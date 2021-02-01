حرمان ممرضين من منحة كوفيد

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تعليقات الزوار2
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20:12
الاستفادة من الخبرة المغربية تجمع الحموشي وبيا
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19:21
مروحية تنقل أما وجنينا إلى مستشفى ميدلت
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18:09
وزارة الصحة تتواصل بشأن الحملة الوطنية للتلقيح
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17:17
الإيجابية تطبع حملة "تلقيح كوفيد 19" بطنجة
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16:22
منظمة تنادي بفهم لغز "كوفيد طويل الأمد"
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15:30
"الكاف" يشيد بالتحكيم المغربي في بطولة "الشان"
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14:38
اليونان تواجه موجة ثالثة لتفشي فيروس الجائحة
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14:21
"شباب درعة" يُقبلون على السياسة لتغيير المنطقة
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13:36
حقن 126 ألفا بأول جرعة من اللقاح في المغرب
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13:07
حجز سلاح ناري وأطنان من المخدرات نواحي وزان
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12:47
تسجيل مليونَي عاطل جديد في الاتحاد الأوروبي
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12:22
الرجاء البيضاوي يقترب من جلب مدافع بوركينابي
نشكر جهة البيضاء سطات التي لم تتعامل بانتقائية رغم أن الأمر قد يتعلق بخطأ او نسيان ليس مقصودا، وكما حدث معي فلم تخبرني مصلحة الموارد البشرية بالأمر وكذلك المكلفين بإعداد لائحة المستفيدين، لكني فهمت أن الأمر لا يعدو كونه نسيان غير مقصود او لامبالاة
مشي وقت ديل مطلبة او إضرابات في هد ضروف
يجب علينا نوضحي