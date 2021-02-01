أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • région casa setat
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:55

    نشكر جهة البيضاء سطات التي لم تتعامل بانتقائية رغم أن الأمر قد يتعلق بخطأ او نسيان ليس مقصودا، وكما حدث معي فلم تخبرني مصلحة الموارد البشرية بالأمر وكذلك المكلفين بإعداد لائحة المستفيدين، لكني فهمت أن الأمر لا يعدو كونه نسيان غير مقصود او لامبالاة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 20:05

    مشي وقت ديل مطلبة او إضرابات في هد ضروف
    يجب علينا نوضحي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حرمان ممرضين من منحة كوفيد
الإثنين 1 فبراير 2021 - 18:50

حرمان ممرضين من منحة كوفيد

صوت وصورة
تلقيح الأطر التربوية بالبيضاء
الإثنين 1 فبراير 2021 - 17:41

تلقيح الأطر التربوية بالبيضاء

صوت وصورة
أمن الجديدة يحقق حلم طفل
الإثنين 1 فبراير 2021 - 15:56

أمن الجديدة يحقق حلم طفل

صوت وصورة
دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة
الأحد 31 يناير 2021 - 21:22

دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة

صوت وصورة
شاب يقاوم السيدا والسرطان
الأحد 31 يناير 2021 - 15:59

شاب يقاوم السيدا والسرطان

صوت وصورة
إدانة ناشط حقوقي بالحبس
الأحد 31 يناير 2021 - 13:21

إدانة ناشط حقوقي بالحبس