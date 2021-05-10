حريق مهول يستنفر السلطات في ميناء أكادير

شب حريق مهول، زوال اليوم الاثنين، في رافعة داخل الميناء التجاري بأكادير، مما خلق استنفارا لدى مختلف السلطات لإخماد النيران التي اندلعت في ظروف غامضة.

وانتقلت إلى مكان الحريق الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية، وانكبت على إخماد الحريق والحيلولة دون وصوله إلى عدد من البواخر الراسية غير بعيد منه.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن أسباب نشوب الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية، وتحديد كافة الظروف المحيطة بالواقعة وملابساتها.