حزب "الزيتونة" يهيكل الشبيبة الإقليمية بسطات‎

أشرف سعيد عبد القادر الفكيكي، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مساء الأحد بسطات، على أشغال المؤتمر الأول لشبيبة الحزب بعاصمة الشاوية، تحت شعار “الشباب نداء الحاضر ورهان االمستقبل”، حيث أسفرت العملية الانتخابية عن انتخاب هند عزري كاتبة عامة للشبيبة، إلى جانب 18 شابا منهم 9 نسوة في إطار التمثيلية النسوية.

المؤتمر الإقليمي الأول لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي احتضنه أحد المركبات السياحية بمدينة سطات، عرف تدخلات كل من إدريس عزري، الأمين العام الإقليمي للحزب، وعبد الكريم التيال، الأمين المحلي للحزب بسطات، واللذين أكدا على أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي من داخل المؤسسات، قصد النضال لتغيير الواقع بالإقليم، مع حسن الاختيار للقطع مع الوجوه القديمة، مؤكدا تسجيل نقص تنموي في مستويات عدة بالإقليم.

واستحضر سعيد عبد القادر الفكيكي، في تصريح لهسبريس على هامش المؤتمر الشبابي الإقليمي بسطات، علاقته القديمة بالمدينة، بحكم اهتماماته بعاصمة الشاوية، موضحا أن حضوره “تزكية لفكرة الشباب والتوسع التنظيمي للحزب”.

وطالب الفكيكي الشباب، الذين وضع فيهم المؤتمر الثقة، بأن يتحلوا بالنفس الطويل، مع تفادي الوعود التي لا يمكن تنفيذها، مؤكّدا على تقديم الوعود القابلة للإنجاز، والحضور والتواصل الدائمين مع المواطنين، “عكس ما يقوم به بعض المنتخبين اليوم، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو البرلمان”.

وعبر عضو الأمانة العامة لحزب “الزيتونة” عن متمنياته بأن يتخذ الشباب الجدد اليوم العبرة من خطاب ملك البلاد محمد السادس، الذي يعود إلى سنتين والذي تحدث فيه عاهل المملكة عن القضايا الحزبية، فضلا عن أخذ ذلك الخطاب ورقة طريق ومرور.