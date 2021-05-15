حريق يأتي على محاصيل زراعية بنواحي إقليم برشيد

اندلعت النيران، ليلة السبت، في حقول زراعية بدوار البراهمة بجماعة الغنيميين قيادة الهدامي، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، في ظروف لا تزال تحقق بشأنها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية عاصمة أولاد حريز بجهة الدار البيضاء – سطات.

مصادر هسبريس من مكان الحادث أفادت أن النيران اندلعت ليلا في بداية الأمر في حقول القمح بدوار البراهمة بجماعة الغنيميين على بعد 17 كيلومترا من مدينة برشيد، في الحدود مع جماعة سيدي المكي، حيث أتت النيران على ما يقارب 20 هكتارا من المحاصيل الزراعية، كحصيلة تقديرية أولية، ولا تزال النيران مستمرة في التهام الحقول.

وأضافت المصادر نفسها أن الحريق المهول استنفر عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، والمراكز الترابية القريبة من الحادث، وممثل السلطة المحلية بقيادة الهدامي، إذ تم إشعار ثكنة الوقاية المدنية بمدينة برشيد، التي انتقل عناصرها إلى مكان الحريق، مزودين باللوجيستيك المناسب للسيطرة على الحريق، الذي زادت حدته بفعل قوة الرياح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السكان اضطروا في بداية الأمر إلى الاستعانة بوسائلهم التقليدية، والاعتماد على الجرارات لحرث بعض الأماكن قصد محاصرة النيران، والحيلولة دون انتقالها إلى باقي الحقول المجاورة، إلا أن قوة الرياح وظلمة المكان صعبّتا عملية التدخل التطوعي لإطفاء الحريق، ولا يزال الجميع يبذل مجهوداته حسب الاختصاص للسيطرة على النيران، وإنقاذ المحاصيل المجاورة باعتبار أن المنطقة فلاحية بامتياز.