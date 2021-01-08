"حزب الوردة" يفوز بالانتخابات الجزئية لدائرة الرشيدية

فاز حميد نوغو، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة الرشيدية، بمقعد في مجلس النواب، في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 10756 صوتا، متقدما على عمر أوجيل، مرشح التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 10729 صوتا؛ فيما جاء عبد الله صغيري، مرشح حزب العدالة والتنمية، في المرتبة الثالثة بـ9201 صوت.

وعرفت جزئيات دائرة الرشيدية، الذي أجريت أمس الخميس بإقليم الرشيدية، منافسة قوية سبعة أحزاب سياسية هي: التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية”.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 بـ26252 صوتا أي بما يعادل 26.56 في المائة من مجموع الأصوات؛ فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 9251 صوتا، أي بنسبة 9.36 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 7233 صوتا، أي بنسبة 7.32 في المائة.