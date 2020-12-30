"حزب الحُب" يتمسك بمغربية الصحراء والاتفاق الإسرائيلي والحق الفلسطيني

عقب التطوّرات السياسية والدبلوماسية الأخيرة بالبلاد، قالت اللجنة التحضيريّة الوطنية لحزب الحب العالمي إنّها تجدّد “الدعم المبدئيّ والوطني لمغربية الصحراء ولجهود الدولة المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وللحلّ السلمي على قاعدة الحكم الذاتي”، وتشكر “الدولة الأمريكية على الإعلان الرئاسي بسيادة المغرب على صحرائه”.
ويضيف الحزب إنّه من منطلق الحب والإيكولوجيا اللذين يستلهم منهما فلسفته السياسية، وباستحضارِ “مبادئه وقيمه الكونية الداعية إلى الحب والسّلم والعيش المشترك في ظل احترام الاختلاف ونبذ الكراهية والعنصرية والحقد والإرهاب”، فإنّه يدعم أيضا “استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل لما فيه مصلحة البلدين ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.
وفي بيان لجنته التحضيرية، قال الحزب إنّه يدعم “موقف الدولة المغربية الثابت للحق الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية”، ويرحّب بـ”عودة اليهود المغاربة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته الشاملة إلى جانب إخوتهم المغاربة”.
في هذا السياق، يقول عبد الكريم سفير، المنسق الوطني، إن “حزب الحب الذي ينهج فلسفة قول الحقيقة وتثمين ما هو إيجابي وتجويد النقائص لا يمكنه أن يخادع الرأي العام الوطني والدولي؛ فما قامت به الدولة تحت قيادة رئيس الدولة في ملف الصحراء لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به”.
ويزيد سفير في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “في نفس الوقت فنحن نصحّح الكثير من المغالطات التي ارتبطت بملف الصحراء والإعلان الرئاسي الأمريكي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل؛ لأنّ فالمغرب الذي تجمعه علاقات وطنية وتاريخية واجتماعية بيهوده في إسرائيل، قام بما يجب القيام به دون تفريط في ثوابته الوطنية من القضية الفلسطينية التي يترأس أمير المؤمنين لجنة القدس المنبثقة أصلا عن مبادرة المغفور له الملك الحسن الثاني، كما أن المغرب من أول الداعمين لبيت مال القدس والمقدسيين”.
ويضيف في هذا السياق: “فلا داعي للمزايدة على الموقف المغربي ملكا وشعبا في هذا الملف”.
ويتحدّث المصرّح عمّا أسماه بـ”الكثير من الغوغائية والشعبوية العاطفية واليسارية والإسلامية” التي “لم تدرك حجم التحول في العلاقات الاستراتيجية للمغرب ولا تزال تعزف على نغمة القومية العربية والإسلامية التي عفا عنها الزمن”.
ثمّ يسترسل قائلا: “هذه القوى صارت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في مواقفها الجامدة، وأن تفتح أعينها على المستقبل فيما يخص قضية الصحراء أو قضية فلسطين والموقف من دولة إسرائيل”، بعدما “جرت مياه كثيرة تحت الجسر، والعالم يتجه في زمن كورونا إلى ما بعد كورونا، وهي حرب فيها خاسرون ومنهزمون، والحمد لله أن المغرب في صف المنتصرين”.
ويرى سفير أنّ ليس في استئناف المغرب علاقاته الرسميّة الدبلوماسية مع إسرائيل “أي نوع من الانخراط في مسلسل التطبيع مع دولة يعترف المنتظم الدولي بوجودها”؛ بل “كل ما في الأمر أن المغرب أوقف بكل جرأة ومسؤولية وفقا للأعراف الدبلوماسية علاقاته مع إسرائيل-كما يمكن أن يقع هذا مع أي دولة- لكن بعدما تبين له إعادة استئنافها فقد استأنفها وَفقا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا؛ لأنّ المغرب دولة ذات سيادة راسخة في التاريخ والعلاقات الدبلوماسية ولا ينتظر أحدا كي يملي عليه ما يجب القيام به”.
وحول قضية الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، يذكر منسق حزب الحب العالمي أنّ المغرب “بشهادة المنتظم الدولي ليس قوة احتلال كما يدعي خصوم وحدتنا الترابية، بل بلد في أرضه ويعمل على تنميتها من خلال مشاريع عملاقة؛ منها ما رأى النور على امتداد ما يقارب نصف قرن، ومنها ما هو مبرمج للسنوات المقبلة، وهو مجهود لا يمكن إلا تثمينه”.
الحزب الحب اخر ما اخرجته كوت مينوت المخزانية صناعة الاحزاب او الدكاكين الانتخابية تجميل الصورة المخزن الديمقراطي امام المانحين الاروبيين ايضا دكاكين تستفيد من بزولة الدعم الحزبي في الموسم الانتخابات وكلني وكلك
اول مرة كنسمع بيه هدا هو الحزب الحقيقي هههه لي بغا الرومانسية انضم الى هدا الحزب عيش نهار تسمع اخبار
ما سمعت بهذا من قبل!!!!!!!!!! هل فعلا هناك حزب يسمى بحزب الحب لا حول ولا قوة الا بالله اصطياد أصوات الناخبين الشباب والشابات والعوانس والكسيات العاريات والمطلقات وباءعات الهوى كلهم لكم، لأن هذا الحزب أن كان موجودا موجه إلى الشباب والشابات المتشبثين بالحضارة الغربية العلمانية ،أسأل الله أن يلطف بنا ،القيامة على الأبواب لكن اقل من لمحة البصر.
اول مرة كنسمع هاد الاسم ف الحزب. الصراحة معجبنيش هاد الاسم من خلال الاسم بانلي معندوش كاريزما حزب مبنت هههه. و سمحوليا على هاد التعليق……
اتمنى أن يعمل هذا الحزب على مساعدة الفقراء بالفلوس شابات وشبان من أجل الزواج . وأن يتيح للشبان المغاربة المغرمين الحصول على غرفة في فندق دون اجبارية تقديم عقد الزواج .كما تفعل الفنادق مع السياح الغير مسلمين . حتى يتسنى له ان يكون حزب على مسمى .
السلام عليكم.هههه اول مرة اسمع عن هذا الحزب.متى أسس وكيف.غريبة الاسماء التي يلقبونها لاحزابهم.هكذا كل من هو محروم من العطف والحنان ينظم اليه لي يغدقوه حبا.على كل حال نثمن له خطواته هذه رغم أننا لم نتعرف عليه بعد هههه
كلام جميل وفِي الصميم ولي ما عجبوش الحال يشرب البحر الى قد عليه.
كون تعرف هاداك المخزن كنتي جزاءري او مغربي خاءن او هاداك المخززززززززن لي واقف ليك في الحلق راه كلمة تا يعرفوها غير المغاربة الاحرار ولي ضحاو على هاد البلاد بارواحهم ، كلمة المخزن بزاف عليك باش تفهمها لان خارج التاريخ، المخزن هو لي حاك ليكم النيف ديالكم وحارس على المواطن الحر في المغرب.
الله يعز المخزن ويطول عمره او موتو في غيضكم والى فديتو تعضو نيفكم حربش وريونا ما في ايديكم يا شعارات الزفت.
السلام عليكم.ناري كاين بعض المعلقين لا علاقة.واش جاب الكاسيات العاريات وصاحبلات الهوى إلى الموضوع.الموضع تحدت عن شيء والمعلق تحدت عن شيء اخر لتعرفوا أن كل اناء بما ينضج ومول الفز كايقفز
ربما نحن في آخر الزمان الله ألطف بنا.
ويضيف الحزب إنّه من منطلق الحب والإيكولوجيا اللذين يستلهم منهما فلسفته السياسية،…
قالك الحب والاكولوجيا، انا بغيت عادل امام يعلق
وا في الحقيقة اﻻحزاب لي كتسمى تاريخية ووطنية يعني متجدرة مقتناها نزيدو عليها حزب الحب .الطنز هدا لم نعد في حاجة الى مﻻهي ودكاكين سياسية وﻻحاجة لنا اصﻻ بالسياسة بغينى المعقول الخدمة الصحة حقنا في الثروات
هل يمكن لحزب في المغرب ان يغالط رأي مقدم مخزني، لا أظن ذلك، اذن أحزاب البزولة والمخزن من من منحدر إلى مصيبة
بغيت نقول للحزب نتوما بايننين كدعموا هاد القضية مالكم محنيين ماتحتاجوش باش تخبرونا باينا غي من السمية .حزب العشق تهوا بحالكم .حنا متيقينكم
ههههههه حزب الحب العالمي مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع قدوم السياح الجنسيين الإسرائيليين مع التمسك بالقضية الفلسطينية لعدم تخصار الخاطر للسياح الجنسيين المشارقة وكل في سبيل تحقيق دبلوماسية المحبة وهذه هي دبلوماسية المحبة ومابحالها محبة
حزب الحب هههه أول مرة نسمع به، ولكن ما تستغربوش إلى شفتو شي نهار “حزب القراصنة” حيت حتى هو كاين. المهم، أنا متافق مع هاد الحزب وكنظن غادي يزيد الساحة السياسية فبلادنا بالمزيد من التنوع والرقي.
سلام : هد حزب الحوب سميتو عيل الحب بلا اسم عاءيلي .راه الحب فيه انواع ومنه حب الاحزاب للكراسي .اونتما ياحزب الحب اشمن حب نتعكم
هذه هي أخر صيحة في الأحزاب في المغرب بعد حزب الحُب العالمي أعتقد يجب تأسيس حزب القرعة والكاس لأن هذه الفئة من المجتمع لا زالت مقموعة و تحتاج من يدافع عنها. حزب الباجدة يستهدفهم بكل شراسة عبر الزيادات المتتالية في أسعار الخمور.
يا للكارثة التي حلت بنا في آخر الزمان ويبقى لنا أن نتساءل من نحن؟وإلى أين ذاهبون؟ وما موقعنا من الاعراب؟يا للهول ما سمعت وما كنت أظن أنني اسمع بهذا الحزب!!!!!!!!! وهل نحن في حاجة إلى المزيد من الاحزاب؟ هناك فقط سبيلين لا ثالث لهما طريق الخير وطريق الشر يا ترى لاحظت أن الاسم انجليزي وعالمي ككوفيد ١٩ ،استيقظوا من سباتكم هذا حزب في منتهى الخيال ،ما مبادئه؟وما اهدافه؟ والله عجز اللسان عن التعبير والعقل عن التفكير .رحم الله المغفور له الحسن الثاني عندما قال:”أفضل أن يبقى شعبي “قديم” ولا أن يفقد هويته الدينية والأخلاقية ،تحت مسمى الحداثة والتحرر ومواكبة العصر” على ما يبدو سلبت منا إرادتنا وهويتنا.اللهم اني اتبرا من سماع هذا الحزب براءة الذءب من دم سيدنا يوسف عليه السلام. يا الله يا ودود يا ذا العرش العظيم أن بريء من هذا الحزب.
لست من هاد الحزب، والكنيسة فخور بوجوده على الساحة السياسيا المغربية.
حزب الحب لا يعني كما يفهم البعض حزب العلاقة الجنسية أو كل ما هو يطيح بالمبادئ والعادات المغربية وإنما هو حزب الاخوة والاحترام والعيش الكريم لي احترام الحرية الفردية والسعادة لأفراد المجتمعوالدمقراطية الحقيقية والثقافة للجميع ووو
عيب و عار عليك ان تتكلم عن المطلقات و ايضا بنات لم يكتب لهم رزق في الزواج بهده الطريقة السلبية الشئ الذي يدل على نقصان عقلكم . مند متى كان الزواج امر مهم . انا شخصيا اعتبره شر لا بد للبعض منه. و ليس الكل. هناك عوانس و مطلقات أشرف من الشرف. ليست القيمة بالزواج و انما بالاخلاق يا صاحب المعارف….
القلب هو كل شيء والحب هو أساس ومنبع كل شيء
قال رسول الله : أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
وقال صلى الله عليه وسلم :لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
من فضلكم هل هذا الحزب له مقر في مراكش؟
ما هو برنامجكم؟
شكرا
اهلا بك حزبا جديدا ومغايرا للمالوف
نتمنى لكم التوفيق والنجاح
اضم صوتي الى صوتكم المناداة بالمساواة والحب والسلام للجميع
الصحراء صحراءنا والملك ملكنا والله ربنا ورسول الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد نبينا ورسولتا وعلى نهجه نسير وبه نستنير
فينا يخص ربط العلاقات مع اسرائيل او على الاصح استانافها فلا بأس ولا حرج “وا ن جنحوا للسلم فاجنح لها”
لما ذا لا نربط روابط التعاون والثقة المتبادلة فلربما ان الإسرائيليين أيضا اعياهم منطق الصدام والصراع فارادوا ان يجربوا سياسة اليد الممدودة
نحن نقبل على هذه العلاقات من هاذا المنطلق ولن ننسى القضية الفلسطينية بل الآن ستكون الظروف احسن للدفاع عنها حتى يتوصل الجميع الى الحل الذي يرضي جميع الأطراف ان شاء الله
ههه ضروك نسمعو حزب الزواج تاهو
لايمكن أن يكون شيء اسمه حزب الحب إلا في أفلام و مسرحيات الفكاهة و الكوميديا و الضحك. أمريكا اعضم دولة في العالم بها الجمهوريين البيض الارتدوكس و الديمقراطيين . 2 أحزاب يمثلون جميع الأطراف و الأعراف و الأنواع.
الجهل الذي يعيشه المغاربة عندما يسمعون الحب يتجه خيالهم تحت الحزام … ما قاله هذا الحزب عين العقل
تسيس المشاعر جريمة.. سيشهد التاريخ أن هذا الحزب سيكون أقبح وأسوأ حزب في التاريخ.. والكارثة أنه سيس أنبل عاطفة وهي الحب… تبا لكم يا متسولي السياسة..
إذا كان حزبا عالميا ، فعليه ذكر الدول التي يوجد بها من غير المغرب ، حتى يضمن وجوده دون لف او دوران وان الحب ليس هو ما يبقى للمغاربة قبل ان يحصلوا على الاساسيات المعيشية والحياتية..فهل الحب الممنوع لا يوجد إلا في المغرب وحده ؟!.
تيبان ليا واقيلا كان عليهم يسميو الحزب حزب الكراهية حنت الحب محال ياكل ليهم مع هاد المغاربة
انا احب ان اسس حزب السعادة ما رايكم؟ انا لا املك اموال و لا اصدقاء لاكن ربما ياتي ذالك صدفة.
لا تستغربوا هده فقط من البشاءر الاولى للتطبيع مع الصهاينة و ما سياتي في القادم من الايام سيكون صادما اكثر