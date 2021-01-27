حزب التقدم والاشتراكية ينادي بإنجاح حملة التلقيح

أشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ”تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا”، ودعا إلى “مواصلة اليقظة والتقيد بالتدابير الاحترازية، لا سيما بالنظر إلى الانخفاض الملحوظ في عدد اختبارات الكشف عن الإصابات في الآونة الأخيرة”.

وعبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، عن ارتياحه لتوصل المغرب، بعد طول انتظار، بالدفعة الأولى من اللقاح البريطاني المُصَنَّع في الهند، بالإضافة إلى كمية أخرى من اللقاح الصيني

وأعرب التنظيم الحزبي نفسه عن “أمله في أن تشكل هذه التطورات فاتحة خير على بلادنا في معركتها ضد الجائحة ومقدمةً للتعافي الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.

واستحضر المكتب السياسي المجهودات الكبيرة التي تباشرها السلطات العمومية من أجل توفير الظروف المناسبة لنجاح عملية التلقيح، داعيا إلى “الحرص على حُسن تدبير حملة التطعيم وضمان شروط سلاستها وتعميمها، حتى تحقق كل الأهداف المتوخاة منها”.

وفي هذا الإطار، وجه نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين، ومن بينهم المنتميات والمنتمون إلى الحزب، من أجل الانخراط الفاعل في إنجاح عملية التلقيح.

من جانب آخر، نوّه المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” بمبادرة مجموعته النيابية بتقديم مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الأسرة، غايته وضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، اعتبر المكتب السياسي أن الأوان آن لإخضاع مدونة الأسرة للتقييم الموضوعي، بعد أزيد من 16 سنة على اعتمادها، ومراجعتها بشكل شامل، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية الحاصلة، وذلك في اتجاه مزيد من المساواة بين النساء والرجال التي أعطاها دستور سنة 2011 دفعة أقوى.