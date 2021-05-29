تعديلات مقترحة على قانون معاشات المستشارين

وضع فريق الأصالة والمعاصرة لوحده التعديلات على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين؛ وذلك بعد أن تخلفت باقي الفرق النيابية عن وضعها، وانقضاء آخر مهلة الجمعة.

وعلمت جريدة هسبريس أن باقي الفرق لن تدخل بتصورات غير التي جاء بها المستشارون أثناء تداولهم في مقترح القانون سالف الذكر المتعلق بمعاشات الغرفة الثانية؛ وهو ما يرتقب أن يثير جدالا كبيرا.

ومن المرتقب أن يبرمج اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم الاثنين المقبل، بعد الجلسة العامة، من أجل التصويت على مقترح القانون والنظر في التعديلات الموضوعة.

ويدفع حزب “الجرار” في اتجاه سحب مساهمات الدولة من الأموال التي ستوزع على باقي المستشارين؛ لكن باقي الفرق تبدي تحفظا أمام وضعية الصندوق، وأهلية المستشارين للحسم في مصيره.

وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.