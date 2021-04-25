"حزب الحمامة" يدين استغلال تسجيلات قديمة

أكدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء أن بطائق الانخراط في الحزب “يتم إصدارها بناء على استمارة يتم ملؤها وتوقيعها من طرف المنخرطين المعنيين بناء على رغبتهم ووفق القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب”.

وأفاد بلاغ للتنسيقية سالفة الذكر، ردا على مقاطع فيديو لأشخاص يدعون أن بطائق الانخراط في الحزب قد تم استصدارها بأهداف أخرى غير الانخراط وبدون علمهم، بأن التنسيقية تحتفظ باستمارات الانخراط، “ولم تكن هذه الخطوة مقيدة بأي شروط أو أي مقايضة”.

وبعد صدور هذه التسجيلات منذ أكثر من سنة، يضيف البلاغ، “قامت التنسيقية، في حينه، باتخاذ إجراءات التشطيب على أسماء المعنيين من سجلات المنخرطين بالحزب”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وأمام الاستغلال البشع لنفس هذه الفيديوهات واستغلالها على أنها حديثة وبعد وضوح الغايات المبيتة للأطراف نفسها التي تستهدف التجمع الوطني للأحرار، “عبَّر الأشخاص المعنيون مجددا عن تراجعهم وندمهم عن التصريحات التي أدلوا بها تحت ضغوطات من نفس الأطراف، وأكدوا استنكارهم لها وتشبثهم بالانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار دون إغراء أو ضغط”.

ولفت البلاغ الصادر عن تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء الانتباه إلى أن من دفع بهؤلاء الأشخاص لنفي انخراطهم في الحزب “يجهل المساطر المتبعة في هذا الصدد، ولم يتعود على العمل المنظم ولا الانخراط في حزب منظم، واعتقد أن كل الأحزاب السياسية تشتغل على شاكلته، فلجأ إلى استعمال هذا الأسلوب الفج في ضرب منافسيه عوض تقديم عروض سياسية بديلة لساكنة عين الشق”.

كما أورد البلاغ أن هذه الحملة “الممنهجة” انطلقت منذ السنة الماضية عبر تقنيات الفيديو و”واتساب” “محاولة ضرب المجهودات السياسية التي قامت بها تنسيقية الأحرار داخل دائرة عين الشق”، موضحا أنها “حملة مغرضة وقائمة على وقائع مزيفة، يقوم بها أحد المنافسين السياسيين بالدائرة ذاتها”.