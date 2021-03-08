حزب العدالة والتنمية لن يقاطع الانتخابات

استبعد مصدر من قيادة حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أزمة ما يعرف بالقاسم الانتخابي التي يتهم فيها الحزب التنظيمات السياسية الأخرى بالتواطؤ لتحجيم عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر مطلع لهسبريس تعليقا على إمكانية المقاطعة بعد اجتماع الأمانة العامة للحزب أمس الأحد، إن “المقاطعة غير واردة”، مضيفا أنه “لم يتم طرحها كخيار من طرف أي من قيادات الحزب أعضاء الأمانة العامة”.

ووصف الأمين العام لحزب “المصباح” التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية حول القاسم الانتخابي، بكونها تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي، موردا أن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي ويواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لها.