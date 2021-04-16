حزب مايسة .. المغرب الذي نريد

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‫تعليقات الزوار

13
  • عبدالرحمن
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:07

    لا أثق في كلامها لأنها تتقلب في قناعاتها ومواقفها كالحرباء

    41
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  • belkadi
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:08

    لا شك في ان مايسة تريد تنوير الشعب الذي يتابع التفاهة في اايوتوب من برامج من روتيني وشوف تيفي ولكن لا افهم لماذا مايسة تتحدث هكذا بدون قيود رغم انه اذا تحدث شخص اخر بهذه الطريقة فسيجز به غي غيابه ….

    23
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  • السيد العالمي من فرنسا
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:13

    هادي بحالها بحال بنكيران وبحال جميع السياسيين تتلون كالحرباء ، استغلت حراك الربف لكسب تعاطف الشعب وفي الاخير أصبحت بوق المخزن ، بحالها بحال هداك المحامي نسيت سميتو وشي وحدين خرين ، المهم الكل يضرب على كتفه والمخزن بأمواله يشتري أبواق ما يسمى أشباه الصحافيين وسير وسير ، لكن الشعب فاق وسيقول كلمته ، لأن الشعب يعرف من يحكم المغرب ومن هو المسؤول الاول عن معاناة ومشاكل الشعب ، انشروا من فضلكم وشهية طيبة للجميع

    12
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  • mohamed bouroi
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:14

    كلام في الصميم
    الله يرضي عليك

    -28
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  • ابو فراس
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:15

    رحم الله عبدا عرف قدره ولم ينسى ماضيه.. أما الكلام فهو أرخص بضاعة خصوصا لمن يغير لونه مع كل بيئة تحيط به.

    30
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  • بولقطاب
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:15

    المغرب الذي يريده الله أن يكون

    8
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  • kamal
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:19

    لا اتق في كلامك من زمان. انتي مع غالبة هه

    11
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  • 3arafa
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:19

    المغاربة شبعوا من مثل هذا الكلام، وهم يعرفون احسن و أكثر منه، فلا جديد فيما تقولينه سيدتي، سمعنا ما يكفي بل سمعناه من ضحايا المستشفيات انفسهم وسمعناه ممن اعتدى عليهم القايد والمقدم وممن هدمت المنازل او البراريك فوق رؤوسهم، وسمعناه ممن ظلموا في المحاكم. وقريبا سنسمع كل مشاكل الوطن التي يبرع المنتخبون في الحذيث عنها…السؤال هو :من المسؤول ومن سيجد الحل؟؟؟؟ فعلا انت تعرفين من يحكم المغرب، فهل لك الجراة أن تسمي الأشياء بمسمياتها؟؟هل تستطيعين أن توجهي اسءلتك لمن يهمه الأمر..اما نحن فلا داعي لمخاطبتنا لأننا مللنا سماع نفس الاسطوانة…ليس بعيدا أن نراك في خانة المترشحين في الانتخابات القادمة سواءا تحت يافظة حزبك كما جاء في العنوان او تحت يافظة أي حزب، ولا داعي لتجهدي نفسك بالبحث عن الحزب الذي يتماشى و افكارك، فاالاحزاب في نظرنا اصبحت كلها متشابهة لا فرق بينها سوى بالتقوى لوزارة الداخلية، اما الجمعيات فقد اصبحت تتوسل المساعدات….انا شخصيا ابكي هذا الوطن.

    14
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  • شرف
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:20

    بكل صراحة حلقة فعالة و لها عدة دلالات لانها تطرقت لشيئين مهمين : الصحة و التعليم هنا دينامو و محرك هذه الامة.
    أتمنى لهذا البرنامج ان يسير على خطى تطرق للمشاكل الاجتماعية المحضة… شكرا لكم

    -11
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  • مواطن حر
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:26

    المرء الحر الصادق هو الذي يقرأ نصه و ليس النص المكتوب من لدن غيره…

    7
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  • كلام للبيع
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:33

    حسن جدا، خطاب ادبي لا أقل ولا اكثر، انا مع تحسين ظروف الاساتذة شيء اكيد، ولكن هل فرض التعاقد على هؤلاء ام “تمسكن حتى تمكن”؟ الله يهدي الجميع، راه كاين خداها بطرق غير شرعية، وبغا يغير العقد بطرق غير شرعية،
    استاذي العزيز…. راه كاين لي مالقاهش

    -8
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  • يعقوبي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:37

    واصلي..للا مايسة ..انك صوت نسائي ناذر في زمن خفت اصوات رجالية ..بل ابتلعت السنتها..مايسة كما عهدناها تبوح بالكلمة الصادقة وتحرج الكتير من الانتهازيين في هذا الوطن ..بل وتقلق تجار السياسة و المتلاعبين بمصالح الشعب..
    حزب مايسة نعلن انخراطنا فيه بالتشجيع والمساهمة ..بعد ان هرمنا من اكاديب احزاب الكرطون..

    -7
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  • شعبوي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:46

    مادمنا مغاربة لا نتق في بعضنا البعض ولا فرق بيننا وبين الأمس واليوم ولا نعول على أحد مادمنا مغاربة

    6
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