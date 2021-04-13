حزب ماكرون: ندعم مغربية الصحراء .. والبوليساريو خارج السياق

انتقدت جبهة البوليساريو الانفصالية قرار الحزب الحاكم الفرنسي افتتاح فرع له في مدينة الداخلة المغربية، داعية حزب إيمانويل ماكرون إلى التراجع عن هذه الخطوة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
واعتبرت جبهة البوليساريو، في مراسلة إلى الأمين العام لحزب “الجمهورية إلى الأمام”، أنه “من غير المقبول أن يِسجل ضد الحركة، التي أتت بالرئيس ماكرون إلى السلطة، وتتمتع بأغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية، إنكار للقانون الدولي، وبالتالي جعل شرعية الجمهورية الفرنسية على المحك بسبب خيانة التزاماتها الدولية”، بتعبيرها.
وقال مُحاوِر “La République En Marche” في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، المغربي جواد بوسكوران: “كمحاور لحزب الجمهورية إلى الأمام ليس لدي رأي في التصريحات الصادرة باسم البوليساريو. لكن شخصياً أجد ردودها خارج السياق”.
وأكد جواد بوسكوران، الذي يعد بمثابة الناطق الرسمي باسم التنظيم السياسي الفرنسي بالمنطقة، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إنشاء فرعين جديدة لحزب ماكرون في كل من الداخلة وأكادير يأتي في سياق إستراتيجية إعادة الهيكلة والتواصل لـ”الجمهورية إلى الأمام”، مشيرا إلى أن “الحزب يتفاعل مع جميع الأعضاء الذين يرغبون في حمل صوت الحركة أينما كانوا”، وزاد: “لدينا الآن ما يقرب من 27 لجنة في 16 دولة مع أكثر من 4000 عضو”.
وأوضح المسؤول ذاته أن “مدينة الداخلة شهدت دينامية في الأشهر الأخيرة، حيث إن المزيد والمزيد من الفرنسيين يستقرون بها”، مضيفا: “هناك بالفعل حضور فرنسي، وتوجد اليوم بالمدينة مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية، وأيضا فرع لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية”.
وأشار المتحدث باسم الحركة في المنطقة إلى إنشاء خط طيران مباشر بين باريس والداخلة، وهو ما اعتبره دليلا واضحا على “زيادة الحماس من جانب الفرنسيين تجاه المنطقة، لذلك بدا أنه من المناسب الاستجابة لطلب أعضاء حركة في الداخلة”.
وفي جوابه عن سؤال هسبريس حول الدعم الذي يمكن أن يقدمه فرع الداخلة على مستوى السياسي لدفع فرنسا لافتتاح قنصلية لها بالصحراء المغربية، شدد جواد بوسكوران على أنه ليس من اختصاصاته الحديث في الشؤون الدبلوماسية باسم الحركة، لكنه اعتبر أن هذا السؤال “مهم ومشروع من الجانب المغربي”.
وأضاف المصدر ذاته: “أنا مثل العديد من الشخصيات السياسية الأخرى في حزب ‘الجمهورية إلى الأمام’ من قبيل (دي روجي، جريفو، فيردييه جوكلاس، لعبيد …) أريد أن تعترف فرنسا بشكل كامل بسيادة المغرب على كامل أراضيه”.
ولفت المتحدث الانتباه أيضا إلى أن حضور La République En Marche ليس بالأمر الجديد، إذ يعود تاريخ اللجنة الأولى إلى عام 2016 عندما تم إنشاء فرع في الدار البيضاء، ليبلغ اليوم العدد الإجمالي 8 لجان على صعيد التراب المغربي.
وكان حزب الأغلبية في فرنسا أعلن إنشاء فرعين له في الداخلة وأكادير، وذلك في بيان رسمي من قبل ماري كريستين فيردير جوكلاس، النائبة البرلمانية عن تارن لاريم، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية المتحدثة باسم فريق حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية، وجواد بوسكوران، محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا.
الصحراء مغربية شاء من شاء وابى من ابى
ابارك من هذا المنبر لجميع المغاربة ولكافة المسلمين رمضان واسال الله ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار
جارة السوء تلعب في الوقت الضائع.. الحكم على وشك إطلاق صفارة النهاية .. وهي منهزمة بستة لصفر.. من المستحيل تسجيل سبعة أهداف خلال ثوان قليلة قبل النهاية!!!
الكراغلة وصنيعتهم يتلقون الصفعات تلو الصفعات من القوى الوازنة في العالم ولا زالوا ( ما بغاو يحشمو.) .
سياسة المملكة ناجحةولا مجال للحاقدين معنا
Juste pour ça je voterai république en Marche, mes enfants aussi. Les marocains de France doivent faire pareil
فرنسا من سلحت المغرب في 1975 عندما اعتبرت الكثير من الدول المغرب غازيا،فرنسا دعمت ولازالت المغرب في مجلس الأمن والأمم المتحدة رغم غدر بعض الهروي وشنهم حملة لمقاطعة بضائع لشركات فرنسية تصنع في المغرب وتشغل المغاربة،تحية ل 3 مليون مغربي بفرنسا
انه العد العكسي لا نقراض الكيان الوهمي ، والمغاربة المغررين بهم سيعودون معززين مكرمين من طرف المغرب الوطن الغفور.
ما أتمناه من كل قلبي هو أن تفتتح جمهورية القبائل قنصلية لها في الداخلة أو العيون، وسفارة في العاصمة الرباط. كل التحية لإخواننا القبايليين، وأقول لهم مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب الأمازيغي العربي المسلم الإنساني
البوليزاريو رغم انهم فقدوا البندير مازالوا يبحتون عن الة اخرى لضبط إيقاعهم بعد أن ضيعوا النوتة بسبب الضربات التي تلقوها الواحدة تلو الأخرى فلقد أصبحوا كالغراب الدي اراد ان يقلد الحمام في مشيته فلا هو اتقنها ولا هو استرجع مشيته فلقد أعلنوا الحرب وما استطاعوا مجارات الآلة الحربية المغربية ولا هم عادوا إلى المفاوضات السلمية مع المملكة المغربية لأن المغرب لن يفاوضهم لأنهم قطاع طرق ومجرمون
مفهمت والو فهاد ناس واش مبغاوش يعيقو كيخسرو فلوسهم علا لوهم ..
هذا مجرد غزل ؟ او مثل ما نقدم لطفل لعبة سهلة للتكسير. ماكرون يذهب مع الانتخابات . كان على فرنسا ان تفتح القنصلية اما وجه للمغرب ووجه للجزائر فلا يجب ان بقبل مثل هذه السياسة المنفعية.
المغرب اليوم في غنى عن نفاق اوربا… فاما معنا او تلزم الحياد. فان تخرج دولة من حجم فرنسا اليوم ليعلن عن قرار حزبها الحاكم بفتح مقر له بالصحراء المغربية؛ يبقى موقفها ضعيف وغير كاف ان هي لم تتخذ قرارا صريحا وشجاعا لدعمنا في تثبيت حقنا في وحدتنا الترابية عن طريق الاعتراف الكامل والشجاع والصريح بمغربية الصحراء والعمل على فتح قنصلية لها بالاقاليم الجنوبية على غرار الولايات المتحدة الامريكية وباقي الدول التي اتخذت نفس الاجراء ..اما وان تبقى فرنسا ماسكة العصا من الوسط وتتخفى وراء اصبعها فهذا اسلوب قد يصبح مرفوضا من دولة المغرب والمغاربة ويكون قد فات الاوان…
الحل الوحيد تقرير المصير للشعب الصحراوي .
اقول للمسؤولين الفرنسيين ان يسكتوا افواه الدولة الجزائرية ودميتها الكيان الوهمي للخروج بالارشيف التي يتبث سيادة المغرب الكاملة على اقاليمه الجنوبية والصحراء الشرقية التي اغتصبت من المملكة كما ادعوا فرنسا الاعتراف بكامل السيادة المغربية على مناطقنا الجنوبية كما فعلت الولايات المتحدة. اما بخصوص فتح القنصلية فممكن ان لا تتحقق لان فرنسا عضو في الاتحاد الاوروبي الذي ياخذ القرارت الدولية نيابة عن اعضاءه واذا فعلت ذالك فستكون ضربة قاسية للاعداء.
شكرا الجزائر على مشكل الكركرات ، حسناته تظهر كل يوم ، سيطرة على الكركرات و ما تبقى من المحيط ، بدأ عملية توسيع الجدار و انهاء اسطورة الاراضي المحررة و الصاق الجدار بالحدود مع موريتانيا بعد ان تمت العملية مع الجزائر ، بدأت الدول ترى ان البوليساريو مجرد دمية دعائية ببروبغندا و بلاغات يومية مضحكة ، حتى اتباع البوليساريو لا يقرؤونها لانها كاذبة و مملة ، قطاع المحبس حسبهم يهدم كل يوم و يبنى بالليل و يهدم غدا ، بدأت حكلة وعي ان المشكل هي الجزائر ، امريكا فرنسا و اغلب الدول ، سننتظر قرار مهم من فرنسا شبيه بامريكا قد تتبعه دول اوربية لا تريد اضاعة كعكة الصحراء من استثمارات ، و لندع المانيا تقوم بالبيزنيس مع كبرنات فرنسا ، يشربوها المرار ،
والله سيأتي يوم يطلب فيه هؤلاء المرتزقة الحكم الذاتي كما اقترح المغرب ولن يجدوه!!
اشكر الدبلوماسية المغربية على كل هذه الإنجازات.
سبحان الله الحق يعلو و لا يعلى عليه. المغاربة يعرفون بأن الأقاليم الجنوبية جزء من الوطن و لن يسمحوا لأحد بأن يأخذ من صحرائنا َ ولو حبة رمل. في حين أن المواطن الجزائري لا يهتم بهذا الموضوع ذلك أن الدولة الوهمية من إحداث العسكر فقط ولا دخل فيه للمواطن الجزائري. عاش المغرب قويا شامخا بالرغم من كيد الأعداء الذين على دراية بقرب نهاية ألعوبتهم المفضوحة.
الصحراء مغربية بهم او بدونهم، لا نحتاج للفرنسيين اعداء الإسلام لقول ان الصحراء مغربية
الضربة الموجعة للإرهابيين وقطاع الطرق.
لم يعد لديكم أي ملجأ منذ الآن أنتم وصنيعكم عسكر الجزائر ونظامه المتآكل و الذي يتهاوى يوما بعد يوم.
وكملوا على خيركم وافتحوا قنصلية في العيون او الداخلة باش تمسحوا شي شوية من الماضي الاستعماري ديالكم….
انتقدت جبهة البولزاريو جميع التطورات اللتي وصلت اليها اقاليمنا الجنوبية وكلها اجابية،اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، المغرب درس اولاد الصحراويين في الجامعات المغربية لتنويرهم واستثمارهم في اقاليمنا الجنوبية الا الجزاءر درست اولاد البولزاريوا طمعا في ارضهم.
لا اثق في كلامه مطلقا،
قال انه اتى ليجمع الفرنسيين لا ان يفرقهم، وانتخبناه لاننا ظننا انه لن يلعب اللعبة القذرة و يحاول تعليق كل مشاكل فرنسا على شماعة الاسلام، فامسى اسوء من لوبين
موعدنا 2022
أصبح ما يسمون بالبوليساريو هم وصانعتهم وحاضنتهم خارج السياق والتاريخ والجغرافيا… أصبحوا يترنحون لا هم قادرون سياسيا ولا عسكريا وكبيرتهم التي علمتهم السحر أصلا غارقة في مستنقع عميق وضحل… باختصار: Game Over
حاجة مزيانة ولكن عمرها ماغادي ترقى لقنصلية رسمية لفرنسا فالداخلة او العيون.
للي بغيت نقول ديما. أن حتى حل الحكم الذاتي راه ولا كيشكل خطر على الأمن فالمغرب.. حيت مايمكنش نتخايلو أن البوليساريو ياخذ السلطة التسييرية فالصحرا تحت السيادة المغربية من غير ماتكون عندو اجندة جزائرية غادي يطبقها.. والجزائر شحال كتبغينا مؤخرا.
الى ان الحكم الذاتي بانتخابات محلية مزال احسن.
وحالفين على بوهم حتى نصيفتوهم الدق تم
الى الامام لا تتراجع ،ما كاين غير الدق وزيد القدام العصا والزرواطة للرعاوي واللي قال أح نزيدو ليه حتى الشبع والإشباع ، الخير كاين وموجود، وعاش المغرب سيدا حر وابيا فوق الأرض وفوق السحاب وعاشت فرنسا الجميلة والموت للكفار ولكل من كفر بنا وبقدراتنا واراد ان يتجاوزنا،
لا يهمنا حزب بل نريد قرار من الدولة الفرنسية عوض إستعمال الخبث الفرنسي الدي لا حدود له.
أنا ضد فتح مكتب لهم في الأقاليم الجنوبية لأن هدفهم التجسس و مراقبة ما يجري هناك.
من دولته لا تعترف بخريطة المغرب كاملة يجب منعه من زيارة الأقاليم الجنوبية و إلزام الفنادق بعدم قبول من دولته لا تعترف بخريطة المغرب الكاملة. و السلام.
الصرامة مع كل دولة و إنتهى زمن الخبث. أمريكا زمتت فرنسا
بوليزريو خارج السياق و خارج التغطية و تعيش على أوهام أيام القدافي عندما كان يسلحها و لا تعلم بأن ما لديها من سلاح ما هو إلا خردة في هدا العصر
غريب أمر شرذمة من المرتزقة التي أصبحت بين عشية وضحاها بدعم من عصابة عسكرية تجثم على صدر شعب مغلوب على أمره أن تساوم مواقف دول ديمقراطية.
كل المنتظم الدولي يدعم اليوم مغربية الصحراء وليس فقط فرنسا او امريكا ، يكفي ان الحزاءر وعصابتها من مرتزقة البوليزاريو في عزلة دولية اليوم،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حزب الجمهورية الفونسية إلى الأمام تدعم المغرب إلى الأمام هذا هو المنطق ومن لم يعجبه الأمر فليرجع إلى الوراء حتى يعرف كل واحد قيمته ومكانته انتم يابوليزبال لن تفهموا بعد انكم مسيرون من طرف جهات تستغلكم وتستغني على ضهوركم يا اكباش لن ولم تفهموا السياسة مادمتم تعاندون دولة لها سيادة وملك محنك (الدق تم وراية فرفرات في الكركرات) (الدق وسكات والصحراء عمرات بالسفارات) وفهم االكلاخ
عاشت الجزائر وعاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة الكفاح تم الكفاح حتى النصر.
على مرتزقة البوليساريو ان تعي جيدا انها ليست دولة دات سيادة فليس كل من حمل خرقة بالوان معينة سيما اذا تعلق الأمر بكيان سرق الوان علم فلسطين بكل وقاحة يمكن اعتباره دولة والا لصار العالم بآلاف الدول … هي مجرد حركة انفصالية وبالتالي عليها ان تخجل من التدخل في سيادة الدول الداخلية والخارجية…دول معترف بها امميا ولها تاريخ عريق…. الا يجدر بنا نحن كدولة عريقة ان نقطع علاقاتنا دبلوماسية مع جارة السوء صانعة هذا الكيان الوهمي؟
هل الحكومة تمنع الصلاة في المساجد و تمنع فتح الجوامع من اجل ارضاء حزب ماكرون و لوبيات فرنسا؟
هذا غير كاف . نريد من فرنسا موقفا شجاعا و صريح من مغربية الصحراء . لكن هذا لن يحدث لأن مصالح فرنسا في الجزائر أكبر من مصالحها في المغرب . و بالتالي هاد النغمة ديال المنافقين ( بين بين ) ستطول . فرنسا عدوة للإسلام والمسلمين . بلاد النفاق
الان نستطيع القول باي باي كوشمار البوليزاريو .
يعني بالواضح المفهوم أن حل مشكل الصحراء هو بيد الدول الاجنبية أم بيد البوليساريو والمغرب ؟،،لو كان الحل بالاعتراف لكان المشكل قد تم حل من سنوات وهناك اكثر من ٨٥ دولة تعترف رسميا بالجمهورية العربية الصحراوية وهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي،ولها تمثيل في الجمعية العامة للامم المتحدة وكذا في فروع تابعةلها بما فيه حقوق الانسان ،،لكن كل ما في الامر ان المغرب يحاول كسب المزيد من الوقت ولكن هذا قد انكشف للعيان عندما اكدت الجزائر بان القضية لن تسقط بالتقادم مهما تماطل المغرب في قبول الجلوس الى مائدة التفاوض ،،والا المسألة سوف تسير نحو الاسوأ لان ٱخر شيئ يمكن القيام به هو تسليح البوليساريو باسلحة حديثة وعندها سوف نجد المغرب يجري وراء وقف اطلاق النار واللجوء الى التفاوض ،هذا شيئ مؤكد وهو الذي سيقع قبل نهاية هذه السنة لان الجزائر وهي الاقوى في المنطقة لن تسمح ابدا بان تلعب فرنسا بمصير شعب محتلة ارضه لتحقيق هيمنتها على افريقيا ،،زمن الهيمنة قد ولى وهناك ظهرت اصوات جديدة تطالب فرنسا بالتخلي عن سياسة الابتزاز وهذه. الاصوات من داخل اوروبا نفسها وبالضبط من ايطاليا والمانيا وبريطانيا
إلى أولئك اللذي لا زال يراودهم الشك أو التردد حول مصير ملف الصحراء المغربية، اقتربت ساعة ركوب قطار الخير والمستقبل المضمون قبل فوات الأوان، مآل الملف بدأ يتضح ولن ينفعكم الندم أو وعود الجارة المغيارة.
في إطار الفتوحات الديبلوماسية البوريطانية،حصلنا على اعتراف الحبر،الكامير والخريطة المبتورة والتهكمية!حبر و كاميرا ترامب المنهزم، توقيع سفيره المنصرف والمنصر،؛ والكعكة التهنيئية التهكمية المبتورة خرائطيا،قطع لينا جطنا أ لاحو لينا، الكاملة تْفَرْنِيسِيَّا، من التفرنيس وليس الفرنسية!ربما أصل الكلمة الشعبية من الضحكة والاتسامة الفرنسية الصفراء الملغومة!الابتسامة مستويات في الثقافة الفرنسية؛ وكذلك عندنا!في فرنسا هي مسألة عواطف و”شعورات”،أعني مشاعر؛عندنا هي مسألة ألوان و تلون حربائي!في درس التاريخ، كنا نسمع بالرواج الثلاثي والعدوان الثلاثي وشعار الأحصنة الثلاثة!الآن جاءنا الإعلان الثلاثي والتطبيع الثلاثي؛ بعمق وبعد ثلاثي وربما رباعي وخماسي قريبا!رياح التطبيع العاتية هزت و تهز أوتاد الخيام الزجاجية والشراويطية في الشمال والجنوب،الشرق والغرب!شراويط خفيفة وشفافة مخترقة بالدرونات والكاميرات العابرة للقارات والجدران!كاميرات فوق وتحت شروايطية وجِدارية!الأحزاب تظهر وتختفي مثل أحزاب شيراك ر.ب.ر و حزب ساركو أو.م.ب و الجمهوريين!حتى ساركو لم يثبت على حزب!فكيف لحزب ماكرون أن يثبت على اعترافه؟
الأحزاب تظهر وتختفي مثل أحزاب شيراك ر.ب.ر و حزب ساركو أو.م.ب و الجمهوريين!حتى ساركو لم يثبت على حزب!فكيف لحزب ماكرون أن يثبت على اعترافه!غذا قد يحل حزبه؛وسيقول لنا ماكرون تبعو الحزب والريح!هل فرنسا الدولة حشمانة لكي لا تعترف؟ فرنسا معروفة بالتحرر من الحشمة زعما!هل تتعامل الدولة و وزارة الخارجية مع الدول أم مع الأحزاب؟الدول تتعامل مع الدول و ليس مع الأحزاب والجمعيات؟ هل دولتنا قاصرة يراها الحلفاء لحلالف في مرتبة ما تحت الدولة؟لماذا نضع أنفسنا دائما في مرتبة ما تحت الدولة بالرطوبية و”الرُّهُوفَة” الديبلوماسية و بفرقشة،تقريع،تعرية و تفرقيش الشعب؟التطبيع الثلاثي هو الاعتراف الحبري،السفارة الكاملة في العمارة و تطبيع تقرير المصير!القنصليونية،العنصريونية، الحزبونية؛ و الميكروـــ ماكرونيونية!اليونيات أصبحت في حالة تركز تطبيعيوني شديد!حمى جائحة التطبيع المَجَّانْيوني!
العصابة العسكرية تعرف بالضبظ انها خسرت معركتها من جميع النواحي ضربة تلو الاخرى وهي تحفر قبرها بأيديها لان عقلية القبائلية والعسكرية لا يلتقيان وهم يضمون الاتنين معا.
المافية تريد الان تعقيل الطريق بجميع اوراقها الاخيرة لغسل وجهها وتخرج ولو بعضة في الميت يعني تريد ورقة ضغط مع المغرب وهي استغنى عن الصحراء الشرقية واستغنى عن الغربية .
والو ولو تلقات السماء مع الارض المغرب عليه ان لا يتنازل على اي حق من حقه لان التاريخ والوتاءق لا تكذب وسوف تركع العصابة شاءت ان لا لان اللعب مع الكبار نتيجته تهراس النيف والمحاكم الدولية في ما فعلو منذ ستين سنة في شعبهم ودوّل الحوار. ارهابيين بمعنى الكلمة.