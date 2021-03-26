حريق في "لافيراي" يخلف خسائر كبيرة بالبيضاء

حريق في "لافيراي" يخلف خسائر كبيرة بالبيضاء
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 18:12

اهتزت منطقة البركة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء على وقع حريق مهول شب في مستودع للمتلاشيات (لافيراي)، وخلف خسائر كبيرة.

الحريق المهول اندلع اليوم الجمعة، واستنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي هرعت إلى عين المكان لإخماد ألسنة النيران الملتهبة.

وفي الوقت الذي كانت فيه النيران تأتي على المتلاشيات بهذا السوق، كان يسمع دوي انفجارات، الشيء الذي خلف هلعا في صفوف المواطنين من انتقال الحريق إلى الفضاءات الأخرى.

وقال سعيد طوسي، رئيس جمعية البركة بسيدي مومن، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن الحريق “خلف خسائر مادية كبيرة، وهذا الحدث ليس الأول من نوعه، بل سبقته حرائق عديدة”، داعيا إلى تشديد المراقبة في “لافيراي” من طرف السلطات المختصة.

وأضاف المتحدث أن “المواطنين يتحدثون عن أفعال محظورة قانونا تتم داخل هذا السوق، وهو ما يستوجب تكثيف المراقبة الأمنية داخله، خصوصا أنه قد تلج إليه سيارات مسروقة”.

ولفت الفاعل الجمعوي إلى أن “الانفجارات التي تم سماع دويها، يجري الحديث عن أن براميل تحوي زيوتا كانت وراء ذلك، وبالتالي بات واجبا البحث ما إذا كانت هناك تراخيص باستعمالها أم لا”.

وأتى الحريق المذكور على مجموعة من المحلات التي كانت تحتوي على المتلاشيات، ما خلف خسائر مادية كبيرة، وغطى دخانه الكثيف المنطقة المذكورة التابعة لعمالة البرنوصي.

وقد جرى فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحريق التي ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

الدار البيضاء حريق لافيراي منطقة البركة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواطن حر
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:19

    هداك لافيراي عارمر غير بالمسروق الله يهدي دوك الناس لي فيه ديك طريق ما فيها ربح

    12
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  • متابعات
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:28

    مفرقعات لتصريف الاهتمام بما هو اولوي بالاعلام و المتلاشيات متبقيات عديمة الصلاحية ايضا اعدام ميداني لمجسمات مسارح جرائم داخلية و خارجية و المستفيد لا احد

    -9
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  • المستفيد لا احد مبني للمجهول
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:30

    كي العادة مات محسن اخريف مبني للمجهول باها صاحب بنكيران الفاعل الى العدم احمد الزايدي و اللائحة تطووووووووووووووووول

    -7
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  • abdelkrimzahrou5
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:42

    كمواطن من المزدادين بكاريان سانطرال ، آسف أولا على حدوث هذا الحريق لما يخلفه من خسائر مادية وثلوث للبيئة ، خاصة وأنه يتواجد بمنطقة اهلة بالسكان وبها مرافق تعليمية جامعية تحوي أعداد كبيرة من الطلبة . وثانيا إطلالة سوق المتلاشيات هذه على الطريق السيار وبالتالي الخدش في جمالية المنطقة من الناحية العمرانية .ولذا أقترح إزالة هذه السوق جذريا من جوار الساكنة والمعاهد والكليات وإحلال محلها مستشفى جامعي أو تعويضها بمرافق إدارية ذات المنفعة بالنسبة للساكنة !

    12
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  • أين المسؤولين
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:45

    على المسؤولين ان يلفتوا نظرهم الا ما يجري في هذه الأماكن الشبه غير قانونية قبل أن يصلوا الا ما وصل اليه انفجار ميناء بيروت

    4
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  • مواطن من المغرب
    الجمعة 26 مارس 2021 - 18:54

    سوق المتلاشيات وجد وحده في الخلاء مند سنين. لكن تلك المباني السكنية هي التي رخص لها بجانبه.. كما وقع في نفس المقاطعة عندما بنيت اقامات سكنية تحت اسلاك كهرباء الضغط المرتفع

    3
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