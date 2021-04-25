"حزب الحمامة" يدين استغلال تسجيلات قديمة

أكدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء أن بطائق الانخراط في الحزب “يتم إصدارها بناء على استمارة يتم ملؤها وتوقيعها من طرف المنخرطين المعنيين بناء على رغبتهم ووفق القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب”.
وأفاد بلاغ للتنسيقية سالفة الذكر، ردا على مقاطع فيديو لأشخاص يدعون أن بطائق الانخراط في الحزب قد تم استصدارها بأهداف أخرى غير الانخراط وبدون علمهم، بأن التنسيقية تحتفظ باستمارات الانخراط، “ولم تكن هذه الخطوة مقيدة بأي شروط أو أي مقايضة”.
وبعد صدور هذه التسجيلات منذ أكثر من سنة، يضيف البلاغ، “قامت التنسيقية، في حينه، باتخاذ إجراءات التشطيب على أسماء المعنيين من سجلات المنخرطين بالحزب”.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وأمام الاستغلال البشع لنفس هذه الفيديوهات واستغلالها على أنها حديثة وبعد وضوح الغايات المبيتة للأطراف نفسها التي تستهدف التجمع الوطني للأحرار، “عبَّر الأشخاص المعنيون مجددا عن تراجعهم وندمهم عن التصريحات التي أدلوا بها تحت ضغوطات من نفس الأطراف، وأكدوا استنكارهم لها وتشبثهم بالانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار دون إغراء أو ضغط”.
ولفت البلاغ الصادر عن تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء الانتباه إلى أن من دفع بهؤلاء الأشخاص لنفي انخراطهم في الحزب “يجهل المساطر المتبعة في هذا الصدد، ولم يتعود على العمل المنظم ولا الانخراط في حزب منظم، واعتقد أن كل الأحزاب السياسية تشتغل على شاكلته، فلجأ إلى استعمال هذا الأسلوب الفج في ضرب منافسيه عوض تقديم عروض سياسية بديلة لساكنة عين الشق”.
كما أورد البلاغ أن هذه الحملة “الممنهجة” انطلقت منذ السنة الماضية عبر تقنيات الفيديو و”واتساب” “محاولة ضرب المجهودات السياسية التي قامت بها تنسيقية الأحرار داخل دائرة عين الشق”، موضحا أنها “حملة مغرضة وقائمة على وقائع مزيفة، يقوم بها أحد المنافسين السياسيين بالدائرة ذاتها”.
مثل قليل اللي غيفهمو(( ليس في القنافد املس )) راه حتا واحد فهاد الأحزاب السياسية باغي الخير للغير كلشي كيضرب على عرامو .الحل هو دجيبو لينا شي حكومة من برا بحال المدرب المنتخب الوطني و لا دوك مكاتب الدراسات اللي كتجيبهم الحكومة ادير ليهم الدراسات بالملايير
التجمع الوطني ملي عرف راسو قفرها مع المواطنين بغى يستحمرهم و ملي الناس عاقوا به دابا تيقولوا راه الناس ندموا علاش صرحوا بالأفعال ألا أخلاقية ديال هذا الحزب الإنتهازي و طلبوا المسامحة سيروا كدبوا على الموتى أما الأحياء عاقوا بيكم.
في زمن الأحزاب،من قانون القنب الهندي والحشيش الكولومبي،يوجد قانون خاص بالصفقات الانتخابية.الفصل الأول فيه مخصص للبيات الحزبي بعد الظفر بصفقات و مغانم المقاعد البرلمانية المخملية الحلواتية!الخروج من البيات قبل الموعد الانتخابي خيانة عظمى لهذا القانون العرفي المكتوب!الفصل الثاني هو التعدد الحزبي على شاكلة تعدد الزوجات والخليلات!الوجودية الحزبية هي قوة العيش الترحالي!الترحال هو الفياغرا الحزبية!من يكتفي بحزب واحد طيلة حياته تحوم حول فعاليته الشكوك!الفصل الثالث هو قبول كل العروض الحزبية قبيل الانتخابات!المهم هو البرلمان بأي ثمن و بأي لون!الفصل الرابع لا مكان فيه للمبادئ،للبرامج،للإيديولوجيا،للتمثيلية الشعبية!الكلمة العليا للشكارة والموزيط!الفصل الخامس هو الكوجيتو الحزبي:أنا في البرلمان؛ إذن أنا موجود!خارج البرلمان والحصانة أنا في حكم العدم المعدوم!الفصل السادس عداوة في الانتخابات؛ أخوة في المصالح؛ عداوة في الانتخابات؛أخوة في التطبيع!لون المصالح و لون التطبيع هو القاسم و الفيصل الانتخابي،النخبوي والنخبي!هاك بطاقة الحزب؛انسحب شكون قالها ليك!الأحزاب هي التي أصبحت تنخرط لدى المواطن
هاك بطاقة الحزب؛ انسحب شكون قالها ليك!الأحزاب هي التي أصبحت تنخرط لدى المواطنين والناخبين و ليسوا هم من ينخرط فيها!أحزاب الخوروطو و ليس الانخراط!
للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر .
نحن هنا ليس التنظير ، نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول .
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
بالرغم من الأعداء حولنا لإفشال قوتنا وإتحادنا إلا اننا كحزب الأحرار نقف يد ليد لردع ولتصدي أي قوى سلبية خارجية
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
جاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمنظور جديد مغاير على منظومات و استراتيجيات الأحزاب العشوائية، ف لحزب التجمع الوطني للأحرار أعمدة كلها متينة
قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.
قافلة الأحرار تواصل التألق ضمن المسار و السيد وهبي
كيف العادة يسحب خارج التيار.
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب النجاح والإستمرار في ماهو أفضل لذلك يعرف إنتقادات وأقوال سلبية من طرف شخص بعيد كل البعد عن السياسة
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة حزبه وأعضائه
حزب التجمع الوطني للأحرار أبرز مكانته وسط المجتمع المغربي خاصة و في البلاد عامة و ان شاء الله هما اللي بغينا
كل ما في الأمر انا البيجيدي غير قادر على مواكبة السرعة التى ينتهجها حزب التجمع الوطني للأحرار في الميدان و الخروج إلى العمل و تكوين شباب الغد من أجل وطن أفضل
للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر . فنفتخر بحزب التجمع الوطني للاحرار على أعماله .
قوة الأحرار هي من تخيفهم و لا غرابة في مسرحياتهم و استهدافهم للحمامة
هذا الحزب يتصف بالانفتاح على جميع فئات المجتمع تحت شعار واحد الا وهو الجد و العمل لبناء مغرب أفضل
إن ما يتعرض له حزب التجمع الوطني للاحرار من حملات شرسة،
دليل قاطع على أنه أصبح يشكل خطرا كبيرا على من كان يظنون أنهم أبطال المشهد السياسي المغربي ودليل كذلك على أن نجمه السياسي صعد ليصبح من أهم ساسة البلاد و مصدر قلق و إزعاج للذين يخافون على أمكنتهم وليس مصلحة المواطنين،
الامر واضح هده التهجمات ليست الا ان الحزب كان يشتغل بكل جدية دينامية الاحرر هي التي تخيفهم
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الأخ عزيز أخنوش في تلقي المزيد من سهام أعداء النجاح من ذوي الأقلام المأجورة التي لا شغل شاغل لها هذه الأيام سوى الحزب وقيادته
اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب. وهنا نتساءل ماذا قدم حزب المصباح للشعب المغربي لا شيء . بل زادو في تأزيم الأوضاع وبقي المواطن المغربي اخر همهم أما الأولوية فتبقى لفلسطين وتركيا فهمتيني ولا لا ..
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء
الوتيرة باش خدام حزب التجمع الوطني للأحرار جد مقننة و متقنة لأنه اولا و قبل كل شئ ينفتح عل جميع الفئات و خاصة الشباب و هذا اللي خلاه دائما في القمة
حزب التجمع الوطتي للاحرار حزب يشتغل بدينامية محكمة ويسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة وهده الميزة التي يتميز بها وتفتقرها باقي الاحزاب
هجومكم لنا لن يخيفنا و لن يرهبنا بل و بالعكس لن يزيدنا إلى عزيمة و انتماء و تشبث بحزبنا و رئيسنا.
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط مثل حزب واهبي
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على هاد المجهودات الجبارة اللي كايدير باستمرار. لأنه كما لا يمكن أن ننكر انه الحزب الوحيد الذي يترافع على قضايا المواطنين
حن نعرف جيدا ان هده حنلة شرسة يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبال احزاب لا علاقتة لها بالسياسة النزيهة
الأحرار حماة هذا الوطن إلى جانب جلالة الملك وسيقفون في وجه أي تهديد خارجي وداخلي .. انتهى الكلام
ان لم أكن مخطئ ف شخصيا إنني أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب الميدان بامتياز و ساعتو قربات تبدا
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها
الاستراتيجية التي يقود بها رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار حزبه تدل على بناء حزب قوي سيكون معادلة صعبة في الساحة السياسية وهذا ما يخشاه الخصوم السياسيين الاخرين الذين كانوا الى وقت قريب وحيدين يصولون و يجولون في الساحة السياسية المغربية وليس لهم اي تأثير، و المواطنون يعرفون تمام المعرفة الحزب الذي يعود بالنفع على الوطن ومن يضر به .
حزب التجمع الوطني ككل بشبيبته وقيادته حزب متماسك مع بعضه واتى باستراتيجية محكمة ودينامية قوية لانه مصر على النجاح ومواصلة المشوار انجازاته بدات تعطي تمارها بالتوفيق انشاء الله
حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالمرأة و بالشباب المغربي بل وخصص لهم هيكل موازي في الوقت الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق
حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين وهده الهجمات مجرد تصفيات الحسابات من بعض الاحزاب الفاشلة ومن هنا يتضح ان الحزب في المسار الصحيح
نحن نعي جيدا ان الساحة السياسية أصبحت فارغة لولا تدخل هذا الحزب المعطاء لينقذ الموقف بكفاءاته العالية
التجمع حزب الميدان، الاتهامات الفارغة لا تسمن ولا تغني من جوع وما قدمه التجمع للوطن لا ينكره الا جاحد عدمي لا يحب الخير لبلده.
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل.
الأحرار حزب قدير و مقامو عاالي بكفاءاته و رجالاته و نساءه اللي فيهوم حس الوطنية و المسؤولية لبناء بلادنا
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الانفتاح، الثقافة و الفن هذا يلخص الاستراتيجية التي يعمل بها هذا الحزب الراقي
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
يتميز حزب التجمع الوطني للأحرار برقيه و مستواه الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع كما أنه الحزب الوحيد الذي يتماشى مع خطى الشباب و يثق في قدراتهم بعد ذلك يؤهلهم لمناصب القرار.
حن نعرف جيدا ان هده حملة شرسة يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبال احزاب لا علاقتة لها بالسياسة النزيهة
انا جد فخور بهذا الحزب لانه يؤمن و يثمن قدراتنا و يشجعنا للوصول إلى مناصب القرار من أجل غد أفضل
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
ليس هناك حزب قوي بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار على الساحة السياسية
سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة
هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح
حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
حزب تجمع الوطني للاحرار حزب قادم وبقوة حزب لكنتضرو منو كل خير الحزب الوحيد من بين الاحزاب الموجودة الان فساحة لخدام بلا نفاق ابلا زواق لكيقول عكس هاد الكلام غير مبغى البلادو الخير
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب
باز !!!باز!! عيب الاستهزاء من ذكاء المغاربة بهذه بطريقة الألاعيب المفضوحة التي تعبر عن بلادة أصحاب البلاغ وهم لا ينكرون ان العملية فعلا وقعت ولكن قديمة !!
انها محاولة يائسة من التهرب من الفضيحة ومحاولة تغطية الشمس بالغربال واعتبار المغاربة سذج والجميع يعرف ما يجري ويقع حول هذا المخزني الذي بمحاولة يائسة يلجئ الى باستعمال الطرق المخزية لاجبار الناس الانخراط فيه !!
أساليب مخزنية تجاوزها الزمان والمكان وتثير الانزعاج
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار
التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب الموعود انشاء الله لانه يشتغل بدكاء وبكل جد واجتهاد
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
بالنسبة الي ليس مشكل ان يتسجل المواطنون في الاحزاب فهدا هو العمل الجمعوي ادا كانت النية حسنة
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
في حزب التجمع الوطني للاحرار نلاحظ استراتيجية جديدة وديناميكة ناجحة ساهمت في جعل حزب الحمامة يحتل الصدارة في الساحة السياسية
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته
حزب الحمامة حزب وطني ، دائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات
هدا ليس الا تشجيع للاحرار على الاستمرارية بهده التتهجمات نتأكد بانه حزب قوي ودو دينامية محكمة
بغيت غير نعرف شكون كاتب هذا المقال واش راضية ولا سناءولا أحلام ولا حمزة الروداني راكم عيقتو وريحتكم عطات واش كتستحمرو في الشعب بزز الناس عايقين بكم وبكذوبكم نتمنى تجاوبونا على ثمن السمك لي شاعل في السوق والزعيم المظلي ديالكم هو لي متحكم في الوزارة الوصية وكتغناو بالإنجازات ديالو الخاوية
لابد لكل عمل ناجح من اعداء و حسدة.. فالوضع الذي اصبح عليه الحزب اليوم في الساحة السياسية سيجعل الكثير من الاطراف تتكالب عليه و تهاجمه
قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في العمل الاستراتيجي الذي اصبح يعمل وفقه.. و التخطيط و الهيكلة اهم اسرار النجاح
التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش، غير حزب التجمع الذي كان في الازمنة الماضية.. لقد دقت ساعة العمل و الجد
توقعوا هجومات اكثر و عدوات اكبر ايها التجمعيين و التجمعيات.. لكن يبقى ذلك امتحان في مدى صمودكم و تضامنكم و تحدي الجميع للايمان بمشروع حزب قوي عتيد.
الهجوم على التجمع الوطني للاحرار ليس له اي مبرر واقعي.
التجمع حزب الميدان، الاتهامات الفارغة لا تسمن ولا تغني من جوع وما قدمه التجمع للوطن لا ينكره الا جاحد عدمي لا يحب الخير لبلده.
الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سياسية منظمة في المغرب.
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة
حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح له موقع داخل الساحة السياسية بالمغرب بفضل عمله الدؤوب و درجة اشتغال السيد الرئيس.موفقين
كل الأحزاب في النار إلا حزب الله الذي ينبثق في سنة الله ورسوله ….(.الا أن حزب الله هم المفلحون)
قاعدة عند الجميع بدون ٱستثناء يستهزئون بعقول المغاربية . بحيث يخرج فيديو و الصورة لا غبار عليهم و يأتي مسؤول يكذب ما حصل بدل الإعتراف بما حذث ويقدم الرواية الصحيحة ويحاول إلى الرجوع إلى جادة الصواب يهرول إلى الأمام أهكذا يريدون ٱستمالة الناس. ؟ بالبهتان والتحايل ! هل هذا منطقي ؟ المنظومة تفوق المطبات الضيقة التي تتخبط فيها.و ما نتداوله. ما شاء الله العام الٱتي ينسيك على الماضي هؤلاء ألفوا التضليل و يحسبون أنهم وصلوا هدفهم وشمتوا الناس ونسوا أنهم ٱنكشفوا وأبانوا على حقيقتهم التضليلية للأسف .
مجموعة من المعلقين مستعدين دائما للنيل من حزب الحمامة ،وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مذى خوفهم من تواجد الحمامة بقوة في ربوع الوطن ومدى قوة هذا الحزب .
أخنوش سيجن جنونه من أجل رءاسة الحكومة المقبلة, غي رتاح سيدي لا أنت ولاغيرك من أحزاب فحيلكم لم تعد تجدي مع شعب مقهور لا تعنون له شيءا. سيدي اخنوش لن ينسى الناس أنك أهنتهم مرات عدة, تحديت كل المغاربة في مقاطعتهم 2017, اهنتهم في قولك لي ممربيش نربيوه, استغللت قلة حيلتهم واخدت 17 مليار درهم, ازدادت ثروتك خلال ازمتهم و الغريب تعول على ذباب بليد نفس الأسماء نفس الجمل واش كيسحابكوم الناس بلداء بحالكم.
قديمة ولا جديدة… المهم فعايلكم هاديك… وزايدون السيدة كتقول گفة كوفيد… يعني اش؟