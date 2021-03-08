حزب العدالة والتنمية لن يقاطع الانتخابات

استبعد مصدر من قيادة حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أزمة ما يعرف بالقاسم الانتخابي التي يتهم فيها الحزب التنظيمات السياسية الأخرى بالتواطؤ لتحجيم عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة.
وقال مصدر مطلع لهسبريس تعليقا على إمكانية المقاطعة بعد اجتماع الأمانة العامة للحزب أمس الأحد، إن “المقاطعة غير واردة”، مضيفا أنه “لم يتم طرحها كخيار من طرف أي من قيادات الحزب أعضاء الأمانة العامة”.
ووصف الأمين العام لحزب “المصباح” التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية حول القاسم الانتخابي، بكونها تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي، موردا أن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي ويواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لها.
الشعب هو الذي سيقاطع حزب المنافقين.
خبر حزين لو قاطع البيجيدي الانتخابات من سوف يرفع ثمن المواد الاساسية من سيعطي وعود كاذبة من سوف يكذب علينا بأطيب الاحاديت من سوف نأتمنه على مستقبلنا و يضيعه خنوعا للمخزن و تماسيحه من سيستعمل الدين لجر الاذان …. من سيغير الزوجات و يضيف اخرى و يلهث وراء الرواتب ولن يكون بيليكي ولا ديبخشي من سيدمر كل مكتسبات الشغيلة و سيعوض الامان الوظيفي بالتعاقد و بمستقبل غير مضمون بعد ان ظمن راتبا و تقاعدا سمينا من سيدمر نفسية المواطنين بقرارت عشوائية في اخر اللحظات و يضيف ساعة ليساعد في رفع دخل المجرمين الليليين ومن سيحرر المحروقات ليغني الغني اكثر و يهمش الوظيفة العمومية في بلد يسيطر عليه العصابات …. السياسية و العائلية ما تخلوناش راه غانموتو بلا بيكم
يجب عليكم ان تستحيوا من انفسكم . اليوم لن يصوتوا عليكم المغاربة لانكم لستم نزهاء لقد دمرتم مغربنا الحبيب وااحساب عند الله
لم يعد يهمنا هدا الخبر لقد سئمنا منه مللنا من هدا الكلام مساكين سيفقدون عملهم وسيبقون مشردين . الله اكون فعوانهم
إن شاء الله سيقول الشعب كلمته و سيقاطع الشرفاء الانتهابات المهزلة … نريد فقط ملكية حاكمة تحاسب أمام الشعب أما كثرة الريع و نهب الثروات طلع لينا فالراس و يجب ان تتغير الأمور
زمن الأحزاب و الريع انتهى حان وقت العمل و تقاسم الخيرات بالعدل و فقط و ما دونه إعلان لثورة الجياع قريبا
را المواطن والمغاربة والشعب بجميع اصنافة هو لي غادي يقاعكم