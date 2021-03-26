حريق مهول يأتي على 200 نخلة بواحة تيغمرت

حريق مهول يأتي على 200 نخلة بواحة تيغمرت
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 20:29

تواصل مصالح القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بكلميم، مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، عملية إخماد ألسنة النيران التي شبت بواحة تيغمرت منذ حوالي الساعة الثانية من زوال الجمعية.

وبخصوص الحصيلة الأولية للحريق، أوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن النيران التي مازالت تجهل أسباب اندلاعها، أتت على ما يناهز 200 من أشجار النخيل وسيارة خفيفة، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن رياح الشرقي التي تعرفها المنطقة ساهمت في اتساع رقعة الحريق واختناق مواطنين جرى نقلهم على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وخلف الحادث موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة المحلية بواحة تيغمرت، خصوصا وأنها لم تخرج بعد من تبعات الخسائر المادية التي خلفها آخر حريق شب بالمنطقة شهر غشت الماضي.

الدرك الملكي القوات المساعدة الوقاية المدنية بكلميم حريق

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