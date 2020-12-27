حسنية أكادير يحقق أول فوز أمام أولمبيك أسفي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 27 دجنبر 2020 - 19:30
حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم فوزه الأول في بطولة هذا الموسم بهدف نظيف على حساب ضيفه أولمبيك أسفي، في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.
وسجل يوسف الفحلي، هدفي الفريق “السوسي” خلال الشوط الأول للمواجهة، ليقود بذلك رفاقه لحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الموسم الكروي الجاري.
وبلغ رصيد حسنية أكادير بعد هذا الفوز 5 نقاط، فيما جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك أسفي 7 نقاط.
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“حقق فريق حسنية أكادير لكرة القدم فوزه الأول في بطولة هذا الموسم بهدف نظيف على حساب ضيفه أولمبيك أسفي”
“هدفي الفريق “السوسي” خلال الشوط الأول للمواجهة”
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