا وإفسادا وإفقارا وتشريدا ونهبا لثروات الأمة ما ظهر منها وما بطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اتمنى من كل قلبي ان يسقط هذا النظام العسكري الاستبدادي المعادي للمغرب وتكون هناك انتخابات ليختار الشعب رئيسه من الشعب فالشعب الجزائري من حقه ان يعيش حياة كريمة وتعود العلاقات بين الشعبين افضل مما كان
ليس حل الغرفة السفلى للبرلمان هو الذي سينهي مشاكل الجزائر بل حل العقدة تجاه المغرب هو الحل
إذا اراد الشعب الجزائري اصابة النظام بالسعار و يقضي عليه فما عليه الا ان يردد الصحراء مغربية و ليست غربية .. اظن ان جنرالات الجزائر سيضربون نفسهم بالرصاص
إسقاط النظام الجزاءيري وإسقاط جنرالات عسكرة الجزاير هي بمتابة تحقيق الحرية للشعب الجزائري لكي يعيش في امان اليوم الشعب الجزائري اصبح مقهور عن نفسه لان النظام الجزاءيري و عسكرة الجنرالات هم من يتحكمون في دوالب الحكم (الشعب الجزائري بريد إسقاط النظام) لا العسكرة الجنرالات شقريخة) إسقاط إسقاط النظام الجزاءيري وإسقاط تبون المزور المجرور من طرف جنرالات الجزاير
يعجبني الشعب الذي يطالب بحقوقه ولا يرضى ان يعيش مذلول واتمنى من شعبنا ان يطالب بحقوقه بذل ان يتسول من ناس ربما افقر منه .
شعار كبير.. إسقاط النظام معناه الفوضى في كل الشمال الافريقي ودول الساحل..
على المغرب ان يساند الشعب الجزائري.مستعملا جميع امكانياته الإعلامية والدبلوماسية.ويعمل جاهدا لاسماع صوت الشعب الجزائري الشقيق.ومعاناته مع النظام الجزائري العسكري النازي.المشؤوم.حان وقت الجد والصرامة مع هذا النظام الطاغي.يقول المثل المغربي اخرج لها كود.
حراك بذون قيادة فهو حراك فاشل. الشعب خرج في المظاهرات لمدة سنة ولم يخرج باي نتيجة. السبب في ذلك هو انه لا توجد قيادة توجه المتظاهرين وتخيف المسؤولين لكي يضطروا للجلوس مع قيادة الحراك للتفاوض على السلطة والاستجابة لمطالب الشعب. أين قيادة الحراك
ان الاوان لتغيير النظام الاستبدادي في الجزائر على المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الشعب الجزائري
وكل الحقوق او الشهادة
وا السي تبون وا فيق من النعاس راه اللي خاصو يتحل هو نادي قيادات الجيش لللي صغير فيهم عندو 85 عام ماشي البرلمان . وااااا أهل الكهف راه أحنا في 2021 م
حراك المغرب كيقول خلو الناس تخدم قطاع الحفلات كيهز الملايين راه الشعب غادي يتقهر وينوض كتار من الجزائريين
يجب إسقاط جميع الأنظمة الطاغية في شمال إفريقيا فالشعوب تقهرات بالنهب والتفقير والقمع
حق الشعب في تقرير المصير.زرع حصد .هذا هو الوقت لتنزيل شعاراتكم اللتي تتبجحون بها .قاليك الصدقة في المقربين اولى.الشعب المسكين يريد دولة مدنية ماشي عسكرية اوا حققوا له أمنيته.بالنسبة لتبون ادا لم تساند الشعب في حراكه فسيزج بك في السجن انت وابناؤك كمثل من سيقوك قريبا .
امين فهد، ادا كنت مغربيا فأنت لست امينا، لأن الأمانة تقتضي منك أن تنتصر لبدك، أما إن كنت من بلد آخر فأعلم أن المغرب يلد و رغم جميع ما حيق ضده ضل شامخا
نظام الذل والعار نظام قاطع صلة الرحم لعنه الله وسنة شمله وازاله الله من شمال افريقيا لينجي البلاد والعبادة منه شيوعي كافر.
الشعب الجزائري يخرج لتغير النضام…والاخوة العياشة ٤ي واد آخر همهم الوحيد هو زعزعة الاستقرار….والآخر يقول الصحراء مغربية!!!!!
احنا واش دخلنا فيكم وفي الصحراء الغربية ولا مغربية…
وماتنتضرونه انتم واسرائيل لن يكون أبدا..فنحن شعب واعي وشعب يريد التغير بالسلمي….
وهذي خاوة خاوة ديروا في الخبز اليابس وكولوها….
أنتم تعيشون اكثر منا فسادا وتهميشا وفقرا…علاش ماتخرجوش وطالبوا بحقوقكم ولا تعرفوا غير بلا بلا بلا.
رد على فهد مول التعليق التاني بغيت غي نكوليه ملي الناس يكونو يهدرو أنت غي سكوت
ايها الجنرلات ارحلو واتركو الحكم لشعب الشقيق الجزائري يكفي من الضغط باركت من القمع والمسؤولية الفاشلة ؟؟؟
كما سقط في مصر وسوريا ، الانظمة العسكرية والعربية بشكل عام من الصعب اسقاطها،لإن الجيوش العربية مهمتها حماية الانظمة الاستبدادية ولبس الدولة
العصابة لا زالت تحكم.تبون ليس سوى الناطق الرسمي لها.الجزائر غنية بثرواتها الباطنية و غنية بالصوص فوقها.الحراك مبارك إنشاء الله.مدنية ماشي عسكرية.
الشعب البرماني أشجع…
ارى الان ان الشعب البرماني اشجع بكثير من الشعب الجزاءيري . وجب الهجوم على قصر المرادية لاعتقال الحاكمين ومحاكمتهم ….
و النظام يرفع شعار
الجنرالات يريدون اسقاط الشعب
ادا لم تقع تصدعات داخل العسكر فلا جدوى من الاحتجاجات
نحن ندعوا للشعب الجزائري بتحقيق ثورته ضد النظام القمعي لكن في المقابل من يدعو لنا بالتخلص من نظامنا المخزني الذي ملاء السجون والمعتقلات من المعارضين المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم، لو لم يكن هناك خلاف بين النظامين في المغرب والجزائر لما أعطوا الضوء الأخضر للإعلام لمهاجمة النظام الجزائري ، نحن كشعوب تلعب بنا الانظمة كلعبة الشطرنج وهذه الانظمة لا تتذكر شعوبها إلا للمصايب والحروب،
هذه الانظمة إخوان في الرضاعة لا يفرقهم غير الميراث.