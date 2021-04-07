حسنية أكادير يهزم الرجاء الرياضي بهدف نظيف

تغلب فريق حسنية أكادير، اليوم الأربعاء، على مضيفه الرجاء الرياضي بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، إلى التعادل دون أهداف.

وتمكن يوسف الفحلي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 54 من افتتاح حصة التسجيل لـ”غزالة سوس”، مستغلا سوء تفاهم بين ثنائي الرجاء، المدافع صومايلا واتارا وحارس المرمى أنس الزنيتي.

وحاول لاعبو الفريق “الأخضر”، معادلة الكفة غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، علما أن “الضيوف” أكملوا المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد المدافع ياسين الرامي في الدقيقة 75، قبل أن تعلن صافرة سمير الكزاز عن نهاية المواجهة بفوز الحسنية بهدف دون رد.

ومكن هذا الفوز، حسنية أكادير من الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متخلفا بنقطتين عن الرجاء، الوصيف.