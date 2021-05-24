حزب موريتاني ينتقد وجود غالي في إسبانيا

وصف حزب “الجبهة الشعبية”، أحد أبرز التشكيلات السياسية الموريتانية، استقبال إسبانيا فوق أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، بـالخطأ الفادح.
وقال محمد محمود ولد الطلبة، رئيس الحزب، في تصريح صحافي، إن “موافقة الحكومة الإسبانية على استقبال زعيم “البوليساريو” فوق أراضيها هو خطأ فادح”.
وأعرب ولد الطلبة، وهو أيضا نائب رئيس “تحالف العيش المشترك”، الذي يضم أغلب الأحزاب والحركات السياسية الزنجية من خارج الأغلبية الحاكمة، عن استنكاره لكون هذا الشخص “ارتكب جرائم بالغة الخطورة مست، فضلا عن مواطنين مغاربة، مواطنين موريتانيين ما يزال مصيرهم مجهولا”.
وأشاد بالدور الإنساني الذي يقوم به المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، باستقباله عشرات الآلاف من الأشخاص المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مبرزا أن “المملكة بلد استقبال لكافة الأفارقة بمختلف جنسياتهم”.
وذكر بأن أصل الأزمة المغربية الإسبانية يعود إلى استقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو، ضمن مستشفى بهوية مزيفة، في حين أنه موضوع مجموعة من الشكايات من أجل انتهاكات جسيمة، وخاصة جرائم التعذيب.
ودعا الحكومة الإسبانية إلى التحلي بالحكمة في التعاطي مع هذه الأزمة الدبلوماسية، مؤكدا أن “المملكة المغربية بلد محوري، يستقبل الأفارقة بأعداد كبيرة، ويستثمر في القارة، ويقوم بالعديد من الأعمال لفائدة الاندماج والتنمية على صعيد القارة”.
وذكر رئيس حزب الجبهة الشعبية بالأسباب العميقة للهجرة الناجمة عن مخلفات الاستعمار، ونهب خيرات إفريقيا من قبل القوى الأوروبية، مؤكدا أن إسبانيا تحتل العديد من الأراضي بإفريقيا، داعيا إياها إلى “إنهاء الاستعمار، والإعلان عن دعمها الحازم والثابت للمملكة المغربية الشقيقة”.
هذا هو النفاق بالعلالي ياك حتى موريطانيا تستقبل دائما العديد من الأسماء المنتمية الى شردمة المرتزقة
انا لي كنعرف ان على اراض موريطانيا جحافل من البوليساريو وكم من مرة التقى الرءيس الموريطاني بزعيم الجبهة..ايوا كاع ماسمعنا هاد التنديد وحتى المغرب كاع مادار هاد البروبكندا.
رأي هذا الحزب الموريتاني هو الرأي السديد بدليل احتضانه للتعدد العرقي من كل الأطراف الموريتانية وليس فقط بالإعتماد على النزعة العرقية المتحجرة للمتعاطفين مع نفاق وكفر ما يسمى بالبوليزاريو بيادق المستعمر الإسباني الذي سماهم وجنرالات بنو خرخر الذين يعلفونهم وينفقون عليهم من حزينة الشعب الجزائري مند نصف قرن لنصرة الباطل على الحق
نشكر أشقائنا الموريتانيين على تذكير العالم بالحقائق . بالفعل أجداد الإسبان والأوربيون نهبوا خيرات إفريقيا و استعبدوا الشعوب على مر القرون ولما أراد الخلف استرجاع الفتات ينعتوهم بكل النعوت القدحية. هل حان الأوان لمحاسبتهم والهجرة لإسترجاع وإرجاع خيراتنا إن كانوا بالفعل يومنون بالعدل والمساواة و حقوق الإنسان.
……نائب رئيس “تحالف العيش المشترك”، الذي يضم أغلب الأحزاب والحركات السياسية الزنجية…
المغرب اصبح يحرك ورقة الحراطين في موريطانيا هي آخر الأوراق قبل رفع المنديل الأبيض
على اسبانيا ان تشرح للعالم شيءين فقط وبصراحة ولذلك الجميع سيفهم موقفها
إذا كانت استقبلت الرخيص كرئيس الجبهة الانفصالية وتعترف بذلك فكان عليها ان تستقبله رسميا كما يستقبل الرؤساء لا كمن يستقبل رجال المافيا
وإذا كانت استقبلته كمواطن صحراوي فقط ولا تعترف به كرئيس او تعترف بالجبهة واستقبلته لظرف انساني فسيكون هذا الامر مقبولا لو دخل بهويته الحقيقية وتنتهي القصة
الجزاءر زجت باسبانيا في مطب وفخ عميق ولم يحسبا كلاهما جيدا بان عيون المخابرات المغربية مفتوحة وربما اجزم بان لدى مخابراتنا اشياءا اكثر خطورة لا تريد الكشف عليها حتى يحين الوقت