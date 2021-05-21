حركة حماس تعلن "الانتصار" على جيش إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الانتصار” على إسرائيل، في النزاع المسلح الذي دار بين الطرفين على مدار 11 يوما؛ وذلك خلال احتفال شارك فيها الآلاف من أنصار الحركة في مدينة غزة، فجر الجمعة، إثر دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي خطاب أمام المحتفلين الذين احتشدوا رافعين رايات “حماس” ومرددين هتافات مؤيدة للحركة ومناهضة للدولة العبرية، قال خليل الحية، القيادي الكبير في “حماس”، إن “هذه نشوة النصر”.

وأضاف: “نقول لأهلنا الذين دُمرت بيوتهم والذين شُردوا، سنبني البيوت التي دمرها الاحتلال وسنعيد البسمة”.

وتابع القيادي الكبير في “حماس”: “نقول للعدو الذي يدعي الانتصار، أيها العدو لقد انتصرت على أشلاء الأطفال والنساء”.

وعلى وقع تكبير الحشود، أضاف القيادي في الحركة التي تسيطر على قطاع غزة: “نحن نحتفل بهذا النصر (…) ونقول للاحتلال إن عدتم عُدنا”.