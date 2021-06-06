حزب "الأحرار" يقترح خلق 250 ألف عمل مؤقت

استعرض حزب التجمع الوطني للأحرار في محطته الثالثة طنجة، الأحد، توجهات “برنامج الأحرار” التي أطلقها الخميس الماضي بمدينة أكادير.
ويرتكز “برنامج الأحرار” على إجراءات عملية تعتمد على 5 التزامات أساسية، هي الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، وإدارة في الاستماع.
ولتنزيل هذا البرنامج، يقترح الحزب إجراءات عملية لخلق مليون منصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، ودعم العالم القروي وإدخال 400.000 أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، والإدماج عن طريق التشغيل: التأسيس لصناعة الغد وتسريع تحولها الطاقي وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يقترح خلق 250 ألف عمل مؤقت على مدى سنتين في أنشطة ضمن الأشغال العمومية، مع الاستفادة من التغطية الصحية المجانية، لإدماج أصحاب هذه المناصب في مسار التشغيل وأنشطة العمل، في انتظار أن تعود عجلة الاقتصاد للعمل بشكل طبيعي وتصبح قادرة على خلق مناصب الشغل.
وعلى مستوى الشباب، تناولت كلمة رئيس الحزب دعم 250 ألف شاب عن طريق برنامج “الفرصة”، وهو برنامج يهدف إلى تمويل مشاريع للمقاولة ومشاريع حرفية أو جمعوية، وتقوية التوجيه والتكوين وكذلك التمويل في حدود 100 ألف درهم كقروض شرف بدون فائدة.
ومن أجل الحفاظ على الوظائف ودعم التشغيل، سيعمل برنامج “الأحرار” على تعويض جزء كبير من الواردات بمنتوجات محلية وتشجيع علامة “صنع في المغرب”، والانتقال نحو صناعة خالية من الكربون.
كما يطمح البرنامج إلى خلق مناصب الشغل في الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والتعليم والصحة وقطاع الخدمات، للوصول إلى مليون منصب شغل في السنوات الخمس المقبلة.
يعني هناك إمكانيات لخلق هذه الأمور ولماذا ننتظر الانتخابات ؟؟ ام هي طعم للوصول للاغلبية من أجل رئاسة الحكومة ؟؟
إلى كل من يشيدون بحزب الأحرار وينتقدون العدالة والتنمية نذكرهم بأن الأحرار مشارك في الحكومة وفي كل الحكومات منذ تأسيسه
يجب التفكير في وجوه أخرى إذا كنا لا أقول نريد التقدم ولكن أقول إذا كنا نريد تحاشي الاندثار
Aladin et la lampe merveilleuse incroyablement pas vraie les mensonges ont commencés en pleine journée no
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بسم االه الرحمن الرحيم،
لماذا لم تخلوقوها منذ 10 سنوات ضمن الحكومتين الأخيرتين ومع الحكومات السابقة منذ 1978 تاريخ انشاء حزبكم والمغاربة لن يثقوا فيكم وخاصة فيما يتعلق بمليارات الدراهم التي اسفدتم بها عبر تقلبات أثمان البترول على ظهر الشعب المغربي وكما يقول المثل الفاسدون لن يبنوا وطنا، انهم يبنون ذاتهم في الدنيا ويفسدون أوطانهم
ياك راه مشارك فالحكومة وعلاش معرضش هاد المقترحات بالاجتماع الوزاري الي كنعقد كل خميس اودي الشعب المغربي فاق اوعاق بكم
في الانتخابات صحيح لقد حدثني فؤادي بذلك
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق باصلاح قطاع التشغيل ليس وليد اليوم وانما هو مشروع تم استخراجه من الواقع بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح قطاع التشغيل و التعليم و الصحة
واش كاين غير الأحرار في هاد البلاد ؟ شفت المواضيع ديالكم كلها على حزب التجمع الوطني للأحرار. N’abusez pas quand-même
Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba
حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال مشروعه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و خلق فرص الشغل ، قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق
شكرا سيد الرائيس على هاد مبادرة جميلة جدا لأن رجال التعليم يستحقون الافضل
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
بصفة شاب و مواطن مغربي اارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج و على اهتمامهم بقطاع التشغيل و رغبتهم في خلق فرص شغل و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار المعتلقة قطاع التشغيل و خلق مليون منصب شغل لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق باصلاح قطاع التشغيل و تسوية وضعية الشغيلة و خلق مليون منصب شغل سيكون مشروع ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا المشروع
يا ليت كل الأحزاب متل التجمع الواطني الأحرار العمل والمعقول
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي أبان على رغبته الكبيرة في اصلاح قطاع التشغيل و بهذا البرنامج تأكدت لي هذه الرؤية و أتمنى له كل التوفيق
اليوم بفضل سيد عزيز اخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار شحال من حاجة غادي تغير فهاد البلاد السعيدة
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
اين هي وعود الحملة الانتخابية السابقة؟
ماذا تحقق منها؟
هذه الأرقام التي تتكلمون عنها ومناصب الشغل وامتيازات … مجرد تخمينات وعلى الورق مآلها سلة المهملات بعد اعلان نتائج الانتخابات
انها الحملة الحملة الانتخابية في عز حملة التلقيح ما يجعلها تختلف عن سابقتها.
الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله
الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح التشغيل و فرص شغل منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 و ساهم به في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا
برنامج حزب الاحرار لاصلاح قطاع التشغيل برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الشباب و سيغيير من ملامح المغرب
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
شكرا سيد الرائيس على هاد مبادرة جميلة جدا لأن رجال التعليم يستحقون الافضل
التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق بالتشغيل ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا المشروع دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه لجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد
اخنوش و لله الحمد معروف بالخير ديالو و الحمد لله أنه عندنا ناس أكِّفاء اللي إقدرو ابدلو الوضع أو كيحطو النقط على الحروف باش الوضع يكون ميسر
كمناضلة لحزب التجمع الوطني للاحرار لي مشفتش منو غير الشفافية و الوضوح تحياتي للأخ عزيز أخنوش الذي يهتم بالتشغيل في بلادنا
الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل
فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر
السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم
احسن خبار كتنسمعو من حزب وهادشي لي بغينا من كاع الاحزاب إلقاو للشباب فين اخدمو
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
شحال من واحد عندو اجازة ديبلومات غير حاطهوم مزال مدار بهم والو ولكن من خلال هاد البرنامج غادي تنقص البطالة ولنا ثقة كاملة فهاد الحزب
هنيأ لنا بهدا البرنامج الانتخابي ، تحت شعار نعم لخلق و تعزيز فرص عمل الشباب
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج
Melli jaw l7ahrar lmdinti (Ouezane), j’ai appris avec effroie que 68% des Marocains âgés de plus de 65 ans ne bénéficient pas de système de retraite ! Ça m’a touché d’entendre des voisins plus âgés exprimer leurs difficultés car ils ne le font jamais par pudeur et se contentent du peu qu’ils ont… Je suis ému de voir cette mesure proposée et j’espère la voir se concrétiser car elle découle vraiment de nos doléances. C’est la première fois de ma vie que je me sens écouté et considéré par un parti politique.
تحية عالية للحزب الاحرار على المجهودات لي دار مع الساكنة باش إلقاو حلول للمشاكل د البلد
كل الشكر لسيد عزيز أخنوش فبفضل استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب كيوفر لهم فرص عمل تساعدهم في العيش الكريم و ضمان حقوق أفضل و ظروف و حماية محسنة
هاذ برنامج ليدار حزب التجمع الوطني للأحرار فرحة حيت انا واحد من شباب كنعانيو بزااف من تشغيل ناقص تحنا بغينا نوصلو او نعاونو عائلتنا او شحال من حاجة شوية من بزاف او صافي
خبر غادي افرح كاع المغاربة العاطلين على العمل ا اول حزب اواعد الشباب احققو طموحاتهم وفقكم الله
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار حقيقية فعالة و منتجة و نحن على ثقة بالسيد عزيز أخنوش
حزب التجمع الوطني للاحرار للمغاربة وبهاد القرار انا متأكدة الناس غادي إعجبهم الحال حيت اتحقو ليهم جميع مطالبهم ونحن دائما نثق في حزبكم
يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وحزب الاحرار سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله
شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
هاهما رجعو عوتاني. الشعب فقد التقة في جميع الاحزاب.
تحية عالية للحزب الاحرار على المجهودات لي دار مع الساكنة باش إلقاو حلول للمشاكل د البلد
حزب الاحرار مجابش هدشي من راسو من بعد الجولات دالانصات ديالو فكل مدينة الخلاصة لقى بلي معضم الشباب لشاركو فالنقاش كلهم بدون شغل ونسبة البطالة طالعة توفير مليون منصب شغل فهدا برنامج يستحق الواحد اصوت عليه لانه بغينا نعتقو شباب البلاد وكيبان لي الاحرار هو الحل
بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين
شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها
احسن خبار كتنسمعو من حزب وهادشي لي بغينا من كاع الاحزاب إلقاو للشباب فين اخدمو
هاكا كتكون الخدمة الواقع هو هذا حزب الاحرار سمع لجميع الفئات وعرف بلي المغرب غارق فالبطالة وهاد الحزب هو المنقد للشباب فهاد الضريفة لكدوز منها البلاد
تبارك الله عليكم هذا هو البرنامج لي كنا نتسناوه كلشي عارف بلي المغرب كيعاني من البطالة بشكل كبير
جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال
لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
مني قريت الخبر متيقتش ولكن مني دخلت للصفحة دحزب الاحرار لقيت بلي فعلا خبر صحيح وهادو هوما البرامج الانتخابية لمحتاجين محتاجيشن ليشيد بيدين الشباب ويوفر ليهم مناصب شغل
الاحرار يحملون برنامج يخدم الشباب المغربي تستحيقون كل الاحترام و التقدير الشباب محتاج لي فكر فيهم او يوفر ليهم مناصب شغل
بحال هاد البرامج لخاصنا البطالة فبلادنا راه تجوازت المحدود نعم لخلق فرص الشغل والنهوض بالاوضاغ المغاربة هادشي لبغات الوقت
تبارك الله عليكم كل مرة كنزيد نتبهر بهذا الحزب الشباب المغربي تقهر بالبطالة حنا محتاجين لي الخدمة
كل الاحترام والتقدير لحزب الاحرار على البرنامج واتمنى جاهدا ان ينال ثقة المغاربة وانا كشابة غادي نكون اول وحدة كندعمو لانه هو الحل
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
ها الي ما بغيناهش يتكرر كلما اقتربت الانتخابات السلوقية وما أدراك ما السلوقية نفس الاسطوانة القديمة ملي كتقرب الانتخابات يبدأ اللعب على أوتار التشغيل او التوظيف او الماذونيات وزيد وزيد. ولكن ولله الحمد عندنا جيل جديد ما كيتقولبش .
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
حزب التجمع الوطني للاحرار خدام على قضايا الوطن ومهتم بمشاكله مند البداية خلق فرص الشغل ودعم الاسر وكدا الناس لفسن التقاعد هادشي لبغنا حنا هدا هو البرنامج لغادي اخدمنا
البطالة من اهم المشاكل التي يواجهها المغرب حيث تعرف ارتفاعا مستمرا كنتمناو هذا البرنامج يتطبق على ارض الواقع
الاحرار دائما ينشدون الكرامة وضمان مستقبل الاجيال القادمة عن طريق توفير فرص الشغل وهدشي ذكروه قبل الاحرار في مسار الثقة كلي ثقة في حزب الاحرار
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.
نحن كشباب محتاجين لهاد البراميج التشغيل لمن خلالها غادي توفر فرص الشغل وتنقص البطالة لكتأدي لعديد من المشاكل الاجتماعية غدي تنقص الجريمة والسرقة برنامج واحد اقدر اخدم سلسلة من المشاكل لكنعانو منها
Le programme vise clairement la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Voilà un parti qui a compris les priorités des marocains.
الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة
العديد من الشباب لي عندهم شهادات جامعية او ديبلومات او كالسين لا خدمة لا ردمة بلادنا بالفعل في امس الحاجة لهذا البرنامج
برنامج ف المستوى هدا ما اعتدنا عليه في حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الفاضلة العمل والاتقان النهوض بالوضعية الاجتماعية وكدا خلق فرص الشغل هدشي لمحتاجين حنا كشباب نتمنى لكم التوفيق والمزيد من العطاء
Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
كنشوف هاد البرنامج هو الانسب لحل العديد من المشاكل الاجتماعية باللاخص في مايخص توفير فرص الشغل لبلادنا محتاج ليها للحد من عدة مشاكل اجتماعية والنمو كدالك بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنموية بشكل افضل واسرع
Je me souviens d’une visite à Souk El Arbaa durant laquelle on a clairement exprimé que derwich machi ghir freh melli siyassiyine tfekrouh fhad ljai7a ou guelna belli awwal haja hiya ta2mine ssi7i hit si7a hiya lli ghatkhelik tkhdem.
حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض
صراحة البرنامج ليجا بيه حزب التجمع الوطني للاحرار برنامج قوي ، اغلبية الشباب فبلادنا مشومرين خاصهوم فين يخدمو و باش توفر مليون منصب شغل فيجب ان ترفع لكم القبعة
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة
هادشي ليبغينا برنامج قوي واقعي ليغيصلح لينا المشاكل الحقيقة لي كيعاني منها الشعب و البطالة من اكبر هذه المشاكل ليكيعانيو منها الشباب ديالنا ، مشكورين
شحال من واحد عندو شهادات و ديبلومات و ملقاش فاش يخدم ، فئة كبيرة د الشباب غيلقاو فاش يخدمو و باش يعاونو عائلاتهوم اذا تم تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع
باش تشوف شي حزب ليبصح كيعطي الحلول اللازمة و حلول ليتحطها على الجرح يبرا ، هادشي كيرد فينا النفس و كيخلينا نتيقو بلي كاينة احزاب باغا تخدم بالصح و كتفكر في مصلحة الشعب
هادشي كيحفزنا كشباب و رجع لينا الثقة ليكنا فقدناها فالاحزاب برنامج متكامل ، شكرا لكم حيت فكرتو فحلول للمشاكل ااتي تعاني منها فئة كبيرة د الشباب ليخاصو فاش يخدم نتمناو يتطبق على ارض الواقع و نشوفو ريوسنا و خوتنا خدامين
واباز الخاوة قهرتونا بالكلام الفارغ فين كان هدا الوزير 15 عام وهو وزير
هادشي كيحفزنا كشباب و رجع لينا الثقة ليكنا فقدناها فالاحزاب برنامج متكامل ، شكرا لكم حيت فكرتو فحلول للمشاكل ااتي تعاني منها فئة كبيرة د الشباب ليخاصو فاش يخدم نتمناو يتطبق على ارض الواقع و نشوفو ريوسنا و خوتنا خدامين
لدي ثقة كبير في ان حزب التجمع الوطني للاحرار سيعمل بجد أجل مغرب أفضل
إن شاء الله على هذا التصور نطمح أن يتحقق المشروع و نقول صدقناكم و الله وكيل أنا و أسرتي ستشجع و نصوت بإذن الله على الأحرار
الشيؤ لي عجبني فهاد الحزب انه يعطي اهتمامه لكل فئات المجتمع كنتمناو لبهوم التوفيق
فعلا ملي غادي يطلع حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة غادي تزيان الوقت و بالأخص بهاد البرنامج الانتخابي الرائع.
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل و بثقته التامة في ان الشباب هم مستقبل الغد
التشغيل موضوع حساس فعلا يجب التطرق له و نحن نثق بهذا الحزب.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب قوي بهياكله وقياداته التي تعمل بجد في سبيل تحسين سبل العيش
هذا البرنامج الانتخابي غني بالمقاييس اللي فعلا المواطن المغربي محتاج ليها ان شاء الله بغينا نشوفوكم معانا فمنصب القرار.
التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين .
نحن نثق انكم غادي تحاربو مشكل البطالة و تزدهر البلاد بصعودكم لمجلس القرار ،التشغيل ثم التشغيل.
أين كانت هذه المشاريع أثناء فترتكم الحكومية، أتمنى لو قمتم بهذه الخطوات خلال فترتكم و اتيتم حاليا ببرنامج ربط الواقع بالمستقبل لتحميس و طمأنة الناس بمبدأ الإستمرار و التحسن المستمر، أحلى الأمل مع العمل و أروع العمل في الأمل..
فعلا برنامجكم غني بالمقاييس و الضروريات اللي الحكومة خاص تطرق ليها، حنا معاكم يا أحرار و نثق بكم.
هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع
نحن متشوقون لهذا البرنامج الانتخابي الجديد اللي غادي يدير قفزة نوعية و تعاود هيكلة المنظومات الحساسة بالتوفيق
فعلا موضوع البطالة خاصو حل و نتوما كاحرار خرجتو بحلول ناجعة لغتبطل لينا هاد الخصاص،حنا معاكم.
البرنامج الانتخابي اللي حط حزب التجمع الوطني للأحرار غني و متين ،و نقدرو نقولو غادي يحدث تغيير نوعي إيجابي.،و حنا كنتيقو فهاد الحزب اللي دائما كان عند حسن الظن ديالنا.
التشغيل موضوع يجب التطرق له و بقوة لكون الشاب المغربي و المواطن المغربي عامة يعاني من هذا النقص، و حنا جد فخورين بهاد المقاييس اللي خرجتو بيهم و بغينا نشوفوكم ان شاء الله فمنصب القرار.
C’est du bon travail, créer des emplois et surtout créer des entreprises pour créer des emplois
Le plus important c’est d’avoir une couverture sociale avec des retenues mensuelles sur salaire pour récolter des fonds publics qui vont servir à investir non seulement au Maroc mais dans tout le continent africain
Je donne un exemple, une retenue sur salaire de 500 DH/mois, pour 1 million d’employés c’est 500 millions DH/mois, si on prend en compte tous les marocains et marocains du monde, nous sommes à peu près à 20 millions de travailleurs×500 DH = 10 milliards DH/mois×12 = 120 milliards/an
On augmente les matières premières pour augmenter les salaires pour ensuite augmenter les contributions aux caisses sociales et on a toujours plus d’argent qui est investi dans des acquisitions de multinationales, pour plus d’argent, etc
Au bout de quelques années le PIB double, etc
Tout est question d’art de la finance et de montages financiers
الشعب المغربي لا يريد اي شىء مؤقت لأن بعده ستكون الفاجعة.
فالحلو ل الترقيعية لا يقبلها مغرب اليوم…
فورص العمل رائعة من طرف الحزب الحمامة رائع. الانتخابات واستغلال الوضعية الشباب
سئمنا منكم ومن احزابكم ومن حملاتكم المكررة كلما اطل موعد الانتخابات ووعودكم التي تتبخر في اليوم الموالي للانتخابات
شكرا على المناصب للشغل المؤقة اضن ان تكون على الأقل باايام قبل الانتخاب وتنتهي بعد التصريح بالنتائج الانتخابية .
راءحة اشوا ولكن استنشق الدخان فقط
من سيستفيد من الشغل عند صعود حزب التجمع الوطني للأحرار هم شبيبة الحزب والذباب الإلكتروني الذي يسبح بحمد القائد المفدى السداري بوكريشة.
في كل مرة و في كل مناسبة، تنكشف الألعاب القذرة التي تقوم بها الأحزاب الهرمة والتي آكل عليها الدهر و شرب، فلماذا لم يتم إنشاء هذه المناصب من قبل والشباب المغربي يعاني الويلات من البطالة و يلقي بنفسه في البحر أملا في أن يصل إلى الضفة الشمالية من أجل حياة أفضل.
نناشد قائد البلاد أن يقوم بإنشاء حكومة من التقنوقراطيين لكي تقوم بمهامها تحت إشرافه، فلا جدوى من الأحزاب الموجودة حاليا في الساحة، والتي تنتظر فرصة الإنتخابات للسطو على خيرات البلاد و حتى مزانية 36 مليار التي خصصتها الدولة لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية الكاذبة، فالشعب المغربي هو أولى بهذه الأموال.
ضربو الفݣد فالمحروقات عاد كذبو على المغاربة فالوعود الحامضة.
يكما سي أخنوش واعدكم بخلق 250 ألف منصب شغل من 17 مليار لي سلبها من جيوب المواطنين، راكم كتحلموا، والهدف ديالو باين، هو الوصول إلى رئاسة الحكومة و حينها ستبكون على الأطلال كما وقع مع حزب الا عدالة ولا تنمية
انا شخصيا اعتبر متل هذه الامور غالبا تكون عند قدوم الانتخبات هو نفاق ويكذبون علينا
((يقترح الحزب التجمع، إجراءات عملية لخلق مليون منصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، ودعم العالم القروي وإدخال 400.000 أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، والإدماج عن طريق التشغيل: التأسيس لصناعة الغد وتسريع تحولها الطاقي وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.))
علاش فين كان هاد التجمع خلانا فالطريق منذ مدة. هكذا طفرة واحدة يقترح توظيف حوالي 3%من المغاربة، ستكون هذه ليلة مباركة في تاريخ المغاربة العاطلين ، وحتى العاملين! الكل سيحلم اول مرة حلما إيجابيا خصوصا من لا يستيقظ مبكرا ليرى الواقع الحقيقي..
انتم أعضاء في الحكومة منذ اكثر من أربع سنوات؟!! لماذا لم تطبقوا هذا المشروع؟!!! أم تخافون ان ينسب ذلك للآخرين! وإن كان ذلك؛ لأن المستفيد في الاخير هو الوطن والمواطنين المغاربة، غريب أمركم زعماء الاحزاب؟!!! لاتنسو ان اي تقدم حصل فهو للمغرب والمغاربة وليس للعدو… وعدوكم حاليا والمغاربة الذين عليكم الأشتغال لقهرهم تعرفونهم جيدا وانفضحوا مؤخرا… لذا اتركو الديماغوجية والضحك على الشعب الذي اكتشف الاعيبكم، هل يمكنك كزعيم يطمح للفوز بالانتخابات المقبلة ان تكون جريئا وشجاعا وتصرح كم ربحت من المحروقات بين سنة 2017 وسنة 2021؟!!! هكذا ربما قد تربح ود المغاربة… والله اعلم.
بما انكم في الحكومة الحالية، لمدا لم تخلقوا هاته المناصب؟ لمدا ايها الاحرار تنتظرون؟ انتم في كل حكومة و كل مرة تعدون الناخبين و لاتوفون؟ ادا صوتك عليكم فانا استحق لقب مدوخ حسب نعت وزير حزبكم و استهل ان يتم
إعادة تربيتي كما قال السيد الرئيس اخنوش.
على ما أظن أن حزب الحمامة كان مشارك في الحكومة الحالية والمسابقة اي عشر سنوات من التدبير لماذا لم يخرج هذا الحزب بهذه القرارات من قبل لماذا في هذه اللحظة بالذات لقد حان وقت الإنتخابات طوال عشر سنوات أي في حكومتي سابقين كان هم أخنوش جمع الثروة والإستفادة من خيرات البلاد كيف سيغير من تفكيره ويفكر في الشعب لا زال هناك من يستحمر المغاربة كفى لقد إنكشفت لعبة الإنتخابات 36 مليار توزع على الأحزاب السياسية ولم نلاحظ أي حزب رفض هذه الفكرة أو إعترض عليها مع العلم اننا عانينا ونعاني من تداعيات كورونا ولا حزب أو أمين عام قال لا لتوزيع 36 مليار على الأحزاب بالعكس الكل فرحان بتقسيم الوليمة واليوم يقول لنا اخنوش صوتو لكي نزيد نغتنم والشعب إلى الهاوية. فيق وعيق راه 2021 ماشي العصر الحجري
واش كاتشوف داك اللي تايبيع الدوا ف السوق بالبوق لي فيه المرارة لي فيه بومزوي التبول اللارادي ووووووووو والناس دايرة بيه وحيت نتا ما بيك والو تاتقول واش هاد الناس تايتيقو فهاد الشفارة
داكشي بحال الانتخابات لي جا اجيب برنامج تيقيس به 90 بالمئة تاع المغربة والمشكل تانتيقهوم
والله مايدير تا 2 بالمئة من البرنامج الانتخابي وتا ديك 2 راه فالمصلحة الخاصة به
برنامج طموح ومن المحتمل تنفيذه.وهو برنامج من وضع اناس يبدو انهم عازمون على تنفيذه.ويظهر انه في مصلحة الطبقات الدنيا والمتوسطة.وفي حالة تنفيذه فإنه سيحد من الهشاشة .وبما ان البسطاء من الشعب من مصلحتهم ان تحسين احوالهم فبامكانهم تجربة هذا الحزب للتأكد من مزاياه الحقيقية خاصة وأنه قد تم تجريب أحزاب أخرى وخاصة ذلك الذي كان على راس الحكومات السابقتين ولم يكن منه الشعب الا مزيدا من الفقر والمشاكل.فلا بأس من تجريب هذا الكيان الواعد .والله اعلم.
سلام : واش نتما حفضين عيل كلمة .خلق او نخلقو .راه الله هو اللي كيخلق .كون فيكون.
اما نحن خاص نگولو احداث مناصيب شغل جديدة لي 250 الف .كملة الجملة اومنين غدي تخرجلها فلوسها .غدي تخرجهم من خبزة الشعب .راه غبزتو تكلو جنبها بقات عيل سرتها .نقصو من الوزارة راه عيل مزانية وحدة تشغل 1000 شاب اوشابة .
أين كان هذا الخير مخزون وأنتم لزلتم في الحكومة و لم نرى شيئا من كل هذا ولو قليل
هدا طعم في المغرب ليس هناك حزب أعطى العمل للمواطنين كلكم تكدبون على المواطنين لان الأغلبية اميين وحتى ادا كان هدا صحيح فالنسبة جد ضئيلة يجب أن يكون مليون منصب في السنة لا خمسين الف في السنة والمغرب يوجد فيه 36مليون نسمة أكثر من نصف عاطل فالفكرة التي تاتوا بها الأحزاب السياسية في المغرب غير كافية المغرب كله في مدة 5سنوات الا 250الف منصب الشغل فهده مهزلة انتم غير صالحين لتسيير البلاد كلكم تضربون على مصلحتكم النسبة والطعم الدي ارسلتهم للمواطنيين فهو غير كافي الفقر سيكثر بكثرة خليكم على السياسة انتم كلكم تكدبون على المواطنين
والله حتى تايعجبوني لي عاقوا بالكذوب ديال السياسيين من الألف إلى الياء رجال او نص بعدا ملي مانتيق ف حتى واحد كانتسمى ما كنتمناش ل المداويخ او لي خاص تعاود ليهم التربية مول الحلقة كايسبق الحديت او بعض الآيات القرآنية باش إتبت الناس او ف الآخر كايقضي غرض ديالو كذالك هادو لي فرقو 36 مليار او حتى واحد ماعارض داكشي يعني المزيد لي بغاو و في الاخير لي بغا إشهد الزور شغلو هداك نصيحة من شخص ماعمرو صوت لأن التصويت هو تقر بشهادتك أن هذا الشخص صالح للوطن والمواطن وأنت لا تعرفه أصلا