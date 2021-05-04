حسابات فلكية تتوقع عيد الفطر في المغرب يوم الخميس 13 ماي

أصبحت توقعات الحسابات الفلكية المبنية على قواعد علمية مضبوطة لا تُخطئ بداية الأشهر القمرية، خاصة المرتبطة بالمناسبات الدينية، مثل بداية شهر رمضان وعيد الفطر، إذ تتطابق مع ما تعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وبناء على حسابات فلكية قدمها عبد الحفيظ باني، رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك، فإن شهر رمضان الجاري لن يُتم ثلاثين يوما، وبالتالي فإن عيد الفطر لهذه السنة (فاتح شوال 1442) سيكون يوم الخميس 13 ماي.

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن الولادة الفلكية للهلال أو ما يسمى بالاقتران ستحدث مساء يوم الثلاثاء 28 رمضان (11 ماي)، على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي للرباط (توقيت غرينيتش).

وبناء عليه، فإن عُمر الهلال عند غروب الشمس في مساء الأربعاء 29 رمضان (12 ماي) سيبلغ 24 ساعة و21 دقيقة، وسيبقى في الأفق بعد غروب الشمس 49 دقيقة.

وحسب هذه المعطيات الفلكية التي استجمعها رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك، فإن رؤية الهلال بالعين المجردة ستكون ممكنة بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 رمضان، إذا كان الجو صحْوا.

وعليه، فإن الحسابات الفلكية التي توصل إليها باني تتوقع أن يكون عيد الفطر لعام 1442 هجرية هو يوم الخميس 13 شوال الموافق لـ13 ماي، في انتظار التأكيد الرسمي الذي يصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكانت الحسابات الفلكية التي قام بها عبد الحفيظ باني موفقة في تحديد موعد حلول شهر رمضان الحالي، والتي أفاد بها هسبريس قبل حلول شهر الصيام؛ وهو ما تكرر في السنوات الفارطة، حيث أكد رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك أن الحسابات الفلكية تتميز بالدقة في تحديد رؤية أهلة الأشهر القمرية.

وبالرغم من دقة الحسابات الفلكية، فإن المغرب لا يزال يعتمد الرؤية بالعين المجردة كأداة لتأكيد رؤية الهلال؛ وهي المهمة التي يتولاها نُظار الأوقاف والقضاة والمصالح العسكرية، تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.