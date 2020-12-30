حزب "الديمقراطيين الجدد" يؤسس كتابة بالرحامنة

جرى على مستوى مدينة ابن جرير، عاصمة إقليم الرحامنة، تأسيس الكتابة الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد، التي جاءت لتعزز المشهد الحزبي بهذا الإقليم.

وأقدم مجموعة من شباب وأطر الإقليم على تأسيس حزب “البصمة” الذي يقوده الأستاذ الجامعي محمد ضريف، وذلك قبيل أشهر من موعد الاستحقاقات الانتخابية.

ويأمل حزب “الديمقراطيين الجدد” بالرحامنة في المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وولوج تدبير الشأن المحلي بابن جرير وباقي جماعات إقليم الرحامنة، وإعطاء صورة جديدة عن العمل السياسي.

ويؤكد أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب أن ولوجهم الساحة السياسية يأتي بغرض تقديم صورة أخرى عن العمل السياسي البعيد عن النمط التقليدي الذي دأبت عليه المنطقة.

وبحسب “الديمقراطيين الجدد”، فإن انخراطهم كشباب وأطر في المشهد الحزبي بالرحامنة، يأتي في ظل العزوف الذي تشهده الساحة السياسية من لدن الشباب، لا سيما أمام فشل التجارب الحالية في التدبير المحلي.

وقد تم خلال الجمع العام التأسيسي الذي عقد بفضاء الأسرة بمركز مدينة ابن جرير، انتخاب رشيد الفارق كاتبا إقليميا لتنسيقية حزب الديمقراطيين الجدد بالرحامنة، فيما شغل يوسف صبري منصب نائب الكاتب الإقليمي، بينما انتخب كل من محمد حركيك مقررا وهشام العبروقي أمينا للمال.