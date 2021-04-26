حركة القبائل تنفي التخطيط لهجمات في الجزائر

نفت حركة استقلال منطقة القبائل في الجزائر، الإثنين، تخطيطها لتفجيرات كما اتهمتها وزارة الدفاع الجزائرية، وطالبت الأخيرة بتقديم الأدلة على اتهاماتها.
وأكد فرحات مهني، رئيس الحركة المقيم في فرنسا، في بيان: “لقد انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية”.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت الأحد تفكيك خلية “انفصالية” تتبع “حركة استقلال منطقة القبائل”، وقالت إنّها كانت تخطّط “لتنفيذ تفجيرات” وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي.
وحسب وزارة الدفاع فقد أدلى عضو سابق في “الحركة التخريبية” يدعى ح. نور الدين باعترافات كشفت “وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية”، وأضافت: “تورطت في هذا المخطط عدة عناصر منتمية إلى الحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية”.
من جهته نفى المتحدث باسم الحركة في باريس، أكسل أمزيان، في اتصال مع وكالة فرنس برس، أن يكون الشخص المذكور ناشطا في الحركة.
وتحدى رئيس الحركة وزارة الدفاع الجزائرية أن “تعطي الاسم الكامل لهذا “المناضل” المزعوم مع تاريخ ومكان ميلاده”.
وذكر المسؤولان أن حركة استقلال منطقة القبائل “حركة سلمية” تطالب بـ”حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
ومساء الإثنين نشر التلفزيون الحكومي الاسم الكامل لصاحب الاعترافات، وهو “حدار نور الدين”، الذي ظهر في “فيديو”.
وقال حدار: “إنه تاجر سلاح طلبت منه عناصر من الحركة شراء أسلحة لحسابها، وهو ما فعله عدة مرات”، لافتا إلى أن “فرحات مهني يتلقى الأموال من عدة جهات”.
وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ”الربيع الأمازيغي” سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها “حركة انفصالية” وعنصرية ضد العرب.
ومنطقة القبائل الأمازيغية الواقعة شمال شرق الجزائر معروفة بمعارضتها للسلطة المركزية، وهي أحد معاقل الحراك الشعبي.
وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير “النظام” القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.
وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة “رشاد” الإسلامية المحافظة و”حركة استقلال منطقة القبائل”، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.
الجيش في الجزائر بدأ يبحث عن معركة ثانية. وهذه المرة ستكون جد سهلة مع انفصاليي القبائل. لان هذا العدو المحتمل لا يتوفر على قاعدة شعبية ويستنجد بقوى الاستعمار. عكس الجبهة الإسلامية للانقاد التي روعت الجيش ومن كان يسانده
واوووووو نفي مطالبة اللجوء السياسي للمعارض الاسباني تهديد لاسبانيا و نشر ان القبائل لن تستعمل العنف ….الدق تم ندق على الاسبانيين على حكومة السوء و نبعثر اوراقهم براڤو
انا متيقن ومتاكد جدا أنهم سيتهمون المغرب بالدرجة الأولى انه وراء التخطيط لهذه الهجمات.
استجوبوا الدحدوح و قدموا شخصان بسيطان من الحدود على انهما يمرران الزطلة بينما لم يستجوبوا عناصر هده المنظمة الارهابية
النظام ما عندو علاش يحشم و اخشى ان يمهد لعشرية بطريقة مختلفة
السلام عليكم
ياك فرعتونا وكلتو الجزائر مع تقرير المصير، إوا عطيو هذا الحق للقبائل.
أتحداكم أن تفعلوها.
ما هي الا مناورة مكشوفة شنقريحية، مثل مناورة الدحدوح الغرض من هذه المناورات الكاذبة ايهام الشعب الجزائري الشقيق بان هناك خطر داخلي، الهدف من هذه ضرب الحراك الدي اصبح يهدد الغصابة،. ذلك بعدما فشلوا في عدة محاولات ايهام الشعب بان المغرب عدو للحزائر وهو وراء الحراك
التفجيرات و الارهاب و القتل بكل انواعه هي سمات معروفة تاريخيا مرتبطة بالعرب و دينهم (الحنيف)
فمتى قتل الامازيغ او فجرو في ارضهم بل وخارجا
النظام الاستيطاني القائم بالجزائر قريب من زواله، و بالتالي فهو يفعل و يقول كلما يستطيع للبقاء قائما.
الاخوة الجزائريون أصبحو على وعي اكثر من أي وقت مضى بأن تمازيغت التي هاجمها المستعمرين العربي-الفرنسي ليست هي العدو. تمازيغت هي الهوية، الارض و الأصل و المصير..
عربو ألسنة الملايين ممن لم تقتلهم الغزوات، وهبو الثروات لفرنسا و غيرها، ارتكبوا ابشع المجازر في حق الارض و اصحابها ..
و يا ويلهم، عادو بعد اكثر من ستين عاما (المروك 2011، دزاير 2016) ليقولو “آه لقد أخطأنا في حق الأرض و سنعترف بالأمازيغية في دساتيرنا لعلها نعطيها قليلا من الشرعية هههه”
الجزائر غاترجع لماليها الحقيقيين، كذلك المغرب و شمال افريقيا، اللتي كانت في قمة الرفاهية لولا طلوع اليدر عليها
شكرا هسبريس على تقبل كل الاراء
محاولة فاشلة و سيناريو رديء الاخراج من كبرانات و كراغلة جمهورية فراقشيستان لافراغ الحراك من محتواه بتبني نظرية المؤامرة امس قلتم انه هناك جهات خارجية تدعم الحراك و بعده تيقنتم من تورط سفارة دولة اجنبية في التحضير لنشر الفوضى و اليوم جئتم بهذا الشخص و لقنتموه ماسوف يلقي على الملأ لتسفيه حركة تقرير مصير دولة القبايل ههههه على من تضحكون و تطنزون ومن تظنون سيصدقكم يا بلهاء و بلداء
لا تنطلي الحيلة يا عصابة العسكر على احد
تورطتم في قضية الخاءن الرخيص وتريدون إلهاء الشعب بهذه الاتهامات
الحراك أمامكم والتزوير وراءكم وليس لكم والله الا الرحيل او السجن القباءل شرفاء ولم يحملوا قط السلاح الا في وجه المستعمر
كل هذه الخزعبلات ما هي إلا مناورات من عصابات النظام الجزائري؛ هم ربما سيوجهون أصابع الاتهام إلى دولة أو دول أجنبية ومنها المغرب، هذه هي جارة السوء اقصد الجارة الشرقية فتوجسها من المغرب كدولة تفوقها تقدما 50 عاما أو يزيد وخا ما عندناش البترول ولا الغاز هم كما هو معروف قد كشف الغطاء عن وجههم الحقيقي الخداع والمكر ونكران الخير. إذ على ما يبدو أن هذا النضام الديكتاتوري تنطضره عشرية سوداء أكثر من التي عاشتها في 90 والتي كما يعلم الجميع من كان وراءها هم عصابات العسكر الجزائري قتلت بوضياف رحمه الله وتصفية الكثير من الجزائريين الأبرياء. وهم حتى الآن ينكرون هذه الحقيقة ويصدرون للعالم أنهم قضوا على الإرهاب مع العلم أن النظام القائم هو الذي مارس الإرهاب في 90 ولا زال يمارسه إلى يومنا هذا .
اللهم احفظ الجزائر من مكر النظام العسكري . اللهم جنب الجزاءر تكرار الع شي رئة السوداء.النظام يخطط لافتعال عمليات إرهابية بيد المخابرات