التجمع الوطني للأحرار يقترح رقمنة الخدمات الصحية بعد الانتخابات التشريعية

يعمل حزب التجمع الوطني للأحرار على إعداد تصوره لقطاع الصحة لتضمينه في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ولهذا الغرض جرى عقد لقاء، السبت بالمقر الجهوي للحزب على مستوى الدار البيضاء، لتدارس مقترحات اللجان المشكلة من لدن منظمة مهنيي الصحة التابعة للحزب.
وقالت نبيلة الرميلي، رئيسة اللجنة الوطنية لمهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “هذا اللقاء يروم الوقوف على المقترحات الخاصة باللجان الوطنية قصد وضع رؤية الحزب لهذا القطاع”.
وأضافت الرميلي أن “هذه الرؤية اشتغل على إعدادها مهنيون في القطاع الصحي، إلى جانب خبراء لا ينتمون للحزب، وكذا من خلال الاستماع لمشاكل المواطنين والعاملين في مجال الصحة”.
ومن بين المحاور التي تم الاشتغال عليها بهذا الخصوص، تورد عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة” التي تعمل مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، “السياسة الدوائية، وكذا تأهيل العنصر البشري ورقمنة القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
كما عملت اللجنة المشرفة على الرؤية، تضيف المتحدثة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على “تحديث البرامج الصحية العمومية، والتكوين الطبي المستمر والأساسي، بما في ذلك المنظومة التعليمية للقطاع”.
الدكتور عثمان الهرموشي، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لمهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح من جهته أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع التي سيتم اعتمادها من لدن الحزب، “تمتد أهدافها على مدى عشر سنوات، وستكون مرفقة بإجراءات استعجالية في ما يخص المشاكل الكبيرة”.
وأضاف أن “الحزب سيدافع من خلال هذه الرؤية على رقمنة القطاع الصحي”، مستدلا على ذلك بـ”الصدى الإيجابي الذي شهدته حملة التلقيح الوطنية باعتمادها على وسائل تكنولوجية”.
وشدد الهرموشي على أن حزب “الأحرار” سيدافع على خلق “الوكالة الجهوية لقطاع الصحة”، التي تروم إشراك المجالس المنتخبة والأطر الصحية وباقي المتدخلين في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم هذا القطاع على مستوى كل جهة.
كما أن الحزب سيدافع من خلال هذه الرؤية، التي تجري مناقشتها قبل المصادقة عليها من لدن المكتب السياسي، على “رفع ميزانية القطاع حتى توافق ما توصي به منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي في القطاع الذي بات واجبا كذلك في ظل ظهور الأوبئة، على غرار جائحة كورونا التي فرضت استيراد اللقاحات”، يورد الهرموشي.
واش الأحزاب معندهاش موقف من ضرب المعلم من طرف القوة العمومية في تناقض صارخ مع الفصل 22.
اظهر معدنك في المواقف و باراكة من الحديث الفضفاض
لماذا لا ينظر التجمع الوطني للأحرار للكيفية التي يرد بها على المظاهرات السلمية؟ لماذا لا يقترح حلولا للتشنجات بين الحكومة و مختلف القطاعات؟ أليس طرفا في الحكومة.؟ لماذا تنأى الأحزاب عن المشاكل التي تخبط فيها المجتمع و كأنها غير معنية؟ أليست هي الواسطة بين الحكومة و مختلف فئات المجتمع؟ أليس، اليس، اليس…
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
حزب الحمامة هو الحزب الذي يستحق الريادة لانه أخرج مشروع مسار الثقة الذي عن طريقه سيقوم بحل مجموعة من المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع.
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب ولاد الناس شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
لم اشهد يوما على حزب تعمل قياداته بجد و بلا كلل غير حزب التجمع الوطني للاحرار
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
لن يختلف إثنان على أن هاد الحزب إستثمر إستثمارا إيجابيا في منخرطيه و المؤمنين به و يدعمهم بكل الوسائل الممكنة
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
المستشفيات مابقى فيها مايتشاف!الحل هو الرقمنة!الشعب مطالب بالبحث عن استشارات طبية افتراضية في مشافي تركيا و ألمانيا!الرقمنة هي التداوي على المواقع الالكتررونية!الرقمنة هي البحث عن سكانير و سرير في المشافي الافتراضية!الرقمنة هي عطيو التساع للفساد؛ ممساليش ليكم! الرقمنة هي كل مواطن يحفر قبره عوض التوجه إلى المستشفى!
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية الحزب.
ياله الدباب إلكتروني الى حواسيبكم و بورتابلات من اجل تمجيد زعيمكم الى التطبيل والتهليل اخنوش احسن وزير الأحرار احسن حزب في العالم ….. ههههه
الاحزاب التي تعتبر احزاب حسب المعايير الدولية تطرح برنامجها للشعب يشتمل على نقط محددة وواقعية وقابلة للتطبيق في اطار ديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون ويكون الشعب له ارادة في قبول او رفض البرنامج عبر صناديق الاقتراع وفِي حالة نجاح الحزب يكون ملزما بتطبيق كل نقط البرنامج المنتخب من اجله !!
اما الاحزاب في هذا الباد فتتعامل مع المواطن كأنه غير راشد تفرقه في أحلام وردية واقتراحات شعبوية مستحيل تطليقها زيادة على ان جل الاحزاب مندمجة مع السلطة وامتداد لها كالحزب المعلوم وليس عنده ما يقدمه سوى انتظار تعليمات الدولة العميقة في اطار ديمقراطية الواجهة والضحك على ذقون الشعب والاستهزاء كن ذكاء المواطنين ما دامت ليست هناك ارادة سياسية لتطبيق الديمقراطية !
الجميع يعلم انه الدولة تخلت عن الصحة العمومية ولم يعد هناك خدمات صحة عمومية حسب المعايير الدولية
الله اعفو عليكم. اي خرجات واي شطحات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. الرقمنة !يا سلام على العبقرية . ان كان هذا هو برنامجكم فانتظرو الساعة
و علاش مايديروهاش دابا ؟ و فين كانو شحال هادي ؟ اودي ادا خرجو هاد المشاريع الوجود ها وجهي !! غير هادرة خاوية
Les partis politiques ne servent à rien….. ils donnent seulement des promesses et des promesses. ils fatiguent l’économie du. MAROC et c’est tout…… leurs salaires augmentent.. .. leurs retraites augmentent… et les pauvres rêvent et crèvent dans leur pauvreté……
pauvre Martin creuse la terre, creuse le temps…….
ككل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة انهم قادمون وبقوة
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب الموعود انشاء الله لانه يشتغل بدكاء وبكل جد واجتهاد
عجبا لهذه الأحزاب هل الاجتهاد في مصائر المواطنين لا تأتي حلولها الا بحلول الانتخابات لماذا لازالت الاحزاب تعتبر المغاربة بلهاء . قطاع الصحة تشوبه شوائب كبيييرة وهناك اشياء غريبة وابرزها حين يتحكم حارس أمن خاص بمصير وضعية مريض على حافة الموت .
اتقوا الله اتقوا الله انكم ميتون .
صحيح ليس في القنافذ أملس ، كل حزب وواده الذي يرتع فيه ، أما هموم المواطنين فلا أحد يهتم
هاد الناس خدامين تبارك الله…المعقول والعقلانية، وإلى قالها يگد بيها!
قطاع الصحة تسيطر عليه لوبيات منذ عدة عقود، وهذه اللوبيات متحكمة في المستشفيات بمختلف تلاوينها والصيدليات. ما يجب القيام به هو بناء مستوصف في كل حي بجميع المدن.، والقرى والمداشر. المستوصف يجب ان يكون مجهزا بطاقم طبي من ذوي الطب العام والاختصاص. يجب اعطاء الرعاية النفسية اهمية قصوى لان اغلب ابناء البلد مصابون بامراض نفسية من جراء المشاكل التي يعيشها المواطن يوميا. مشاكل عائلية وبيءية. يجب ايضا الاعتناء بالرعاية الصحية المدرسية بحيث يجب توظيف ممرض في كل مدرسة وثانوية لكي يراقب صحة الناشئة عن كثب.
اشكركم لانكم فتحت المجال لي لاحلم احلام اليقظة. وشكرا.
أفكار نييره نتمنى أن يتم تفعيلها فقطاع الصحة في بلادنا بحاجة إلى إصلاحات جذرية من شأنها الرقي بالقطاع للاستجابة لتطلعات المواطن
هاد الخبراء لي جاب التجمع خلصهم من جيبو و سيرو ضحكو على گرانکم و حزب المرحلة القادمة لن يكون سوى حزب الاستقلال المحترم الذي عرفت جميع مراحل قيادته للحكومة إصلاحات مهمة و زيادات في الأجور و انخفاض البطالة و تحسن في قطاع الصحة و التعليم …وجهة نظر حرة خارجة عن نطاق الأحزاب.
حزب التجمع الوطني للاشرار،حزب ءاداري باءمتياز ءانتهت مدة صلاحيته انشأ لمنع وصول وحصول احزاب الكتلة على الاءغلبية،والاءن يستعمل التضييق على حزب البيليكي،بدون مساعدة المخزن له لن يحصل على مقعد واحد في البرلمان.
حزب يتناوب مع حزب التراكتور في القيام بنفس الاءدوار التي خلق من اجلها والتي خلقت من اجلها جميع الاءحزاب الادارية الاءخرى على غرار الحركة بتلوينتها المختلفة،والاءتحاد الدستوري والقاءمة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها،فمعدرة من باقي الاءحزاب الاءدارية الاءخرى التي لم اشير ءاليها بالاءسم لضيق الوقت.