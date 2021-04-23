حزب مايسة: الحماية الاجتماعية

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تعليقات الزوار11
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ديما النقد، وبين النقد والنقد نقد، النقد والانتقاد صارت لازمة لنا في كل شيء. بغينا مشاريع برامج عمل.
والله لم أشاهد الفيديو ولم أستمع إليه ولو ثانية واحدة ، سبق لي وأن علقت في الفيديو ديال عاد ختنا مايسة وأعود وأكرر :
للذين لا يعرفون مايسة فهي مثل الحرباء تتغير مع محيطها ، استغلت حراك الريف لتكسب شعبية لا نظير لها ، لكن مع الوقت تبين أنها يد المخزن مثلها مثل الهيني وأمثالهم ، يعني المخزن او الحكام عندما يرى أحدهم ضده أي معارضي المخزن فهذا الاخير بماله وثروته يشتري الأقلام ويشتري كل من يحاول انتقاده ، والدليل هو أن الذين يدافعون عن الشعب بكل مصداقية وبدون نفاق هم في السجون وخارج البلاد وهناك بعض داخل البلاد لكن معدودي الاصابع ، إذن يا مايسة من فضلك لا تعتبرين متابعيك أغبياء فأنت حرباء من درجة 4k ، هناك من يستغل الدين للوصول لمراده وهناك من يستغل السياسة أو الرياضة أو الاحتجاجات الشعبية وزيد وزيد المهم الكل يستغل الشعب للوصول لأحضان المخزن ، لكن الشعب سيقول كلمته فلقد مللنا من سياسة الحكام وأزلامه ، انشروا من فضلكم وشكرا
سلام ختي مايسة الله يحفظك بغيت نسولك على نسبة لي نقصين في تحفيظ وتسجيل سكان الاقتصادي واش زادوا فالمدة اولا شهر 6 هوا لاخر
ديرو ألف حزب ولا كل مواطن ديروليه حزب وتهناو رآه مبقتش في عدد الأحزاب وتعددها بقات فبنادم يبزق على صدرو ويرجع للمعقول
سيدة بالف سياسي..
تحية لهذه السيدة على وعيها العميق وخطابها البسيط البعيد عن لغة الخشب التي عودتنا عليها كاىناتنا السياسية واغتنت بالمتاجرة في متاعب الشعب..نافذة مايسة من خلال هسبريس اطلالة رائعة من مثقفة متنورة وقاهرة لخفافيش السياسة ..
شكرا هسبريس ..برافو مايسة مازلت في القمة رغم كيد الكائدين..
هذا مبادرة جميلة من صاحب الجلالة الله انصرو أو فكرة شابة منك الأخت مايسة كنتمناو أن يتم تنزيلها كما ينبغي على أ رض الواقع لأن الشعب المغربي المتضرر هرم ولازال من هذه الأزمة والله المستعان وشكرا
الله اعطيك الصحة خير الكلام ماقل ودل تلكموا هي النقط الحساسة والداء العظل الذي يعاني منه المغرب يجب الاسراع في تنزيل هذا المشروع الملكي الضخم الذي سيقضي على الفوارق الاجتماعية وقد يمكن المغرب من منافسة دول الريادة في العالم وقد نجاوز دول الجوار وحتى اسبانبا في الحماية الاجتماعية لان المغرب له اسس ومقومات ذلك نتمنى الاشتغال والاشتغال من الجميع احزاب ومسيرين بدل التنابز الخاوي حول الانتخابات الوطن اولى من المصالح الخاصة تحياتي
اللهم احفظك يا رب
هكذا يكون المواطن الصالح لي ما تيقلبش على البوز و نفخ الرصيد البنكي
هذا هو المعقول لقد كنت انادي به انا مع اصدقائي في جلساتنا ونقاشاتنا وحواراتنا وكنت الح على هذه المسألة الا وهي التقنين والهيكلة والتسجيل في الضمان الاجتماعي حتى يتسنى للدولة معرفة من يستحق الاستفاذة من صندوق المقاسة عوض الاستفاذة منه كل من هب ودب لانه الى حد الآن المستفيذون من هذا الدعم (صندوق المقاسة) هم الطبق الراقية والغنية واصحاب المقاهي والشركات المصنعة للاغذية وووووووو. وهذا هو نوع من الريع .
آن الاوان للمغاربة بكل اطيافهم وطبقاتهم الاجتماعية ان يدركوا بان الهيكلة والتقنين هو الحل الانجع .
على المغاربة اذا اردوا ان يكون لهم تطبيب جيد عليهم ان يؤدوا وان يساهموا بالقليل او الكثير كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه ،لان الصحة والعلاج مكلف جدا وهذا واقع.
ايها الشعب المغربي هذا بلدنا يجب علينا ان نساهم جميعا كل حسب استطاعته وطاقته،فالشاب عليه ان يعمل من اجل الشيخ الهرم والصحيح القوي المعافى في بدنه يجب عليه ان يعمل من اجل المريض العليل .
اننا امة قوية بهذا الشعب العظيم،وان متيقن باننا سننجح وسنحقق املنا لاننا امة عظيمة بتاريخها وحضارتها
اتمنى ان تكون قدوصلت الفكرة
فيديو لا يستحق المشاهدة لمن لا يريد تضييع الوقت في السخافات والتفاهات وما جاورهما.
سئمنا من هذه الجمل النمطية ومن هذه الوجوه البئيسة .