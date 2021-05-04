حريق يلتهم محالّ سوق أسبوعي في خنيفرة

التهم حريق، الثلاثاء، حوالي 50 محلا تجاريا تقليديا (براكات ومقاه شعبية) بالسوق الأسبوعي المسمى “أحطاب” بالجماعة الترابية خنيفرة، إثر انفجار عدد من أسطوانات الغاز في ظروف لا تزال مجهولة.

وذكرت مصادر هسبريس أن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالسوق الأسبوعي لمدينة خنيفرة، مخلفا خسائر مادية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحريق لم يخلف ضحايا في الأرواح، بحكم خلو المكان من المتسوقين حيث يقام السوق الأسبوعي لمدينة خنيفرة يوم الأحد.

ويذكر أن السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بخنيفرة تمكنت من السيطرة على الحريق؛ فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا في الموضوع، لمعرفة الأسباب والملابسات وراء وقوعه.