حسابات السياسة الدولية تعقّد الموقف الروسي من قضية الصحراء

لم تليّن روسيا موقفها من نزاعِ الصّحراء رغم ما قدّمته الرّباط من إشارات ودّ للطّرف الرّسمي في موسكو، ذلك أنّ حسابات السّياسّة الدّولية والتوجّهات العليا للمصالح العالمية جعلَت التّوجس يطبعُ الموقف الرّوسي من قرار الرّئيس “ترامب” الأخير.
وانتقدت الخارجية الروسية اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة الأمر “انتهاكا للقانون الدولي”، موردة أن “كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها”.
وتحاولُ الرباط استمالة موقف روسيا الاتحادية، العضو الدّائم في مجلس الأمن الدولي، من قضيّة الصحراء، المساند لأطروحة الجزائر حليفتها الرّئيسية في المنطقة الذي لم يتغيّر؛ إذ تؤكد “عدم وجود بدائل للتّسوية السياسية لنزاع الصّحراء إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”.
وقال المحلّل السياسي المتتبّع للشّأن الدّولي إلياس الموساوي إنّ “روسيا الاتحادية تربطها علاقات قوية واستراتيجية مع الجزائر، هذه العلاقات ارتبطت منذ الحرب الباردة بنفقات التسلح التي تبرمها الجارة الشرقية مع موسكو والتي تتجاوز في السنوات الأخيرة 15 مليار دولار”.
وأضاف المحلّل ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “الموقف الروسي موجه لواشنطن أكثر مما هو موجه للرباط، والدليل على ذلك أن جل المواقف الروسية في ما يتعلق بنزاع الصحراء في مجلس الأمن دائما ما تتسم بالحياد وعدم التموقع مع طرف على حساب الآخر”.
وتوقّف الموساوي عند اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب وروسيا ليزكي لهذا الطرح، مبرزاَ أنّ “الموقف الروسي هو إعلامي يرسل إشارات إيجابية وهمية للأطراف الأخرى (الجزائر والبوليساريو) أكثر مما هو عملي، لأن هذا الموقف لن يغير في اعتقادي الحياد الروسي في مجلس الأمن للحفاظ على المصالح الاقتصادية المتنامية التي تجمعها بالمغرب”.
وشدّد المحلل ذاته على أنّ المغرب أصبح يعد الشّريك الاقتصادي الثاني بعد مصر، مبرزاً أنّ “موسكو دائما ما تعبر عن آراء مخالفة عن تلك التي تتبناها واشنطن في الكثير من الملفات والقضايا، وهذا الرد لا يخرج عن هذا الإطار”.
ولا يعتقد الموساوي أن التنافس بين القوتين العظمتين سيحتدم في المنطقة، ولكن على المديين المتوسط والبعيد قد تتطور الأمور بهذا الاتجاه وقد تشهد تشكيل تحالفات معلنة ومكشوفة، آنذاك قد تفتح المنطقة على سيناريوهات مختلفة، خاصة وأن الوزير الأول الجزائري قد لوح بهذا الأمر بعد استحضاره لخطاب المؤامرة والمظلومية.
خدات الحوت بيليكي …وعطاتنا الصبع بالدوولار…..القوى العظمى تتلاعب بالكسالى العربان …هذا يمد لك اعترافا مشكوكا فيه وينتزع منك موقفا او موافقة على صفقة وهذا يوقع معك صك استغلال لخيراتك ثم يقلب وحهه للناخية الاخرى وهكذا مع الجيران ايضا يعطون خيراتهم ويتلقون اوهاما في المقابل
ماذا يريد هذا الأنسان من امريكا؟
هو الآخر يريد ان يتدخل في شؤون امريكا الداخلية ؟
كان عليه ان عتني ببلاده ولا يهتم بما لا يعنيه
ماذا يريد هذا الأنسان من امريكا؟
هو الآخر يريد ان يتدخل في شؤون امريكا الداخلية ؟
كان عليه ان عتني ببلاده ولا يهتم بما لا يعنيه
ماذا يريد هذا الأنسان من امريكا؟
هو الآخر يريد ان يتدخل في شؤون امريكا الداخلية ؟
كان عليه ان يعتني ببلاده ولا يهتم بما لا يعنيه
الموقف الروسي من قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء موقف ظرفي لارضاء النظام الجزائري و انقاده و الرفع من معنوياته المنهارة في هذا الوقت الذي يتلقى فيه الضربات الصادمة من كل جانب و من الطبيعي ان يتعاطف الروس مع الانظمة العسكرية الدكتاتورية الفاسدة كما حدث في سوريا و ليبيا و فنزويلا و غيرها من الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي البائد لكن السؤال هل تستطيع روسيا تغيير الموقف الامريكي او التاثير في نزاع الصحراء المغربية لصالح الطغمة العسكرية في الجزائر هذا غير ممكن و امر مستبعد لان روسيا لا تملك اوراق الضغط مثل الولايات المتحدة لانها مازالت بعيدة عن التناطح مع الجبار الامريكي و اقتصادها و ناتجها الداخلي الخام اقل من ايطاليا او فرنسا و ربما حتى من اسبانيا لكنها دولة نووية كبرى و ثاني مصدر و مصنع للاسلحة في العالم و هذا غير كافي لاحداث التوازن مع العملاق الامريكي و اعتقد انها في الاخير ستطاطئ راسها و ترضخ للامر الوقع الذي ستفرضه الادارة الامريكية لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية و لن تستطيع التخلي عن علاقاتها الاقتصادية المهمة المتطورة مع المغرب من اجل تفاهة البوليساريو.
الله يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويضرب بعضهم ببعض ويخرجنا من بينهم سالمين
عندما استولت روسيا على جزئ كبير من اوكرانيا
ما فيها لا قانون دولي ولا هم يحزنون
لكن فيما يخص الصحراء المغربية الكل يريد الاستفادة من الخيرات ، دولة تريد خيرات الفوسفاط ، اخرى تريد الصيد البحري و هناك من تريد منها محطة للتجارة مع العمق الافريقي ، فيما ان الصحراء مغربية
على الشعب المغربي ان يدرك ان ليس كل شيء مجانا !
كل هذا سببه المتهورة الجزائر التي اوصلتنا الى هذا المنعطف ، اضعفت منطقة باكملها بسب سياساتها العقيمة .
ما يطبق على المغرب من طرف القوى الكبرى من ابتزاز
لا يطبق على غالبية الدول مع الاسف
اصبحت الجزائر مثل “فار السورتي “. لن تعرف اين ستتجه من الان فصاعدا. لقد علق المغرب الجرس في عنقها “فرنينها= انينها” اصبح يسمع من بعيد.
اصبحت الجزائر مثل “فار السورتي “. لن تعرف اين ستتجه من الان فصاعدا. لقد علق المغرب الجرس في عنقها “فرنينها= انينها” اصبح يسمع من بعيد. هههه
Chacun des pays voit son intérêt pas les intérêts des autres le Maroc doit voir son intérêt aussi et regarder d’avant pas dernière
وهل اتجهت روسيا الى القانون الدولي لما احتلت جزيرة القرن الاوكراني ماهاذه الازدواجية والنفاق
جميع الدول ضغطت على المغرب منذ 1975 واستعملت ورقة الصحراء للوصول الى مطالبها بمزيد من الضغوط رغم ان الصحراء مغربية بالقوانين
الامر اخطر و اعظم مما تتصورون , ان الامارات و فرنسا يحشدون للحرب على تركيا و ايران , انها حرب عالمية ثالثة على الابواب , و لهدا يتشبث ترمب بالسلطة و ان نهاية العالم قريبة , و ان المغاربة ابرياء من الحلف الماسوني الصهيوني , ففرنسا تهاجم و تضيق على المسلمين و اسرائيل تقتل الفلسطينيين و تهجرهم و تحاصرهم , فكيف نكون في حلفهم , نحن لا مع هذا و لا مع ذاك
كان من المفروض طرح السؤال التالي على روسيا:
لماذا وقعت اتفاق للصيد البحري مع المغرب يشمل اقاليمه الجنوبية و في نفس الوقت لا تعترف بسيادة المغرب على اراضيه…؟؟
هذا نفاق و لا اخلاقي في قاموس السياسة الدولبة…
ام ان سمك الصحراء المغربية حلال و قنصلية امريكا فيها حرام…؟؟
ثم لماذا لم تهاجم روسيا الدول الاخرى التي تعترف مغربية الصحراء كالامارات و الهند و الصين و تركيا….؟؟؟
الجواب في الحقيقة سهل و بسيط…
اولا هو نفاق و بهلوانية و ابتزاز و استرزاق بالقضية…
ثانيا هو عقيدة فعل عكس امريكا في كل شيء لإظهار للأخرين انها الند الوحيد للدولة الاقوى في العالم…
يجب على الدولة المغربية اظهار مزيد من الصرامة الدبلوماسية مع روسيا….
باعتراف امريكا بحقنا الازلي و التاريخي لم يعد هناك مجال لملاطفة الاخرين…
كنا قالها جورج بوش…
اما ان تكون معي واما ان تكون ضدي…بلا نفاق.
من الآخر…نحن لا نستفيذ شيئا من روسيا…
فلا جالية مغربية تشتغل هناك ولا ميزان تجاري في مصلحتنا…ما نربحه منهم في البرتقال و الطماطم و السمك يذهب في خردة و عقود لا تغني و لا تسمن.
و هل احتلالها لسوريا يدخل في القانون الدولي