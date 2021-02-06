متظاهرون يحتجون ضد "الإخوان" بتونس العاصمة

تجمّع نحو ألفي متظاهر في تونس العاصمة اليوم السبت، وسط انتشار أمني كثيف، تنديداً بالسياسة الأمنية القمعية والاعتداء على الحريات في مواجهة تحركات لمحتجين في الأسابيع الأخيرة.
واحتشد المتظاهرون في ساحة حقوق الإنسان في وسط العاصمة تونس، على بعد بضع مئات من الأمتار من مقرّ وزارة الداخلية، بدعوة من منظمات عدّة بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، كما لاحظ صحافيون في فرانس برس.
وساروا بعد ذلك باتجاه جادة الحبيب بورقيبة، رمز انتفاضة العام 2011، حيث كانت الشرطة حالت دون الوصول إليها صباحاً.
وردد المتظاهرون شعارات “يسقط حزب الاخوان، يسقط جلاد الشعب”، “حريات”، إضافة إلى اخرى مناوئة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
وكتِب على لافتات “لا للإفلات من العقاب” و”يسقط النظام البوليسي” وسط مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن جميع الشبان الذين أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة.
وكان قد أوقف أكثر من 1500 شاب منتصف يناير الماضي، بحسب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وقتل متظاهر إثر صدامات مع عناصر شرطة.
كما كرّم المتظاهرون بلعيد، المعارض اليساري البارز الذي اغتيل في 6 فبراير 2013. وكان اغتياله قد أدخل البلاد في أزمة سياسية حادّة أدت إلى مغادرة حركة النهضة السلطة التنفيذية.
وشارك في التظاهرة نواب وسياسيون يساريون، بينما قالت نائبة رئيس نقابة الصحافيين أميرة محمد: “اليوم هناك اعتداء على حقوق المواطنين في التنقل والتظاهر السلمي، هذه المشاهد تذكّرنا بالممارسات القديمة في ظل نظام زين العابدين بن علي”، وأضافت: “إنّه مشروع ديكتاتورية جديدة”.
والجمعة، نددت عشرات المنظمات بالانتهاكات ودعت إلى معاقبة تجاوزات نقابات الشرطة التي وجّهت تهديدات للمتظاهرين المناهضين للنظام.
وكانت التحركات الاحتجاجية قد اشتدّت في سياق سياسي مأزوم ومواجهة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة على خلفية تعديل وزاري.
تونس إلى الهاويه ، والاعلام العربي يتحاشى ان يقر بأن تونس رهينة الغنوشي وعصاباته ولا يوجد من يردعهم فالقطيع مدجن
* اغتالوا بلعيد
* اغتالوا الراهمي .. والجريمه مغلقه
* وسيغتالوا عبير موسي وجميع الشرفاء ولايوجد من يقر بهذه الجرائم
.. نفس هذه العصابات اغتالت الرئيس بوضياف .. والفاعل لازال مجهولا
من العبث الموافقة على مطالب هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون حتى كتابة كلمة سمسار، ويطالبون برحيل مفكر وسياسي عظيم .
الغنوشي تحالف مع العصابة في الجزاءر و اصدر بيانا يتهم فيه المرزوقي باستهداف العلاقات التونسية الجزاءرية بعد ان المح الى العمليات الارهابية التي يسهلها الجنرالات على الحدود التونسية لاركاع تونس.. لكن تجار الدين ايضا اغرقوا تونس في التوظيفات المشبوهة لعناصرهم في الدولة حتى اصبحت الميزانية لا تستطيع اداء الرواتب مما اضطرت معه تونس للاقتراض الخارجي كل سنة لسد العجز.. و هذه السنة ستقترض تونس 8 مليار دولار مما سيرفع مديونيتها الخارجية الى 40 مليار دولار و هذا مخيف جدا.. يجب ان نعلم ان سياسة تجار الدين المفلسة اصبحت معها تونس تتوفر على 700 الف موظف في الادارة و هو رقم كبير بالنظر الى عدد السكان و اغلبهم لا يقومون باي عمل منتج.. كما ان تجار الدين بقيادة الغنوشي يخيفون المستثمرين الاجانب.. فمقارنة بزمن الديكتاتور بنعلي الذي كانت فيه تونس تستقبل 2 مليار دولار استثمارات اجنبية كل سنة.. اصبحت تونس اليوم خارج الحسابات الاقتصادية الدولية و تستقبل فقط ربع هذا المبلغ سنويا و هذا ما يزيد الاوضاع سوءا.. كان الله فعلا مع تونس الخضراء التي اصبحت يابسة مع هؤلاء القوم..
انهمك السياسيون بمصالحهم السياسية و الرغبة في السلطة وتركو الشعب التونسي في خبر كان .
الغنوشي لديه اهداف سياسية يريد تحقيقها باي ثمن ولو على حساب الشعب . لذلك دخل في صراع مع العلمانيين وترك مطالب الشعب .
نفس الشيء بالمغرب اهداف خاصة اشغلت الاخوان عن مصالح الشعب والوعود التي اعطاها للشعب .
ركب الاسلاميون على الربيع العربي فلم يقدمو شيئا غير تأزيم الاوضاع اكثر من فترة ما قبل الربيع العربي .
ولن اتفاجأ بربيع عربي جديد . هذه المرة ضد الاحزاب الاسلامية التي اتبثت انها منافقة وناكرة للعهود . فكل من وصل للسلطة في عالمنا العربي لن يتركها اما بالقوة او بالقوة او بالقوة لان طبيعة الكائن العربي انه محب للسلطة وواقع في حبها منذ الطفولة . واتمنى تغيير شق في الدستور المغرب يحدد عدد الولايات في فترتين فقط .
أي بلد يمر فيها الاخوان يعودون بها إلى الوراء لسنين ضوئية والدليل عندما يستفيق الشعب من تخديره بقال الله قال الرسول التي كانوا يخذرونه به من اجل الوصول للسلطة يطالبون بأسقاطهم بعد ذلك.يعني هاد الإخوان ما كا يعرفوا إسييروا حتى حاجة ؤواخا هكاك كايبغيوا اتعلقوا فين إتفلقوا.جميع البلدان لي كايكونوا فيها رؤساء كايفشلوا من سنتهم الأولى ولكن لا ألوم الشعوب حيت كايقول المثل حتى تعاشروا عاد تعرفوا وداكشي لي وقع.صوتوا عليهم الشعوب وعاشروهم وفاش عرفوهم على حقيقتهم ودلفظوهم
لو كان حزب النهضة هو الذي يحكم البلاد. ما خرج هؤلاء ولا تجرأت برلمانية لا تملك الا صوتها في البرلمان على المطالبة بحله واتهامه بالارهاب. تونس يحكمها العسكر وبقايا بن علي. أما أصحاب الخنوشي فهم في السلطة مثل أصحاب بن كيران في المغرب. العين بصيرة واليد قصيرة
شاهدت يوما فيديو للإسلامي المرحوم باها أيام كانو في المعارضة يشرح فيه مشروع حزبه العدالة و التنمية الاسلامي و قال بالحرف (الفيديو موجود على يوتوب ) :” هناك أناس يريدون الاصلاح و لكن بدون ملكية (يقصد العدل و الاحسان و المنظمات اليسارية الراديكالية ) و هناك أناس يريدون الفساد هم الدين مع الملكية (و كان يقصد الاحزاب الموجودة أنداك في الحكومة ) …و نحن (أي العدالة و التنمية ) نريد الإصلاح و مع الملكية ”……
هههه
احقيقة هو أن حتى الاحزاب التي كانت أنداك في الحكومة و يشتهر عليها أنها فاسدة كانت تدعي الإصلاح …
يعني الاحزاب الحاكمة لم تكن فاسدة لانها كانت تدعو إلى الفساد و لكن لأنها خضعت لإغرائات السلطة حينما وصلت للمسووليةه
و العدل و الاحسان و اليساريين الراديكاليين ليسو مصلحين لأنهم يحبون الإصلاح و لكن لأن لم تعطى لهم المسوولية و لم يمتحنو بإغرائات السلطة حتى ننقول عنهم أنهم يحبون ألإصلاح …
خلاصة كما لو كان المرحوم باها قال نحن مشروعنا أننا نعدكم أننا لن نخضع لإغرائات إبليس ..
الشعوب التي تصدق هدا النوع من الوعود تدفع غالبا الثمن غاليا ….ل