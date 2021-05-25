أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • Y.M
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:16

    اللهم أجره في مصيبته وأخلفه خيرا منها. الله المستعان

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابراهيم
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:19

    نتضامن معكم ، الله اعوضكم بما فيه الخير ، فعلا حي تاسيلا كارثة ، والجماعة لا تقوم بدورها في جمع القمامة والتنظيف والمراقبة …

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:29

    اعرف جيدا هذا المكان و الغريب ان هنالك مركز قريب جدا للوقاية المدنية لا يبعد سوى 10 دقائق من مكان الحادثة

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصادق
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:37

    السلام عليكم
    أولا أتمنى أن يعوضكم الله خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    ثانيا، إذا كانت الشركة محترمة وتعمل حسب القوانين، فتأمين الحافلات يجب أن يشمل الحريق أي تأمين شامل.
    ثالثا مكان ركن الحافلات يكون في المرآب محروس وليس في الشارع.
    رابعا، مسؤولية الجماعة ثابتة لأنها لم تقم بجمع الأزبال، لاكن أيضا من تسبب في الحريق دون قصد، والتحريات هي الكفيلة بإثبات المسؤوليات والتعويض.
    خامسا، كيف يعقل لدى الشركة 120 مستخدم يتم تسريحهم لحريق حافلتين؟ هناك شيء ما.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • bensaid
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:52

    يجب تحديد المسؤوليات. و إنصاف المتضررين و معاقبة المقصرين. لا يعقل أن نطلب الآخرين بتطبيق القانون في دولهم. بينما نحن لا علاقة لنا بالقانون.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وقفة لمساندة الراضي والريسوني
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 20:39 2

وقفة لمساندة الراضي والريسوني

صوت وصورة
حريق حافلتين بإنزكان
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:57 5

حريق حافلتين بإنزكان

صوت وصورة
القمر الدموي في المغرب
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 18:33 6

القمر الدموي في المغرب

صوت وصورة
”الكروسة” تقاوم التمدن بفاس
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 17:32 2

”الكروسة” تقاوم التمدن بفاس

صوت وصورة
إنجاز منطقة لوجيستكية بالقليعة
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 15:36 86

إنجاز منطقة لوجيستكية بالقليعة

صوت وصورة
برنامج كفالة الأطفال المهمَلين
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 13:49 15

برنامج كفالة الأطفال المهمَلين