حريق يأتي على محاصيل زراعية بنواحي إقليم برشيد

اندلعت النيران، ليلة السبت، في حقول زراعية بدوار البراهمة بجماعة الغنيميين قيادة الهدامي، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، في ظروف لا تزال تحقق بشأنها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية عاصمة أولاد حريز بجهة الدار البيضاء – سطات.
مصادر هسبريس من مكان الحادث أفادت أن النيران اندلعت ليلا في بداية الأمر في حقول القمح بدوار البراهمة بجماعة الغنيميين على بعد 17 كيلومترا من مدينة برشيد، في الحدود مع جماعة سيدي المكي، حيث أتت النيران على ما يقارب 20 هكتارا من المحاصيل الزراعية، كحصيلة تقديرية أولية، ولا تزال النيران مستمرة في التهام الحقول.
وأضافت المصادر نفسها أن الحريق المهول استنفر عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، والمراكز الترابية القريبة من الحادث، وممثل السلطة المحلية بقيادة الهدامي، إذ تم إشعار ثكنة الوقاية المدنية بمدينة برشيد، التي انتقل عناصرها إلى مكان الحريق، مزودين باللوجيستيك المناسب للسيطرة على الحريق، الذي زادت حدته بفعل قوة الرياح.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السكان اضطروا في بداية الأمر إلى الاستعانة بوسائلهم التقليدية، والاعتماد على الجرارات لحرث بعض الأماكن قصد محاصرة النيران، والحيلولة دون انتقالها إلى باقي الحقول المجاورة، إلا أن قوة الرياح وظلمة المكان صعبّتا عملية التدخل التطوعي لإطفاء الحريق، ولا يزال الجميع يبذل مجهوداته حسب الاختصاص للسيطرة على النيران، وإنقاذ المحاصيل المجاورة باعتبار أن المنطقة فلاحية بامتياز.
يا رب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم ارحم عبادك . اللهم أغثهم .
لا حولة ولا قوة الا بالله يارب ميكونوش الخساءر فادحة غدي انشوفو السي الوزير كفاش غدي تكون ردة الفعل ديالو في مساعدة هٶلاء الفلاحين ولا عوتني غير الشفاوي الخساءر علی الشعب والربح ديال الحكومة
ان كان من فعل بشر ..فلا يسعنا الا ان نقول اللهم هذا منكر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..وحسبنا الله ونعم الوكيل…..وان كان من عند الله..فإنه لا يضيع اجر من احسن عملا..والله قادر على امره.
ومع كل هذا فالدرك سيقوم بتحرياته وابحاثه ليجد الحل لهذه الكارثة التي اصابت هؤلاء الفلاحين المساكين الذين تعبوا طيلة فصل الشتاء..وفرحوا بالمحصول الجيد لهذه السنه بعد عسره السنة الماضية..و لكن تجري الرياح بما لا تشته السفن . فقدر الله نقبله كما كان نوعه ..لانه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم…..فإن كان بشر من تسبب في هذا الحريق. سيعرف ان شاء الله وينال جزاءه ……بحول الله وقدرته.
من له اليد في هذه الجريمة التي تريد أن تفسد فرحة الفلاحين بموسم جيد؟؟ من تربى في أسرة فاسدة لايمكن أن يتصرف بشكل إيجابي في الحياة؟؟؟