"حزب الحمامة" يدين استغلال تسجيلات قديمة

"حزب الحمامة" يدين استغلال تسجيلات قديمة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 25 أبريل 2021 - 17:35

أكدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء أن بطائق الانخراط في الحزب “يتم إصدارها بناء على استمارة يتم ملؤها وتوقيعها من طرف المنخرطين المعنيين بناء على رغبتهم ووفق القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب”.

وأفاد بلاغ للتنسيقية سالفة الذكر، ردا على مقاطع فيديو لأشخاص يدعون أن بطائق الانخراط في الحزب قد تم استصدارها بأهداف أخرى غير الانخراط وبدون علمهم، بأن التنسيقية تحتفظ باستمارات الانخراط، “ولم تكن هذه الخطوة مقيدة بأي شروط أو أي مقايضة”.

وبعد صدور هذه التسجيلات منذ أكثر من سنة، يضيف البلاغ، “قامت التنسيقية، في حينه، باتخاذ إجراءات التشطيب على أسماء المعنيين من سجلات المنخرطين بالحزب”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وأمام الاستغلال البشع لنفس هذه الفيديوهات واستغلالها على أنها حديثة وبعد وضوح الغايات المبيتة للأطراف نفسها التي تستهدف التجمع الوطني للأحرار، “عبَّر الأشخاص المعنيون مجددا عن تراجعهم وندمهم عن التصريحات التي أدلوا بها تحت ضغوطات من نفس الأطراف، وأكدوا استنكارهم لها وتشبثهم بالانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار دون إغراء أو ضغط”.

ولفت البلاغ الصادر عن تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق-سيدي معروف بالدار البيضاء الانتباه إلى أن من دفع بهؤلاء الأشخاص لنفي انخراطهم في الحزب “يجهل المساطر المتبعة في هذا الصدد، ولم يتعود على العمل المنظم ولا الانخراط في حزب منظم، واعتقد أن كل الأحزاب السياسية تشتغل على شاكلته، فلجأ إلى استعمال هذا الأسلوب الفج في ضرب منافسيه عوض تقديم عروض سياسية بديلة لساكنة عين الشق”.

كما أورد البلاغ أن هذه الحملة “الممنهجة” انطلقت منذ السنة الماضية عبر تقنيات الفيديو و”واتساب” “محاولة ضرب المجهودات السياسية التي قامت بها تنسيقية الأحرار داخل دائرة عين الشق”، موضحا أنها “حملة مغرضة وقائمة على وقائع مزيفة، يقوم بها أحد المنافسين السياسيين بالدائرة ذاتها”.

التجمع الوطني للأحرار بطائق الانخراط سيدي معروف عين الشق

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‫تعليقات الزوار

88
  • موغرابي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:48

    مثل قليل اللي غيفهمو(( ليس في القنافد املس )) راه حتا واحد فهاد الأحزاب السياسية باغي الخير للغير كلشي كيضرب على عرامو .الحل هو دجيبو لينا شي حكومة من برا بحال المدرب المنتخب الوطني و لا دوك مكاتب الدراسات اللي كتجيبهم الحكومة ادير ليهم الدراسات بالملايير

    11
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  • مواطن
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:49

    التجمع الوطني ملي عرف راسو قفرها مع المواطنين بغى يستحمرهم و ملي الناس عاقوا به دابا تيقولوا راه الناس ندموا علاش صرحوا بالأفعال ألا أخلاقية ديال هذا الحزب الإنتهازي و طلبوا المسامحة سيروا كدبوا على الموتى أما الأحياء عاقوا بيكم.

    22
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  • قانون الصفقات الانتخابية والحزبية 1
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:50

    في زمن الأحزاب،من قانون القنب الهندي والحشيش الكولومبي،يوجد قانون خاص بالصفقات الانتخابية.الفصل الأول فيه مخصص للبيات الحزبي بعد الظفر بصفقات و مغانم المقاعد البرلمانية المخملية الحلواتية!الخروج من البيات قبل الموعد الانتخابي خيانة عظمى لهذا القانون العرفي المكتوب!الفصل الثاني هو التعدد الحزبي على شاكلة تعدد الزوجات والخليلات!الوجودية الحزبية هي قوة العيش الترحالي!الترحال هو الفياغرا الحزبية!من يكتفي بحزب واحد طيلة حياته تحوم حول فعاليته الشكوك!الفصل الثالث هو قبول كل العروض الحزبية قبيل الانتخابات!المهم هو البرلمان بأي ثمن و بأي لون!الفصل الرابع لا مكان فيه للمبادئ،للبرامج،للإيديولوجيا،للتمثيلية الشعبية!الكلمة العليا للشكارة والموزيط!الفصل الخامس هو الكوجيتو الحزبي:أنا في البرلمان؛ إذن أنا موجود!خارج البرلمان والحصانة أنا في حكم العدم المعدوم!الفصل السادس عداوة في الانتخابات؛ أخوة في المصالح؛ عداوة في الانتخابات؛أخوة في التطبيع!لون المصالح و لون التطبيع هو القاسم و الفيصل الانتخابي،النخبوي والنخبي!هاك بطاقة الحزب؛انسحب شكون قالها ليك!الأحزاب هي التي أصبحت تنخرط لدى المواطن

    5
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  • قانون الصفقات الانتخابية والحزبية 2
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:51

    هاك بطاقة الحزب؛ انسحب شكون قالها ليك!الأحزاب هي التي أصبحت تنخرط لدى المواطنين والناخبين و ليسوا هم من ينخرط فيها!أحزاب الخوروطو و ليس الانخراط!

    6
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  • Medo
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:52

    للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر .
    نحن هنا ليس التنظير ، نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول .

    -8
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  • amal
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:52

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا

    -24
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  • Khalid
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:52

    حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب

    -20
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  • نجوى
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:52

    بالرغم من الأعداء حولنا لإفشال قوتنا وإتحادنا إلا اننا كحزب الأحرار نقف يد ليد لردع ولتصدي أي قوى سلبية خارجية

    -20
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  • kaltoma
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:53

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة

    -20
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  • Mariam
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:53

    جاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمنظور جديد مغاير على منظومات و استراتيجيات الأحزاب العشوائية، ف لحزب التجمع الوطني للأحرار أعمدة كلها متينة

    -19
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  • Walud
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:53

    قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.

    -20
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  • جمال
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:53

    قافلة الأحرار تواصل التألق ضمن المسار و السيد وهبي
    كيف العادة يسحب خارج التيار.

    -19
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  • sana
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:53

    التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي

    -17
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  • منال
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب النجاح والإستمرار في ماهو أفضل لذلك يعرف إنتقادات وأقوال سلبية من طرف شخص بعيد كل البعد عن السياسة

    -17
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  • mohmed
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة حزبه وأعضائه

    -16
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  • Halima
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    حزب التجمع الوطني للأحرار أبرز مكانته وسط المجتمع المغربي خاصة و في البلاد عامة و ان شاء الله هما اللي بغينا

    -17
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  • Fati
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    كل ما في الأمر انا البيجيدي غير قادر على مواكبة السرعة التى ينتهجها حزب التجمع الوطني للأحرار في الميدان و الخروج إلى العمل و تكوين شباب الغد من أجل وطن أفضل

    -17
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  • jmaal
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    للذين ينتقدون و يخرجون عن إطار المهنية و الاحترام و يجاهرون بفلسفتهم الفارغة من الدقة ، أقول لهم الفلسفة و الكلام من دون أسس ، ليست هي الوسيلة التي يمكن ان تعالج عوزهم الفكري ، لان العوز له عدة وجوه ، عوز الفكر ، عوز الأخلاق ، عوز عدم تحمل المسؤولية و إلقاء اللوم على الآخر . فنفتخر بحزب التجمع الوطني للاحرار على أعماله .

    -15
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  • طارق
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    قوة الأحرار هي من تخيفهم و لا غرابة في مسرحياتهم و استهدافهم للحمامة

    -13
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  • Salma
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    هذا الحزب يتصف بالانفتاح على جميع فئات المجتمع تحت شعار واحد الا وهو الجد و العمل لبناء مغرب أفضل

    -14
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  • Hind
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    إن ما يتعرض له حزب التجمع الوطني للاحرار من حملات شرسة،
    دليل قاطع على أنه أصبح يشكل خطرا كبيرا على من كان يظنون أنهم أبطال المشهد السياسي المغربي ودليل كذلك على أن نجمه السياسي صعد ليصبح من أهم ساسة البلاد و مصدر قلق و إزعاج للذين يخافون على أمكنتهم وليس مصلحة المواطنين،

    -14
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  • احلام
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:54

    الامر واضح هده التهجمات ليست الا ان الحزب كان يشتغل بكل جدية دينامية الاحرر هي التي تخيفهم

    -13
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  • samir
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو

    -13
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  • يوسف
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الأخ عزيز أخنوش في تلقي المزيد من سهام أعداء النجاح من ذوي الأقلام المأجورة التي لا شغل شاغل لها هذه الأيام سوى الحزب وقيادته

    -16
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  • Mouna
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب. وهنا نتساءل ماذا قدم حزب المصباح للشعب المغربي لا شيء . بل زادو في تأزيم الأوضاع وبقي المواطن المغربي اخر همهم أما الأولوية فتبقى لفلسطين وتركيا فهمتيني ولا لا ..

    -13
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  • hassa
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء

    -13
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  • Najla
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    الوتيرة باش خدام حزب التجمع الوطني للأحرار جد مقننة و متقنة لأنه اولا و قبل كل شئ ينفتح عل جميع الفئات و خاصة الشباب و هذا اللي خلاه دائما في القمة

    -12
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  • احلام
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:55

    حزب التجمع الوطتي للاحرار حزب يشتغل بدينامية محكمة ويسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة وهده الميزة التي يتميز بها وتفتقرها باقي الاحزاب

    -12
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  • Nadim
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    ‎هجومكم لنا لن يخيفنا و لن يرهبنا بل و بالعكس لن يزيدنا إلى عزيمة و انتماء و تشبث بحزبنا و رئيسنا.

    -12
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  • amine
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط مثل حزب واهبي

    -11
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  • Laila
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على هاد المجهودات الجبارة اللي كايدير باستمرار. لأنه كما لا يمكن أن ننكر انه الحزب الوحيد الذي يترافع على قضايا المواطنين

    -11
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  • امير
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    حن نعرف جيدا ان هده حنلة شرسة يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبال احزاب لا علاقتة لها بالسياسة النزيهة

    -10
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  • Karima
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    الأحرار حماة هذا الوطن إلى جانب جلالة الملك وسيقفون في وجه أي تهديد خارجي وداخلي .. انتهى الكلام

    -11
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  • Amine
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    ان لم أكن مخطئ ف شخصيا إنني أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب الميدان بامتياز و ساعتو قربات تبدا

    -10
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  • samir
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:56

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل والمعقول و هو نموذج للأحزاب القوية التي يجب ان يقتدى بها

    -8
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  • Souad
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    الاستراتيجية التي يقود بها رئيس  حزب التجمع الوطني للاحرار  حزبه تدل على بناء حزب قوي سيكون معادلة صعبة في الساحة السياسية وهذا ما يخشاه الخصوم السياسيين الاخرين الذين كانوا الى وقت قريب وحيدين يصولون و يجولون في الساحة السياسية المغربية وليس لهم اي تأثير، و المواطنون يعرفون تمام المعرفة الحزب الذي يعود بالنفع على الوطن ومن يضر به .

    -8
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  • حميد
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    حزب التجمع الوطني ككل بشبيبته وقيادته حزب متماسك مع بعضه واتى باستراتيجية محكمة ودينامية قوية لانه مصر على النجاح ومواصلة المشوار انجازاته بدات تعطي تمارها بالتوفيق انشاء الله

    -9
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  • كريم
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    حزب التجمع الوطني للأحرار من الأحزاب السياسية ان لم نقل الوحيد الذي اهتم بالمرأة و بالشباب المغربي بل وخصص لهم هيكل موازي في الوقت الشباب عند الأحزاب الأخرى هو فقط مستعمل للديكور و الشعارات و الزواق

    -8
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  • ahmed
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين وهده الهجمات مجرد تصفيات الحسابات من بعض الاحزاب الفاشلة ومن هنا يتضح ان الحزب في المسار الصحيح

    -8
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  • Nassim
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    نحن نعي جيدا ان الساحة السياسية أصبحت فارغة لولا تدخل هذا الحزب المعطاء لينقذ الموقف بكفاءاته العالية

    -8
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  • Salma
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:57

    التجمع حزب الميدان، الاتهامات الفارغة لا تسمن ولا تغني من جوع وما قدمه التجمع للوطن لا ينكره الا جاحد عدمي لا يحب الخير لبلده.

    -8
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  • Wasila
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل.

    -8
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  • خالد
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    الأحرار حزب قدير و مقامو عاالي بكفاءاته و رجالاته و نساءه اللي فيهوم حس الوطنية و المسؤولية لبناء بلادنا

    -9
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  • Hamza
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الانفتاح، الثقافة و الفن هذا يلخص الاستراتيجية التي يعمل بها هذا الحزب الراقي

    -9
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  • Imad
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء

    -4
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  • Youssef
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    يتميز حزب التجمع الوطني للأحرار برقيه و مستواه الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع كما أنه الحزب الوحيد الذي يتماشى مع خطى الشباب و يثق في قدراتهم بعد ذلك يؤهلهم لمناصب القرار.

    -4
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  • اسماء
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:58

    حن نعرف جيدا ان هده حملة شرسة يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبال احزاب لا علاقتة لها بالسياسة النزيهة

    -4
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  • Chouaib
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:59

    انا جد فخور بهذا الحزب لانه يؤمن و يثمن قدراتنا و يشجعنا للوصول إلى مناصب القرار من أجل غد أفضل

    -3
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  • علي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:59

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث

    -3
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  • احمد
    الأحد 25 أبريل 2021 - 17:59

    ليس هناك حزب قوي بكفائة حزب التجمع الوطني للاحرار على الساحة السياسية

    -3
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  • Halima
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:00

    سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة

    0
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  • Zayna
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:00

    هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي

    0
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  • احمد
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:00

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف

    -3
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  • Reda
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

    الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!

    -2
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  • محمد
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة

    -3
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  • Laila
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

     أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.

    -2
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  • Hicham
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

    قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح

    0
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  • Safa
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

    حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.

    -2
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  • اشرف
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:01

    حزب تجمع الوطني للاحرار حزب قادم وبقوة حزب لكنتضرو منو كل خير الحزب الوحيد من بين الاحزاب الموجودة الان فساحة لخدام بلا نفاق ابلا زواق لكيقول عكس هاد الكلام غير مبغى البلادو الخير

    -2
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  • Nadia
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:02

    حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل

    -1
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  • Safa
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:02

    حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب

    -1
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  • عنتاب بريك
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:02

    باز !!!باز!! عيب الاستهزاء من ذكاء المغاربة بهذه بطريقة الألاعيب المفضوحة التي تعبر عن بلادة أصحاب البلاغ وهم لا ينكرون ان العملية فعلا وقعت ولكن قديمة !!
    انها محاولة يائسة من التهرب من الفضيحة ومحاولة تغطية الشمس بالغربال واعتبار المغاربة سذج والجميع يعرف ما يجري ويقع حول هذا المخزني الذي بمحاولة يائسة يلجئ الى باستعمال الطرق المخزية لاجبار الناس الانخراط فيه !!
    أساليب مخزنية تجاوزها الزمان والمكان وتثير الانزعاج

    1
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  • Simane
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:02

    المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار

    -2
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  • Anas
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:03

    التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي

    -2
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  • سميرة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:03

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب الموعود انشاء الله لانه يشتغل بدكاء وبكل جد واجتهاد

    -3
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  • Imane
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:04

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة

    -3
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  • ولد حميدو
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:04

    بالنسبة الي ليس مشكل ان يتسجل المواطنون في الاحزاب فهدا هو العمل الجمعوي ادا كانت النية حسنة

    -3
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  • Silia
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:04

    حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب

    -2
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  • امل
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:04

    في حزب التجمع الوطني للاحرار نلاحظ استراتيجية جديدة وديناميكة ناجحة ساهمت في جعل حزب الحمامة يحتل الصدارة في الساحة السياسية

    -2
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  • Safouane
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:05

    التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة و وضعه الشباب و المرأة ضمن اولوياته

    -2
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  • Mounia
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:05

    حزب الحمامة حزب وطني ، دائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن

    -2
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  • Chadi
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:06

    الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول ليس مجرد شعارات

    -2
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  • ابراهيم
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:07

    هدا ليس الا تشجيع للاحرار على الاستمرارية بهده التتهجمات نتأكد بانه حزب قوي ودو دينامية محكمة

    -2
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  • منير
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:11

    بغيت غير نعرف شكون كاتب هذا المقال واش راضية ولا سناءولا أحلام ولا حمزة الروداني راكم عيقتو وريحتكم عطات واش كتستحمرو في الشعب بزز الناس عايقين بكم وبكذوبكم نتمنى تجاوبونا على ثمن السمك لي شاعل في السوق والزعيم المظلي ديالكم هو لي متحكم في الوزارة الوصية وكتغناو بالإنجازات ديالو الخاوية

    3
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  • احمد محمودي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:17

    لابد لكل عمل ناجح من اعداء و حسدة.. فالوضع الذي اصبح عليه الحزب اليوم في الساحة السياسية سيجعل الكثير من الاطراف تتكالب عليه و تهاجمه

    0
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  • توفيق
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:18

    قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في العمل الاستراتيجي الذي اصبح يعمل وفقه.. و التخطيط و الهيكلة اهم اسرار النجاح

    0
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  • عادل
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:19

    التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش، غير حزب التجمع الذي كان في الازمنة الماضية.. لقد دقت ساعة العمل و الجد

    0
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  • حسن
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:19

    توقعوا هجومات اكثر و عدوات اكبر ايها التجمعيين و التجمعيات.. لكن يبقى ذلك امتحان في مدى صمودكم و تضامنكم و تحدي الجميع للايمان بمشروع حزب قوي عتيد.

    0
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  • امين امين
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:20

    الهجوم على التجمع الوطني للاحرار ليس له اي مبرر واقعي.

    0
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  • مريم
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:21

    التجمع حزب الميدان، الاتهامات الفارغة لا تسمن ولا تغني من جوع وما قدمه التجمع للوطن لا ينكره الا جاحد عدمي لا يحب الخير لبلده.

    0
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  • مينة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:21

    الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سياسية منظمة في المغرب.

    0
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  • الياس
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:22

    المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال.. و الحمامة خير نموذج للحزب الذي يعبر عن المغاربة

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  • توفيق
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:22

    حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح له موقع داخل الساحة السياسية بالمغرب بفضل عمله الدؤوب و درجة اشتغال السيد الرئيس.موفقين

    0
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  • إنها الحقيقة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:24

    كل الأحزاب في النار إلا حزب الله الذي ينبثق في سنة الله ورسوله ….(.الا أن حزب الله هم المفلحون)

    0
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  • abdou
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:27

    قاعدة عند الجميع بدون ٱستثناء يستهزئون بعقول المغاربية . بحيث يخرج فيديو و الصورة لا غبار عليهم و يأتي مسؤول يكذب ما حصل بدل الإعتراف بما حذث ويقدم الرواية الصحيحة ويحاول إلى الرجوع إلى جادة الصواب يهرول إلى الأمام أهكذا يريدون ٱستمالة الناس. ؟ بالبهتان والتحايل ! هل هذا منطقي ؟ المنظومة تفوق المطبات الضيقة التي تتخبط فيها.و ما نتداوله. ما شاء الله العام الٱتي ينسيك على الماضي هؤلاء ألفوا التضليل و يحسبون أنهم وصلوا هدفهم وشمتوا الناس ونسوا أنهم ٱنكشفوا وأبانوا على حقيقتهم التضليلية للأسف .

    1
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  • ملاحظ
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:32

    مجموعة من المعلقين مستعدين دائما للنيل من حزب الحمامة ،وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مذى خوفهم من تواجد الحمامة بقوة في ربوع الوطن ومدى قوة هذا الحزب .

    -1
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  • حتى ذبابكم الإلكتوني بليد وغبي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:33

    أخنوش سيجن جنونه من أجل رءاسة الحكومة المقبلة, غي رتاح سيدي لا أنت ولاغيرك من أحزاب فحيلكم لم تعد تجدي مع شعب مقهور لا تعنون له شيءا. سيدي اخنوش لن ينسى الناس أنك أهنتهم مرات عدة, تحديت كل المغاربة في مقاطعتهم 2017, اهنتهم في قولك لي ممربيش نربيوه, استغللت قلة حيلتهم واخدت 17 مليار درهم, ازدادت ثروتك خلال ازمتهم و الغريب تعول على ذباب بليد نفس الأسماء نفس الجمل واش كيسحابكوم الناس بلداء بحالكم.

    0
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  • مواطن
    الأحد 25 أبريل 2021 - 18:35

    قديمة ولا جديدة… المهم فعايلكم هاديك… وزايدون السيدة كتقول گفة كوفيد… يعني اش؟

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