حريق يلتهم محاصيل زراعية

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تعليقات الزوار3
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لله ما أعطى ولله ما أخذ الله يعوضكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون….الحمد لله على كل حال
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،لله الأمر من قبل و من بعد،الله يصبر المتضررين،قلبي معكم و لكن ما بيدي حيلة سوى أن أدعو الله أن يعوضكم خيراً
لله ما أعطى ولله ما أخذ
اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها
نتمنى أن يكون هناك تعويض لو لتخفيف الضرر لا من جهة السلطات ولا حتى من الفلاحين القريبين منهم في إطار التكافل والتظامن