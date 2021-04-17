"حزب الأحرار" يوصي من ألمانيا بترسيخ حب الوطن

عقدت مجموعة من الفعاليات المغربية المقيمة بألمانيا، الجمعة، لقاء تحت شعار “حب الوطن بين اعتزاز الانتماء وحسّ المسؤولية”، استهله كريم زيدان، منسق “حزب الأحرار” بألمانيا، بكلمة افتتاحية.
وقال كريم زيدان: “إننا قد نصول ونجول في أرجاء العالم بعيدين عن الأرض التي ولدنا وترعرعنا في روابيها بين أهلينا وذوينا، لكن إحساس حب الوطن اللصيق بذاتنا وفخر الانتماء إلى البلد الأمّ يبقى وليد فطرة تناقلناها من سالف الأجداد إلى حاضر الأبناء”.
وحرص الحاضرون، في كلمات تعاقبوا على تقديمها، على “ربط مسألة المواطنة وحب الوطن بمقياس الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه خدمة البلاد، والمساهمة في بناء مجتمع سليم، وذلك بالعمل على ترسيخ القيم ومبادئ المواطنة في نفوس جيل المستقبل”.
وأفضى الحوار كذلك إلى أن “التعليم والتربية على حب الوطن وفخر الانتماء أساسيات من شأنها أن تزرع خصلة نزاهة الفرد خلال القيام بعمله، وتجعله يرى في المنصب تكليفا والتزاما عوض أن يأخذه تشريفا وامتيازا”.
ونال موضوع المشاركة السياسية والمساهمة في ترسيخ المسيرة الديمقراطية للبلاد، وربط ذلك بحسّ المواطنة والشعور بالمسؤولية، الحيز الأكبر من وقت اللقاء الذي اختُتم بالإشارة إلى أنه “رغم بعض التحديات التي تعترض طريق بلوغ هدف تحقيق كلّ تطلعات ومطالب المواطن، فإن دوام تماسك المواطنين وغيرتهم على وطنهم وعلى مصالحه العليا وثقتهم في ملكهم…من شأنها أن تكون في آخر المطاف دربا لنيل المبتغى”.
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة لانه اعطى للمرأة مكانة سياسية متميزة،
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بشبابه واصلوا وفقكم الله
أنادي حزب الأحرار أن يحب وطنه أولا وأن لا يسرق أموال الشعب في ثمن البنزين الغالي فمسؤولكم خرب جيوب المغاربة وقال خاصهم يتربوا وها نحن نرى العار في سجون المغرب فلقد سجن كل من قال رأيه حتى من يقول السماء غير مرتفعة يسجنوه وما تاريخ حزب الأحرار فأسود ويجب أن نستحيي من سياسات القمع
انا احب وطني لانني من الجيل الذي درس مادة الاخلاق في جميع المستويات الدراسية التي مررت بها. لكن اكره النظام الذي يميز بين افراد الوطن الواحد، وكمثال على ذالك القانون يطبق فقط على الضعفاء، شاهدت فيلما اليوم على وساءل التواصل الاجتماعي عنوانه، انا بنت الكوميسير.
اما فيما يخص الخطب الرنانة التي اسمعها فاني وبكل صراحة سمعتها منذ سنة 1956 ولقد حفظتها عن ظهر قلب بسبب تكرارها في جميع التجمعات. شخصيا اريد افعالا لا اقولا، لان الاقوال تنطق اكثر من الكلمات.
كل مآسي الشعب المغربي يتحمل الجزء الكبير منها للتجمع الوطني للأحرار للانخراط الفعلي في سياق التقويم الهيكلي بالبلاد منذ الثمانينات واغراق البلاد في مديونية خطيرة جدا وتفقير وتجويعها بتحويل مؤسسات اقتصادية عمومية ناجحة الى خاصة يشوبها الغموض والالاف من خريجي الجامعات لم يسعفهم سياسة الحكومات والتي ساهم الاحرار وبدون الانقطاع الى عاطلين عن العمل و التطاول على كرامة الشعب المغربي في حذيث زعيمهم انه سيعيد تربية المغاربة ونقول لهؤلاء ان الشعب المغربي سيرد بقة من احتقره ورد الصاع صاعين وانه لايمكن ايضا الجمع بين المال والسياسة وترتيبكم الانتخابي الخامس او السادس وان المدن الكبرى والمتوسطة لاحظ لكم فيهما
تعليم و تربية الساهرين و المسؤولين و حكام الوطن على حب المواطن و الغيرة على الوطن و صون كرامة المواطن و خدمته هذه هي الوسيلة لجعل المواطن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن، أما و أنكم تتخذون قرارات مجحفة و ضالمة و معاكسة لرغبة المواطن فإن الأخير يبادلكم نفس ردة الفعل ، الوطن هو الذي يعطي و يحن و يرحب لا الذي يغلق الابواب و يتسلط على الضعفاء لترضى عنه الطبقة المارقة.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. فإذا كنت تحب وطنك وتحس فيه بالغربة فهذه هي المعضلة…!
التعبير الحقيقي عن حب الوطن هو عندما تعيش في الوطن أما ادا كنت تعيش بعيدا وتملك كل حقوقك في الخارج بما فيها التغطية الصحية التي بالنسبة لوطننا شبه معدومة فغالبا سيضهر لك حب الوطن لانك بكل بساطة ان مرضت ستحملك الطائرة لتعالج في البلد الذي يحتضنك
لا يعرف حبَّ الوطنِ من يسرق خيراته…
من المانيا يدعون إلى ترسيخ حب الوطن ؟؟؟؟ كمن كان في قصره و هو يقول سوف ادافع عن الصحراء….. و الجندي في صقيع الرمال صامت او من قال يجب الصبر على الحجر الليلي رغم قصاوته وهو مرتاح في فراشه برصيد ضخم يملئ شهريا رقمه دون كلل ….. قرير العين….. لم يبكي الفاقة و الجوع و الحاجة و شح الموارد لم يرى المرأة العاملة في المقهى تبكي الليالي من دون معيل هذا هو التناقض