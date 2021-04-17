"حزب الأحرار" يوصي من ألمانيا بترسيخ حب الوطن

عقدت مجموعة من الفعاليات المغربية المقيمة بألمانيا، الجمعة، لقاء تحت شعار “حب الوطن بين اعتزاز الانتماء وحسّ المسؤولية”، استهله كريم زيدان، منسق “حزب الأحرار” بألمانيا، بكلمة افتتاحية.

وقال كريم زيدان: “إننا قد نصول ونجول في أرجاء العالم بعيدين عن الأرض التي ولدنا وترعرعنا في روابيها بين أهلينا وذوينا، لكن إحساس حب الوطن اللصيق بذاتنا وفخر الانتماء إلى البلد الأمّ يبقى وليد فطرة تناقلناها من سالف الأجداد إلى حاضر الأبناء”.

وحرص الحاضرون، في كلمات تعاقبوا على تقديمها، على “ربط مسألة المواطنة وحب الوطن بمقياس الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه خدمة البلاد، والمساهمة في بناء مجتمع سليم، وذلك بالعمل على ترسيخ القيم ومبادئ المواطنة في نفوس جيل المستقبل”.

وأفضى الحوار كذلك إلى أن “التعليم والتربية على حب الوطن وفخر الانتماء أساسيات من شأنها أن تزرع خصلة نزاهة الفرد خلال القيام بعمله، وتجعله يرى في المنصب تكليفا والتزاما عوض أن يأخذه تشريفا وامتيازا”.

ونال موضوع المشاركة السياسية والمساهمة في ترسيخ المسيرة الديمقراطية للبلاد، وربط ذلك بحسّ المواطنة والشعور بالمسؤولية، الحيز الأكبر من وقت اللقاء الذي اختُتم بالإشارة إلى أنه “رغم بعض التحديات التي تعترض طريق بلوغ هدف تحقيق كلّ تطلعات ومطالب المواطن، فإن دوام تماسك المواطنين وغيرتهم على وطنهم وعلى مصالحه العليا وثقتهم في ملكهم…من شأنها أن تكون في آخر المطاف دربا لنيل المبتغى”.