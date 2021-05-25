حريق حافلتين بإنزكان

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تعليقات الزوار5
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اللهم أجره في مصيبته وأخلفه خيرا منها. الله المستعان
نتضامن معكم ، الله اعوضكم بما فيه الخير ، فعلا حي تاسيلا كارثة ، والجماعة لا تقوم بدورها في جمع القمامة والتنظيف والمراقبة …
اعرف جيدا هذا المكان و الغريب ان هنالك مركز قريب جدا للوقاية المدنية لا يبعد سوى 10 دقائق من مكان الحادثة
السلام عليكم
أولا أتمنى أن يعوضكم الله خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثانيا، إذا كانت الشركة محترمة وتعمل حسب القوانين، فتأمين الحافلات يجب أن يشمل الحريق أي تأمين شامل.
ثالثا مكان ركن الحافلات يكون في المرآب محروس وليس في الشارع.
رابعا، مسؤولية الجماعة ثابتة لأنها لم تقم بجمع الأزبال، لاكن أيضا من تسبب في الحريق دون قصد، والتحريات هي الكفيلة بإثبات المسؤوليات والتعويض.
خامسا، كيف يعقل لدى الشركة 120 مستخدم يتم تسريحهم لحريق حافلتين؟ هناك شيء ما.
يجب تحديد المسؤوليات. و إنصاف المتضررين و معاقبة المقصرين. لا يعقل أن نطلب الآخرين بتطبيق القانون في دولهم. بينما نحن لا علاقة لنا بالقانون.