حريق مهول يستنفر السلطات في ميناء أكادير

حريق مهول يستنفر السلطات في ميناء أكادير
صورة: هسبريس
الإثنين 10 ماي 2021 - 15:11

شب حريق مهول، زوال اليوم الاثنين، في رافعة داخل الميناء التجاري بأكادير، مما خلق استنفارا لدى مختلف السلطات لإخماد النيران التي اندلعت في ظروف غامضة.

وانتقلت إلى مكان الحريق الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية، وانكبت على إخماد الحريق والحيلولة دون وصوله إلى عدد من البواخر الراسية غير بعيد منه.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن أسباب نشوب الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية، وتحديد كافة الظروف المحيطة بالواقعة وملابساتها.

أكادير الميناء التجاري حريق رافعة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منابع الإيمان: ليلة القدر
الإثنين 10 ماي 2021 - 14:00 3

منابع الإيمان: ليلة القدر

صوت وصورة
سياقة "تريبورتور" بلا رجلين
الإثنين 10 ماي 2021 - 11:47 4

سياقة "تريبورتور" بلا رجلين

صوت وصورة
إفطار مغاربة في الإمارات
الأحد 9 ماي 2021 - 15:03 6

إفطار مغاربة في الإمارات

صوت وصورة
دار المؤقِّت في القرويين
الأحد 9 ماي 2021 - 14:59 2

دار المؤقِّت في القرويين

صوت وصورة
مع غيثة بن حيون
الأحد 9 ماي 2021 - 11:59 6

مع غيثة بن حيون

صوت وصورة
بخور وعطور ليلة القدر
الأحد 9 ماي 2021 - 11:31 10

بخور وعطور ليلة القدر