حركة "مالي" ترفض محاكمة ضحية "انتقام إباحي"

ضد “الانتقام الإباحي”، تنادي الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) بالعدالة لشابة سرب مقطع جنسي لها، واعتقلت بسببه.

وعبر وسم “حنان ماشي مجرمة”، أي حنان ليست مجرمة، نادت حركة “مالي” بإطلاق سراح الشابة، مشيرة إلى أنها ضحية تتابع بسبب فعل ينتمي إلى الفضاء الخاص، يرافقه تشهير بها ارتباطا بارتدائها الحجاب.

وذكرت الحركة بأن متابعة هذه الشابة بسبب شريط جنسي نشره حديثا مغربي مقيم بهولندا، ويعود إلى سنة 2015، يتم من طرف “عدالة باترياركية (مهيمن عليها ذكوريا)”، رغم أنها ضحية عنف ذكوري.

وأوضحت “مالي” أن “المقاطع البورنوغرافية الانتقامية جزء من ثقافة الاغتصاب، وتتوفر فيها كل المكونات الخام للاعتداء الجنسي والصدمة الجنسية”، مشيرة إلى أن ضحاياها يعانون من نفس الأعراض التي يعاني منها ضحايا الاعتداءات الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يعملون على حذف جميع الفيديوهات المصورة، التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة لهذا المقطع الانتقامي، بدعوة من الـ”يوتوبر” أمين رغيب المتخصص في التقنيات الرقمية.